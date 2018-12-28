Западные СМИ: Как допустили, чтобы у страны-бензоколонки появился "Авангард"
В США, спустя несколько дней после публикации кадров с лётных испытаний гиперзвукового стратегического ракетного комплекса «Авангард» в России, появились первые попытки проанализировать ситуацию. Пожалуй, одним из первых отметился National Interest, который привёл специфическую аналитику, в конце которой сделал весьма однозначный вывод:
В материале отмечается, что американские военные эксперты «мрачно настроены по поводу того, что российскую ракету вообще можно чем-либо перехватить».
Добавлено, что даже если бы существовала 50%-ная вероятность перехвата боевых блоков «Авангарда», то и это было бы недопустимо с точки зрения безопасности Соединённых Штатов Америки.
В NI отмечено, что в 2019 году Россия точно обгонит США и Китай в плане разработки гиперзвуковых вооружений.
В других изданиях Запада пытаются оценить сделанное накануне заявление вице-премьера российского правительства Юрия Борисова.
Напомним, что, по словам Борисова, во время лётных испытаний «Авангард» достиг скорости в 27 Махов, что можно назвать по-настоящему феноменальным показателем.
В Associated Press рассказывают своим читателям о том, что «Авангард» преодолел расстояние от Оренбургской области до Камчатки, пролетев «3700 миль» и «достигнув скорости в 27 скоростей звука». Отмечено, что гиперзвуковой комплекс в полёте меняет высоту, отклоняется в разных плоскостях, что делает его неуязвимым для систем ПРО. Автор фактически даёт понять, что строящиеся Штатами элементы системы ПРО в той же Восточной Европе (румынский Девеселу и польское Редзиково) – деньги налогоплательщиков на ветер.
При этом приводится заявление Сергея Иванова:
Далее из материала AP:
В других западных СМИ присутствуют претензии к разведкам своих стран. Общий посыл можно представить в следующем виде: "Как спецслужбы (США и других стран Запада) допустили, чтобы у страны-бензоколонки появилось такое невероятное оружие как "Авангард"?"
Эксперты отмечают, что нужно констатировать наличие у России прорывных технологий, которые позволяют комплексу двигаться на колоссальных скоростях, входить в атмосферу и оставаться целым - до момента поражения цели.
У нас (США) нет никакой защиты.
В материале отмечается, что американские военные эксперты «мрачно настроены по поводу того, что российскую ракету вообще можно чем-либо перехватить».
Добавлено, что даже если бы существовала 50%-ная вероятность перехвата боевых блоков «Авангарда», то и это было бы недопустимо с точки зрения безопасности Соединённых Штатов Америки.
В NI отмечено, что в 2019 году Россия точно обгонит США и Китай в плане разработки гиперзвуковых вооружений.
В других изданиях Запада пытаются оценить сделанное накануне заявление вице-премьера российского правительства Юрия Борисова.
Напомним, что, по словам Борисова, во время лётных испытаний «Авангард» достиг скорости в 27 Махов, что можно назвать по-настоящему феноменальным показателем.
В Associated Press рассказывают своим читателям о том, что «Авангард» преодолел расстояние от Оренбургской области до Камчатки, пролетев «3700 миль» и «достигнув скорости в 27 скоростей звука». Отмечено, что гиперзвуковой комплекс в полёте меняет высоту, отклоняется в разных плоскостях, что делает его неуязвимым для систем ПРО. Автор фактически даёт понять, что строящиеся Штатами элементы системы ПРО в той же Восточной Европе (румынский Девеселу и польское Редзиково) – деньги налогоплательщиков на ветер.
При этом приводится заявление Сергея Иванова:
Авангард стоил в сотни раз дешевле, чем противоракетная оборона США, на которую потрачены деньги.
Далее из материала AP:
Российский чиновник Сергей Иванов, улыбаясь, сравнил полёт этого вооружения с камешком, подпрыгивающим с поверхности воды.
В других западных СМИ присутствуют претензии к разведкам своих стран. Общий посыл можно представить в следующем виде: "Как спецслужбы (США и других стран Запада) допустили, чтобы у страны-бензоколонки появилось такое невероятное оружие как "Авангард"?"
Эксперты отмечают, что нужно констатировать наличие у России прорывных технологий, которые позволяют комплексу двигаться на колоссальных скоростях, входить в атмосферу и оставаться целым - до момента поражения цели.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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