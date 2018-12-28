Западные СМИ: Как допустили, чтобы у страны-бензоколонки появился "Авангард"

У нас (США) нет никакой защиты.

Авангард стоил в сотни раз дешевле, чем противоракетная оборона США, на которую потрачены деньги.

Российский чиновник Сергей Иванов, улыбаясь, сравнил полёт этого вооружения с камешком, подпрыгивающим с поверхности воды.

