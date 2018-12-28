Нардеп ВРУ заявил, что Украина сможет вернуть Крым после дезинтеграции России

Нужно возвращаться к этому через 5-10 лет, когда в России будет другая среда, когда наступит дезинтеграция России.

В Верховной раде Украины продолжают генерировать планы по возврату Крыма и «реинтеграции» Донбасса. Планы - всякий раз различные. От «санкционного давления с помощью Запада»до «блицкрига с парадом на Красной площади и танковым прорывом до Хабаровска». Очередное суждение по этому вопросув Блоке Петра Порошенко.Так, нардеп от БПП Павел Ризаненко заявляет, что ни о каком мире «с Путиным» разговора быть не может. Украинский депутат считает, что Путин подталкивает Украину «к миру на своих условиях». По мнению Ризаненко, главное условие «мира по версии Путина» - «капитуляция Украины».Ризаненко в эфире одного из украинских каналов:По словам нардепа ВРУ, только после дезинтеграции России Украина сможет "вернуть оккупированные территории на нормальных, а не на российских, условиях".Дезинтеграция России – голубая мечта всех тех, кто стал основными зарубежными спонсорами кровавого украинского майдана. Сильная и развитая Россия явно не стыкуется с интересами этих людей. При этом нужно констатировать, что для самой России главное заключается в том, чтобы внутри страны, включая эшелоны власти, было как можно меньше лиц, размышляющих теми же категориями.Напомним, что, со слов Владимира Путина в ходе пресс-конференции, Россия фактически отказалась от каких-либо контактов с украинскими властями до выборов 2019 года - по той причине, что власти Украины себя полностью дискредитировали.