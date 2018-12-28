От автоматной пули калибра 5,45 мм спасут обычные кусты?

Уже давно на просторах интернета ведутся споры относительно автоматного патрона калибра 5,45 мм. В частности, многие его «разоблачители» считают, что этот боеприпас не только не способен на эффективное поражение защищённых целей, но даже не может пробивать ветки, и даже рикошетит от травы.Получается, что для защиты от него достаточно взять, например, банный веник, отмахнуться от летящей пули калибра 5,45, или же спрятаться в кустах, и этого будет вполне достаточно для обеспечения своей полной безопасности. Суждение выглядит, мягко говоря, странно, но тем не менее обсуждается всерьёз.Так ли это на самом деле, выясняет технический консультант Калашников Media Владимир Онокой. Для проведения эксперимента он использует автомат АК-74 калибра 5,45 мм и АК-104 калибра 7,62 мм. На расстоянии 25 метров установлены мишени, перед которыми находятся кусты. Ведущий сделает 15 выстрелов в листья и 15 - через ветки и выяснит, какое количество пуль попадёт в установленные мишени.Чем закончится эксперимент? Удастся ли техническому консультанту развеять популярный миф о данном боеприпасе? Смотрите видео, подготовленное Калашников Media.