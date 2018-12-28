В ДНР восприняли соглашение о перемирии как отказ Киева от планов наступления
Достигнутая договоренность о новогоднем перемирии может означать то, что Киев отказался от планов наступления, передает Интерфакс заявление главы ДНР Дениса Пушилина.
Сегодня с большой вероятностью, учитывая, что в ночь на 29 декабря достигнуто понимание о перемирии, можно говорить о том, что Киев отказался от планов масштабного наступления. Анализируя общую обстановку, и в военном и в политическом плане, можно немного выдохнуть, сказал Пушилин, обращаясь к жителям региона.
Но, несмотря на соглашение, армия ДНР по-прежнему находится в боевой готовности. Полностью расслабляться не стоит. «Мы имеем дело с Украиной и иногда они совершают очень безрассудные поступки», добавил он.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что в четверг Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ДНР и ЛНР подтвердила свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с новогодними и рождественскими праздниками, начиная с 00:01 часов (по киевскому времени) 29 декабря 2018 года.
Между тем накануне представитель луганского командования Андрей Марочко представил на пресс-конференции рабочие карты ВСУ с планом наступательных действий. Карты были получены разведкой ЛНР от «надежного источника».
По словам Марочко, детальный анализ карт позволил выявить замысел ВСУ. В частности, задачей 14-1 отдельной механизированной бригады являлся обход позиций Народной милиции на участке Попасная – Золотое и захват участка автомобильной дороги Попасная – Первомайск. При этом обстановка на карты нанесена с использованием условных тактических знаков, применяемых в НАТО.
Газета Известия, также сообщает, что военное командование обеих республик (ДНР и ЛНР) назвало заявления Киева о захвате в Донбассе всех «серых» зон обычной пиар-акцией. По словам военных, Украина неоднократно сообщала о захвате заброшенных населенных пунктов. Подразделения ВСУ действительно туда входили, отмечали на карте и тут же их покидали. Между тем позиции войск обеих республик последние тори года остаются низменными.
Сегодня с большой вероятностью, учитывая, что в ночь на 29 декабря достигнуто понимание о перемирии, можно говорить о том, что Киев отказался от планов масштабного наступления. Анализируя общую обстановку, и в военном и в политическом плане, можно немного выдохнуть, сказал Пушилин, обращаясь к жителям региона.
Но, несмотря на соглашение, армия ДНР по-прежнему находится в боевой готовности. Полностью расслабляться не стоит. «Мы имеем дело с Украиной и иногда они совершают очень безрассудные поступки», добавил он.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что в четверг Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ДНР и ЛНР подтвердила свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с новогодними и рождественскими праздниками, начиная с 00:01 часов (по киевскому времени) 29 декабря 2018 года.
Между тем накануне представитель луганского командования Андрей Марочко представил на пресс-конференции рабочие карты ВСУ с планом наступательных действий. Карты были получены разведкой ЛНР от «надежного источника».
По словам Марочко, детальный анализ карт позволил выявить замысел ВСУ. В частности, задачей 14-1 отдельной механизированной бригады являлся обход позиций Народной милиции на участке Попасная – Золотое и захват участка автомобильной дороги Попасная – Первомайск. При этом обстановка на карты нанесена с использованием условных тактических знаков, применяемых в НАТО.
Газета Известия, также сообщает, что военное командование обеих республик (ДНР и ЛНР) назвало заявления Киева о захвате в Донбассе всех «серых» зон обычной пиар-акцией. По словам военных, Украина неоднократно сообщала о захвате заброшенных населенных пунктов. Подразделения ВСУ действительно туда входили, отмечали на карте и тут же их покидали. Между тем позиции войск обеих республик последние тори года остаются низменными.
- Использованы фотографии:
- http://lug-info.com
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