Джемилев: РФ завезла в Крым до миллиона россиян с 2014 года
Один из руководителей украинской экстремистской организации «Меджлис», запрещённой в России, получатель американских грантов Мустафа Джемилев сделал заявление, на которое стоит обратить внимание. По словам Джемилева, с 2014 года «Россия завезла в Крым от 800 тысяч до миллиона россиян».
При этом Джемилев, которого украинского СМИ назвали «лидером крымскотатарского народа», что уже ничего кроме горькой иронии не вызывает, заявил, что такие данные у него имеются от неких источников, назвать которые он, конечно же, не может.
Джемилева цитирует УНИАН:
При этом г-н Джемилев не уточняет, каким образом «Россия завезла в Крым миллион человек», Неужели «эшелонами»?..
Обращает на себя внимание то, как рядовые украинцы прокомментировали эти заявления депутата-грантоеда на интернет-страницах украинских СМИ.
А это - от пользователя из России:
Напомним, что Джемилев нередко транслирует откровенные фейки о жизни на полуострове. Один из излюбленных – «ущемление прав крымских татар» после воссоединения Крыма с Россией. При этом сами проживающие в Крыму татары отмечают, что Джемилев эксплуатирует тему крымскотатарского народа исключительно из своих корыстных интересов, не представляя ровным счётом никого из самих представителей этноса, проживающих на полуострове.
При этом Джемилев, которого украинского СМИ назвали «лидером крымскотатарского народа», что уже ничего кроме горькой иронии не вызывает, заявил, что такие данные у него имеются от неких источников, назвать которые он, конечно же, не может.
Джемилева цитирует УНИАН:
Есть некоторые источники, я о них не буду сейчас говорить, которые дают нам основания говорить, насколько увеличилось количество людей в оккупированном Крыму. У нас есть их планы о резком увеличении населения Керчи, Севастополя. В какой мере они выполняются? Они даже перевыполняются – это тоже видно.
При этом г-н Джемилев не уточняет, каким образом «Россия завезла в Крым миллион человек», Неужели «эшелонами»?..
Обращает на себя внимание то, как рядовые украинцы прокомментировали эти заявления депутата-грантоеда на интернет-страницах украинских СМИ.
Никто из моих знакомых, татар, этого самозванца лидером не считает.
Так миллион свалил в Крым с самой Украины.
А это - от пользователя из России:
И почему меня ещё не завезли в Крым
Напомним, что Джемилев нередко транслирует откровенные фейки о жизни на полуострове. Один из излюбленных – «ущемление прав крымских татар» после воссоединения Крыма с Россией. При этом сами проживающие в Крыму татары отмечают, что Джемилев эксплуатирует тему крымскотатарского народа исключительно из своих корыстных интересов, не представляя ровным счётом никого из самих представителей этноса, проживающих на полуострове.
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