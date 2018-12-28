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Джемилев: РФ завезла в Крым до миллиона россиян с 2014 года

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Один из руководителей украинской экстремистской организации «Меджлис», запрещённой в России, получатель американских грантов Мустафа Джемилев сделал заявление, на которое стоит обратить внимание. По словам Джемилева, с 2014 года «Россия завезла в Крым от 800 тысяч до миллиона россиян».

Джемилев: РФ завезла в Крым до миллиона россиян с 2014 года



При этом Джемилев, которого украинского СМИ назвали «лидером крымскотатарского народа», что уже ничего кроме горькой иронии не вызывает, заявил, что такие данные у него имеются от неких источников, назвать которые он, конечно же, не может.

Джемилева цитирует УНИАН:
Есть некоторые источники, я о них не буду сейчас говорить, которые дают нам основания говорить, насколько увеличилось количество людей в оккупированном Крыму. У нас есть их планы о резком увеличении населения Керчи, Севастополя. В какой мере они выполняются? Они даже перевыполняются – это тоже видно.


При этом г-н Джемилев не уточняет, каким образом «Россия завезла в Крым миллион человек», Неужели «эшелонами»?..

Обращает на себя внимание то, как рядовые украинцы прокомментировали эти заявления депутата-грантоеда на интернет-страницах украинских СМИ.

Никто из моих знакомых, татар, этого самозванца лидером не считает.


Так миллион свалил в Крым с самой Украины.


А это - от пользователя из России:

И почему меня ещё не завезли в Крым


Напомним, что Джемилев нередко транслирует откровенные фейки о жизни на полуострове. Один из излюбленных – «ущемление прав крымских татар» после воссоединения Крыма с Россией. При этом сами проживающие в Крыму татары отмечают, что Джемилев эксплуатирует тему крымскотатарского народа исключительно из своих корыстных интересов, не представляя ровным счётом никого из самих представителей этноса, проживающих на полуострове.
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