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Симферопольская ТЭС выведена на полную мощность

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Таврическая ТЭС (Симферополь) в четверг с запуском второго блока была выведена на номинальную мощность, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Ростеха.




В настоящее время блоки совокупно подают в энергосистему 480 МВт.

Кроме того, в ночь на четверг начал подавать электроэнергию второй блок Балаклавской ТЭС (Севастополь). Его выход на номинальную мощность планируется в ближайшие дни.

В Ростехе отметили, что станции уже начали получать оплату, но пока без составляющей на возврат инвестиций. То есть оплата идет по себестоимости, покрывая затраты на газ и другие операционные расходы.

Первые энергоблоки крымских станций начали работу осенью текущего года. Как ранее сообщал замминистра энергетики Андрей Черезов, ввод в эксплуатацию второй очереди обеих ТЭС планируется до конца 2018 года при условии готовности электросетевой инфраструктуры и газовых сетей.

Строительство крымских ТЭС ведет входящая в Ростех компания «Технопромэкспорт». При строительстве использованы 4 газовые турбины Siemens, которые были закуплены в 2015 году для электростанции в Тамани. Однако позже стало известно, что они отправлены в Крым.

Компания Siemens пыталась добиться признания в российском суде сделку по турбинам недействительной из-за того, что изделия оправились в регион, находящийся под санкциями Евросоюза. Однако суд принял сторону «Технопромэкспорта», отклонив иск немецкого концерна.
Использованы фотографии:
minenergo.gov.ru
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