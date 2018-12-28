Симферопольская ТЭС выведена на полную мощность
Таврическая ТЭС (Симферополь) в четверг с запуском второго блока была выведена на номинальную мощность, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Ростеха.
В настоящее время блоки совокупно подают в энергосистему 480 МВт.
Кроме того, в ночь на четверг начал подавать электроэнергию второй блок Балаклавской ТЭС (Севастополь). Его выход на номинальную мощность планируется в ближайшие дни.
В Ростехе отметили, что станции уже начали получать оплату, но пока без составляющей на возврат инвестиций. То есть оплата идет по себестоимости, покрывая затраты на газ и другие операционные расходы.
Первые энергоблоки крымских станций начали работу осенью текущего года. Как ранее сообщал замминистра энергетики Андрей Черезов, ввод в эксплуатацию второй очереди обеих ТЭС планируется до конца 2018 года при условии готовности электросетевой инфраструктуры и газовых сетей.
Строительство крымских ТЭС ведет входящая в Ростех компания «Технопромэкспорт». При строительстве использованы 4 газовые турбины Siemens, которые были закуплены в 2015 году для электростанции в Тамани. Однако позже стало известно, что они отправлены в Крым.
Компания Siemens пыталась добиться признания в российском суде сделку по турбинам недействительной из-за того, что изделия оправились в регион, находящийся под санкциями Евросоюза. Однако суд принял сторону «Технопромэкспорта», отклонив иск немецкого концерна.
В настоящее время блоки совокупно подают в энергосистему 480 МВт.
Кроме того, в ночь на четверг начал подавать электроэнергию второй блок Балаклавской ТЭС (Севастополь). Его выход на номинальную мощность планируется в ближайшие дни.
В Ростехе отметили, что станции уже начали получать оплату, но пока без составляющей на возврат инвестиций. То есть оплата идет по себестоимости, покрывая затраты на газ и другие операционные расходы.
Первые энергоблоки крымских станций начали работу осенью текущего года. Как ранее сообщал замминистра энергетики Андрей Черезов, ввод в эксплуатацию второй очереди обеих ТЭС планируется до конца 2018 года при условии готовности электросетевой инфраструктуры и газовых сетей.
Строительство крымских ТЭС ведет входящая в Ростех компания «Технопромэкспорт». При строительстве использованы 4 газовые турбины Siemens, которые были закуплены в 2015 году для электростанции в Тамани. Однако позже стало известно, что они отправлены в Крым.
Компания Siemens пыталась добиться признания в российском суде сделку по турбинам недействительной из-за того, что изделия оправились в регион, находящийся под санкциями Евросоюза. Однако суд принял сторону «Технопромэкспорта», отклонив иск немецкого концерна.
- Использованы фотографии:
- minenergo.gov.ru
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter