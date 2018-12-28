Панарабское СМИ "Rai Al-Youm" заявило о "последнем" ударе Израиля по Сирии

Израильские налеты на Сирию становятся все более рискованными для соколов Тель-Авива, и все менее опасными для военной инфраструктуры САР.

На неделе Израиль осуществил очередной акт агрессии по отношению к Сирии: по военным складам вблизи сирийской столицы был нанесен точечный удар. При этом израильские пилоты не нарушали воздушное пространство САР, а выпустили ракеты, находясь над территорией Ливана. Аналитики панарабского ИА «Рай Аль-Яум» проанализировали данный инцидент и сделали вывод, что этот налет может стать последней провокацией Тель-Авива в адрес Дамаска.Израильские F-16 не сунулись на территорию Сирийской Арабской Республики, явно опасаясь точности российского ЗРК С-300. Но и сирийские офицеры ПВО не стали применять ракеты, целясь во вражеские истребители вне пределов своей страны. На самом деле, эта провокация была крайне опасна, прежде всего, гражданским авиалайнерам, которые во время вышеописанной атаки заходили на посадку в аэропорту Бейрута.У Саада Харири, действующего премьер-министра Ливана, есть все основания для экстренного созыва Совбеза ООН для осуждения агрессии Израиля в ливанском воздушном пространстве. Более того, вполне вероятно, что в следующий раз сирийская противовоздушная оборона получит приказ на уничтожение неприятеля и за своими границами.Арабские аналитики выделяют три основных причины, которые могут свидетельствовать о том, что это была последняя бомбежка Сирии израильскими военно-воздушными силами.Начать с того, что Россия была "очень недовольна" израильским налетом. В который раз...Генерал-майор Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ, выразил возмущение российской стороны. При этом он уточнил, что 14 из 16 выпущенных ракет были успешно перехвачены сирийскими силами противоракетной обороны. Однако эта бомбардировка совпала с заходом на посадку в международный аэропорт Бейрута шести гражданских бортов, для которых ответная реакция ПРО Сирии могла бы стать катастрофически опасной.Помимо этого, ранее израильский Генштаб признал, что ракета, выпущенная с территории Сирии, упала в районе города Хайфа. Получается, что она прошла сквозь все защитные барьеры израильских сил ПРО, сквозь все эти пресловутые противоракетные «железные купола» ПВО Израиля, т.е. противовоздушная оборона уязвима.Арабские СМИ:В прошлый раз, когда из-за израильской провокации в сирийском воздушном пространстве был сбит российский самолет и погибли российские военнослужащие, президент РФ немедленно отдал приказ передать сирийским военным зенитные ракетные комплексы С-300. Будут ли предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Сирии после этого налёта Израиля. Или все стороны останутся "при своих"?