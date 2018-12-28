Ми-28НЭ научили управлять беспилотниками
Модернизированный вертолет Ми-28НЭ «Ночной охотник» получил возможность управлять и наводить на цель ударные беспилотники, сообщает Российская газета.
Для этой цели обновленный вертолет, поставляемый лишь на экспорт, оборудуется специальными средствами связи.
В холдинге «Вертолеты России» отметили, что новое оборудование расширяет сферы применения машины и делает ее еще более востребованной на мировом рынке.
Ми-28НЭ получил также новую обзорно-прицельную станцию с лазерной системой наведения и новые дальнобойные ракеты.
В частности, речь идет о противотанковой управляемой ракете «Хризантема-М» с двухканальной системой наведения, которая способна поражать бронетехнику на дистанции до 10 км. На вооружении вертолета также находятся управляемые ракеты «Атака» с лазерной системой наведения. Кроме того, машина получила возможность применять авиационные бомбы массой до 500 кг.
В ходе модернизации были доработаны также двигатель и лопасти машины. За счет инновация увеличилась ее скорость, улучшились летно-технические характеристики в условиях жаркого климата и высокогорья.
В свою очередь гендиректора холдинга «Швабе» Сергей Попов сообщил о разработке для вертолета Ми-28НМ обновленной оптико-электронной системы.
По его словам, в результате модернизации дальность обнаружения объектов этой системой увеличится в 2 раза. При этом раскрывать подробности Попов не стал, сославшись на секретность информации.
Для этой цели обновленный вертолет, поставляемый лишь на экспорт, оборудуется специальными средствами связи.
В холдинге «Вертолеты России» отметили, что новое оборудование расширяет сферы применения машины и делает ее еще более востребованной на мировом рынке.
Ми-28НЭ получил также новую обзорно-прицельную станцию с лазерной системой наведения и новые дальнобойные ракеты.
В частности, речь идет о противотанковой управляемой ракете «Хризантема-М» с двухканальной системой наведения, которая способна поражать бронетехнику на дистанции до 10 км. На вооружении вертолета также находятся управляемые ракеты «Атака» с лазерной системой наведения. Кроме того, машина получила возможность применять авиационные бомбы массой до 500 кг.
В ходе модернизации были доработаны также двигатель и лопасти машины. За счет инновация увеличилась ее скорость, улучшились летно-технические характеристики в условиях жаркого климата и высокогорья.
В свою очередь гендиректора холдинга «Швабе» Сергей Попов сообщил о разработке для вертолета Ми-28НМ обновленной оптико-электронной системы.
По его словам, в результате модернизации дальность обнаружения объектов этой системой увеличится в 2 раза. При этом раскрывать подробности Попов не стал, сославшись на секретность информации.
- Использованы фотографии:
- http://www.airwar.ru
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