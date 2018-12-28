Путин подписал закон о смягчении статьи УК об экстремизме
Владимир Путин подписал закон о смягчении ст. 282 УК РФ, предусматривающей ответственность за экстремистскую деятельность, передает РИА Новости.
В октябре российский лидер внес в Госдуму законопроекты, частично смягчающие статью об экстремизме. Изменения призваны германизировать уголовное законодательство.
Согласно документу, теперь нельзя будет возбуждать уголовное дело против человека, впервые преступившего закон, если его действия не представляют серьезной угрозы для «основ конституционного строя и безопасности государства».
Предлагалось также незначительные правонарушения в этой сфере внести в кодекс об административной ответственности. Уголовная же ответственность будет наступать только в том случае, если подобное нарушение совершено более одного раза в течение года.
До недавнего времени уголовные дела возбуждались в отношении граждан, ни разу не привлекавшихся за разжигание вражды в административном порядке.
Во вторник Московский городской суд отменил первый приговор за действия экстремистского характера в соответствии с разъяснением Верховного суда, советовавшего более внимательно относиться к подобной категории дел.
Речь идет о студенте, опубликовавшем в соцсети изображение, содержащее «совокупность психологических и лингвистических признаков унижения нерусских как представителей этнических групп». Районный суд Москвы приговорил его к году колонии-поселения. Апелляционная инстанция заменила данное наказание штрафом.
В октябре российский лидер внес в Госдуму законопроекты, частично смягчающие статью об экстремизме. Изменения призваны германизировать уголовное законодательство.
Согласно документу, теперь нельзя будет возбуждать уголовное дело против человека, впервые преступившего закон, если его действия не представляют серьезной угрозы для «основ конституционного строя и безопасности государства».
Предлагалось также незначительные правонарушения в этой сфере внести в кодекс об административной ответственности. Уголовная же ответственность будет наступать только в том случае, если подобное нарушение совершено более одного раза в течение года.
До недавнего времени уголовные дела возбуждались в отношении граждан, ни разу не привлекавшихся за разжигание вражды в административном порядке.
Во вторник Московский городской суд отменил первый приговор за действия экстремистского характера в соответствии с разъяснением Верховного суда, советовавшего более внимательно относиться к подобной категории дел.
Речь идет о студенте, опубликовавшем в соцсети изображение, содержащее «совокупность психологических и лингвистических признаков унижения нерусских как представителей этнических групп». Районный суд Москвы приговорил его к году колонии-поселения. Апелляционная инстанция заменила данное наказание штрафом.
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