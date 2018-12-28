Британское правительство высказалось об инциденте с дронами в Лондоне
Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что теперь государство располагает специальными системами для противодействия дронам. По мнению представителей полиции, это попытки правительства сохранить хорошую мину при плохой игре.
19 декабря крупный лондонский аэропорт Гэтвик (Гатвик) прекратил свою работу почти на двое суток. Причиной стало появление в районе взлетно-посадочной полосы дронов, точное количество которых не было выяснено. Два дня полиция находилась на территории аэропорта, но так и не смогла установить виновников происшествия.
Вооруженные силы Соединенного Королевства продемонстрировали невразумительную реакцию на чрезвычайную ситуацию: военные прибыли в Гэтвик уже к концу вторых суток, когда аэропорт почти вернулся к штатному режиму функционированию. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон попытался оправдать своих подчиненных тем, что они, «вероятно, столкнулись с некоторыми трудностями». Эти его слова вызвали волну негодования среди британцев, которым не понравилось, что их армия не может их защитить даже от нескольких дронов.
Администрация аэропорта тоже показала себя не с выгодной стороны. Все двое суток пассажиры, чьи рейсы были отложены или отменены, плохо понимали, как им следует действовать: нужно ли ожидать более позднего вылета и лучше отправиться домой или в отель. В результате в Гэтвике 19-20 декабря находилось большое количество людей, из-за чего в аэропорту быстро закончилась еда. Людям приходилось спать на полу. Кроме того, никто из сотрудников аэропорта не получил четких указаний, что сообщать пассажирам о сложившейся ситуации, поэтому люди пытались узнать новости из интернета.
Спустя почти неделю министр безопасности говорит о каких-то «системах противодействия дронам». Во-первых, беспилотные летательные аппараты – это не сверхновый вид оружия, появившийся вчера. Все уже поняли, что БПЛА могут представлять собой огромную опасность, и тот факт, что Британия не была готова к их появлению, не характеризует в лучшую сторону её системы безопасности.
Во-вторых, Бен Уоллес не сказал ничего конкретного. Были ли закуплены эти системы и когда их установят? Что они собой представляют и каким образом будут «бороться» с БПЛА? Смогут ли они их уничтожать или будут только обнаруживать?
Пока все выглядит так, что правительство не восприняло случившееся всерьез. Инцидент просто замяли: никто не принес извинений пострадавшим пассажирам за доставленные неудобства, а министр обороны, кажется, не огорчен неэффективностью вооруженных сил.
Похоже, единственная, кого расстроила эта неудача, - начальник полиции Лондона Крессида Дик. Она признала, что, несмотря на беспрецедентность случившегося, полицейские и военные не смогли справиться с угрозой. «Нам нужно тесно сотрудничать с частными компаниями, с военными,. В будущем мы обязаны предотвратить незаконное использование дронов возле аэропортов в каких бы то ни было целях».
19 декабря крупный лондонский аэропорт Гэтвик (Гатвик) прекратил свою работу почти на двое суток. Причиной стало появление в районе взлетно-посадочной полосы дронов, точное количество которых не было выяснено. Два дня полиция находилась на территории аэропорта, но так и не смогла установить виновников происшествия.
Вооруженные силы Соединенного Королевства продемонстрировали невразумительную реакцию на чрезвычайную ситуацию: военные прибыли в Гэтвик уже к концу вторых суток, когда аэропорт почти вернулся к штатному режиму функционированию. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон попытался оправдать своих подчиненных тем, что они, «вероятно, столкнулись с некоторыми трудностями». Эти его слова вызвали волну негодования среди британцев, которым не понравилось, что их армия не может их защитить даже от нескольких дронов.
Администрация аэропорта тоже показала себя не с выгодной стороны. Все двое суток пассажиры, чьи рейсы были отложены или отменены, плохо понимали, как им следует действовать: нужно ли ожидать более позднего вылета и лучше отправиться домой или в отель. В результате в Гэтвике 19-20 декабря находилось большое количество людей, из-за чего в аэропорту быстро закончилась еда. Людям приходилось спать на полу. Кроме того, никто из сотрудников аэропорта не получил четких указаний, что сообщать пассажирам о сложившейся ситуации, поэтому люди пытались узнать новости из интернета.
Спустя почти неделю министр безопасности говорит о каких-то «системах противодействия дронам». Во-первых, беспилотные летательные аппараты – это не сверхновый вид оружия, появившийся вчера. Все уже поняли, что БПЛА могут представлять собой огромную опасность, и тот факт, что Британия не была готова к их появлению, не характеризует в лучшую сторону её системы безопасности.
Во-вторых, Бен Уоллес не сказал ничего конкретного. Были ли закуплены эти системы и когда их установят? Что они собой представляют и каким образом будут «бороться» с БПЛА? Смогут ли они их уничтожать или будут только обнаруживать?
Пока все выглядит так, что правительство не восприняло случившееся всерьез. Инцидент просто замяли: никто не принес извинений пострадавшим пассажирам за доставленные неудобства, а министр обороны, кажется, не огорчен неэффективностью вооруженных сил.
Похоже, единственная, кого расстроила эта неудача, - начальник полиции Лондона Крессида Дик. Она признала, что, несмотря на беспрецедентность случившегося, полицейские и военные не смогли справиться с угрозой. «Нам нужно тесно сотрудничать с частными компаниями, с военными,. В будущем мы обязаны предотвратить незаконное использование дронов возле аэропортов в каких бы то ни было целях».
- Автор:
- Виктор Зарецкий
- Использованы фотографии:
- Фейсбук
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