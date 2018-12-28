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Заправщик Ил-78М-90А выполнил первый полёт

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Конвертируемый заправщик Ил-78М-90А совершил первый испытательный полет на аэродромном комплексе Ульяновск-Восточный, передает ТАСС сообщение пресс-службы ОАК.




Полет выполнен в рамках заводских испытаний.

Во время полета проведена оценка устойчивости и управляемости машины, а также работоспособности всех ее систем и оборудования,
пояснили в пресс-службе.

По словам летчика-испытателя компании «Ильюшин» Владимира Иринархова, самолет удобен в эксплуатации и имеет новые возможности. Полет прошел нормально.

По завершении заводских испытаний самолет будет передан на госиспытания.

Усовершенствованная версия заправщика создана на основе транспортного самолета Ил-76МД-90А. Проектирование и формирование конструкторской документации осуществлялось с помощью современных цифровых технологий.

Отмечается, что удельный расход топлива двигателей нового поколения ПС-90А-76, установленных на самолете, на 12-14% меньше, чем у силовых установок Д-30КП, которыми ранее оснащались топливозаправщики. Кроме того, в самолете реализована «стеклянная кабина» и полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс.

Самолет имеет 3 устройства заправки типа «шланг-конус»: один в кормовой части и два – на консолях (позволяют производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации).

При необходимости он может использоваться в качестве грузового самолета: топливные баки, находящиеся в грузовом отсеке, демонтируются, и машина превращается в военный транспортник.
Использованы фотографии:
Улпресса, https://ulpressa.ru
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