Итоги года. С наступающим светлым будущим!
Часть 1. От летающих мультиков до дружбы народов
Подошёл к своему завершению 2018-й год – год, в течение которого вы, наши уважаемые читатели, были вместе с «Военным обозрением». И на фоне предновогодней суеты и традиционных закупок ингредиентов для селёдки под шубой и «Оливье» наш творческий коллектив решил подвести итоги уходящего года. Просим не судить строго, не делать попыток искать сколько-нибудь серьёзное в итоговой статье. Всё самое серьёзное и самым серьёзным образом мы с вами и вы с нами обсудили в течение года и в других версиях итогов – военно-технических, экономических, геополитических.
Сегодня позволим себе новогодний вариант – так сказать, для поддержания праздничного тонуса и оказания всесторонней помощи дорогим нашим и любимым Деду Морозу со Снегурочкой. А ведь вы прекрасно знаете, как нелегко сегодня приходится на отдельно взятой части суши этим сказочным персонажам, коих пытаются который год «декоммунизировать» те, кто сняв своё исподнее, так и не получил обещанных европейских кружевных трусиков. Вон, уже и памятник голубой руке установили, предварительно вырвав с корнем другого дедушку – Ленина - но, что ж ты будешь делать, дети всё равно продолжают писать письма именно Деду Морозу и Снегурочке, ожидая исполнения желаний и новогоднего волшебства.
Мультики полетели
В общем, сказки, волшебство, мультики… Кстати… Слыхали же: мультики в России полетели. Сначала «Союзвоенмультфильм» запустил «Кинжал», потом поставил на опытно-боевое дежурство «Пересвет», а под конец года устроил партнёрам полное «В гостях у сказки» - с полётом «Авангарда» от Оренбуржья до Камчатских сопок. А, помните, ещё год назад продвинутые эксперты в области военной анимации ставили однозначные оценки Сергею Шойгу – за мультипликацию, сказали, твёрдая пятёрка, за реализацию – неуд со всеми вытекающими. Но Сергей Кужугетович и не через такие ЧС в своей жизни проходил, чтобы давать повод и дальше кормить хомячков, особенно забугорных, не привитых… Провёл вакцинацию знатно. Цифирь тоже обозначил – через Юрия Борисова – кто, говорит, любит (так же как и русские) быструю езду – милости просим: 27 Махов полного и безудержного дрифта. После этого где-то скукожилась на холодном декабрьском ветру одна система ПРО. И стало этой системе совсем не весело. И ведь как точно подгадали с названием – полное Девеселу. Партнёрам остаётся только окончательно допилить и дорезать бюджет, чтобы обстановке соответствовало и другое название – Редзиково. Допилят, дорежут, сомневаться не приходится.
Военное приложение
Но пилить и резать бюджеты хотят не только заокеанские наши обожаемые друзья. Своё волшебство хотят поиметь и известные киевские волшебники, рукамиводители. При этом в медицинской карте коллективного украинского больного появилась новая запись – «Керчь».
То был, дорогие друзья, прорыв года, когда флотская армада двинулась на покорение Азовского моря, но заблудилась в территориальных водах Российской Федерации, и в итоге Христофоров Колумбов из курировавших поход эсбэушников не случилось.
Хлопчики дружно обозвали себя военнопленным и устроились в уютных камерах (привет от Нади Савченко) – макароны по-флотски, «Русское радио», письма домой пишут, всё чинно. А дома-то военное положение, которое как бы было, но которого как бы не было. Больше даже военное приложение… Так прикладывались, что чуть наступление Нового года не простаканили. Тем более что военное положение на Украине, оно ж и в горе, и в радости. С одной стороны нужно же – «за моряков», за которых изначально хотели «не чокаясь», но российские пограничники спутали планы украинских верховных, с другой стороны – нужно и за «варфоломеевскую ночь», то есть - остаканиться за грядущий томос, который являет собой удивительнейший пример автокефалии – киевско-стамбульская церковь его превосходительства офицера турецких вооружённых сил в отставке. В общем и целом, полная и безоговорочная «слава Украине». Ещё бы не слава, с 32 процентами теневой экономики – и это только по официальной статистике.
Всё растёт, всё ширится
Хотя, братцы, об экономике и у нас либо хорошо, либо ничего, кроме правды, как говорится. А правда она такова: рост ВВП в 1,8%, а рост зарплат, как сказали в правительстве, небывалый, феноменальный, фантастический. Насколько фантастический, что среднестатистический россиянин уже лососятину вместо атлантической сельди под шубу кладёт. А будем все вместе – как говорят, в среднем – жить ещё лучше. Для того и проводится пенсионная реформа, чтобы каждый отдельно взятый пенсионер буквально на себе почувствовал настоящий праздник. И не только пенсионер – все почувствуют. На тысячу рублей только, поговаривают, уже губу-то раскатывать не нужно, ибо тысяча эта опять-таки в среднем, а не поимённо… Ну, анекдот о средних голубцах, когда одним – телятина, другим – капуста, все прекрасно знают. В общем, живём при капитализме, - Дед Мороз соврать не даст. Не нравится общее состояние экономики в кармане – возьми кредит. Кстати, 2018 год стал рекордным за всё последнее время по выдаче ипотечных кредитов. Набрали мы с вами, дорогие соотечественники, аж на 2 с лишним триллиона рублей. А ожидают от нас с вами возвращения уже 4-5 триллионов. КапиталиЗЬМА, она такая. К социализму, всё равно говорят, возврата нет, потому «привыкаем».
Акулы оппозиции на выборах
На выборы, конечно же, все ходили. Помните – те, которые в марте были. В смысле, какие выборы? Ну те самые, когда из альтернативы предлагались акулы оппозиции в лице, например, Владимира Вольфовича. Ещё одной акуле тогда решили припомнить, как она почём зря обманывала старушек в совхозе имени Ленина, на клубнике разводила рабочих и крестьян, домик где-то там под Лозанной построила не по ГОСТу. Сейчас о «ленинских» старушках с экранов телевизоров уже не вспоминают, но оно и правильно – нечего драгоценные минуты эфира у украинских экспертов отнимать. А акула своё дело сделала – в океанариуме показали, а потому можно обратно - в свободное плавание.
Международная дружба
Весь год с нами активно дружил Израиль. Дружил бы, как говорят наши израильские друзья, ещё более активно, если бы не «Хизбалла» с ХАМАСом. Если, говорят, вы ИГИЛ (тот самый, который в России запрещён) победили, то давайте-ка вслед за американцами – по домам: под Курск, Омск и Хабаровск, а мы, говорят, будем защищать наши национальные интересы, на которые посягает Иран. Мы, говорят, санкции против вас не ввели – сельдерей и прочие дары сельхозугодий поставляем, а потому – бомбили, бомбим и бомбить будем – Сирию из Ливана. А виноват кто? Ну так Асад, естественно, кто ж ещё? Этому Асаду вообще палец в рот не клади. Сколько он там уже американских президентов и израильских министров обороны пересидел и скольких ещё пересидит? Вот… И как-то даже уже и демократия сирийская вроде бы не в опасности, и катарский газопровод не особенно нужен на фоне победоносного американского СПГ – в общем лишь бы только не Иран...
С новым годом, наши израильские друзья! Ждём от вас новогодний подарок «Военному обозрению» - в наш музей международной дружбы, а то ведь у нас израильских комментариев на сайте на порядок больше, чем комментариев Трюхана на «России-1»… Эх, а сколько ещё поудаляли модераторы…
И о газе...
Что там было о газе? Ах, да… С новогодним приветом выступил «Газпром» - «Северный поток-2» реализуется, как принято говорить, по плану. Европейцы уже считают выгоду. На Украине скачут. А кто не скачет, оно известно, кем является. И ведь Меркель, какая всё-таки украинофобка, ну хоть бы разок подпрыгнула. Так – нет… Её, понимаешь, армия украинская от агрессии уже, почитай, пятый год защищает, а она… С Путиным – за руку. От Путина - цветы принимает. Может, в архивах немецких найдётся ещё и её пропуск в Штази?.. А то вон в Латвии – всех переписали, так оказалось, что яблоку упасть негде – или агент КГБ или сочувствующий. И как с такими-то фактами усиливать восточный флаг НАТО?..
А в целом, год был переполнен самыми разными событиями. Следующая порция – во второй части наших предновогодних Итогов.
Часть 2. От твёрдого моста до жидкого брексита
Вы чьих будете?
Решение об отстранении Олимпийского комитета России от участия в Зимних Олимпийских играх 2018 года, что подразумевало и автоматическое отстранение сборной, МОК принял 5 декабря 2017 года. Недопущение команды РФ объяснялся допинговым скандалом. Однако спортсменам дозволили участвовать в соревнованиях под нейтральным (олимпийским) флагом. На церемониях награждения звучал не гимн России, а олимпийский гимн. Это было первое в истории отстранение государства от олимпиады за допинг.
Высказывались разные мнения по поводу участия «нейтралов» в этой олимпиаде. Мнения противоположные, многие из них вызвали скандалы и скандальчики в сети.
Депутат Госдумы Виталий Милонов сказал, к примеру, следующее:
Ещё жёстче высказался другой депутат, Евгений Фёдоров:
Иначе думает Мурад Карданов, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. По его словам, в России «разговорами пытаются разделить людей на патриотично настроенных и не очень», и патриоты «должны оставаться дома, а те, кто поедет стартовать, перестают быть патриотами». «Я считаю, надо ехать стартовать», — резюмировал спортсмен.
Аналогичное мнение и у Александра Тучкина, двукратного олимпийского чемпиона по гандболу. По его словам, люди посвящают «спортивному ремеслу» всю свою жизнь, а потому «им надо выступать на Олимпиаде, тем более что некоторым даётся шанс стартовать только однажды».
Черту под этими высказываниями как бы подвёл президент Путин. Он тоже напомнил, что многие из спортсменов «шли к этому соревнованию на протяжении всей своей жизни», и заявил:
XXIII Зимние Олимпийские игры прошли с 9 по 25 февраля 2018 года. Российские атлеты не отказались от участия в них и соревновались без родного флага и гимна. Две золотые, шесть серебряных, девять бронзовых медалей и тринадцатое место в итоговом медальном зачёте — таковы достижения этой команды.
«Военное обозрение» помогло!
Следующим спортивным событием года был Кубок мира по футболу.
На «Военном обозрении» к чемпионату готовились заранее. Да-да, мы не оговорились: на «Военном обозрении». Нет-нет, мы не пинали мяч. Наше дело — наше слово.
Мало кто верил, что сборная РФ не запутается в собственных ногах. Но вышло так, что она показала почти что волшебные результаты, пусть матчи и не закончились полной победой. Возможно, в грядущем светлом будущем, о котором стране не устают напоминать мудрые власти, сборная будет выигрывать все кубки мира. Пока же минувший мундиаль, пусть он и не принесший спортсменам победы, стал настоящим событием года.
Чемпионат мира запомнился рядом побед сборной России, а также комическими мемами, среди которых самым запоминающимся является, пожалуй, левая нога нога Акинфеева, прозванная в сети «ногой бога».
На домашнем чемпионате подопечные С. Черчесова дошли до четвертьфинала. Впервые в своей истории! Вот почему это достижение записано в события года.
Пока многие болельщики предрекали команде сокрушительное поражение на первых же встречах, «Военное обозрение» поставило себе целью максимально взбодрить футболистов — и, заметим, безо всякого там допинга.
«Точность удара по мячу, — говорилось в материале, посвящённом грядущим победам российских спортсменов, — приводит к повышению градуса дружбы народов, а число засчитанных голов прямо пропорционально скорости укрепления спортивного братства».
Редакция «Военного обозрения» поддержала сборную России, отправив ей через Интернет горячий позитивный настрой. И сборная не подвела. Злобные критики поперхнулись хотдогами и пролили пиво на штаны, наблюдая победу за победой и наконец выход в четвертьфинала. Многие из тех азартных болельщиков, что ставили денежки против российской команды, эти денежки потеряли!
Самый длинный мост в Европе и России
Мост через Керченский пролив соединил Керченский и Таманский полуострова. Его считают самым длинным мостом в Европе, а также в России. Последнее, правда, где-нибудь на Западе добавляется с оговоркой: если, мол, считать Крым частью России, а не Украины.
Автодорожная часть этого гигантского моста была запущена в 2018 году, а движение поездов откроется в наступающем 2019-м. Железнодорожные опоры были готовы ещё в ноябре.
Масштабная стройка доказала: нынешней России, как бы её ни клеймили разнообразные «партнёры» и их не менее разнообразные помощники, столь сложные задачи вполне по плечу. И, как справедливо указывает обозреватель В. Кузовков, «в данном случае задача была сложна и технически, и политически: строить мост пришлось в условиях санкций, с минимальным привлечением иностранных фирм и технологий».
Все насмешки недругов обратились против них. В сетях и в заграничных СМИ чего только ни писали: от «отсталости» России, которая не в состоянии без западных технологий возвести столь сложный объект, и до очередной потёмкинской деревни — якобы не мост это настоящий, а «декорации Мосфильма». Когда же говоруны убедились в реальности моста, пошли заявления о треснувших опорах и провалах грунта.
Кончилась эта говорильня советом Украине из братской Америки: мол, неприятный для Украины вопрос с возведённым мостом мог бы решить бомбовый удар с минимальным числом жертв. Привести такой план в действие Киеву присоветовали не из Белого дома, а из газеты «Washington Examiner». Автором идеи был журналист Том Роган. «К счастью, — написал мистер Роган, — у Украины имеются средства для нанесения ударов с воздуха по мосту с тем, чтобы сделать его непригодным (по крайней мере, временно) для эксплуатации».
Отчего журналист так разошёлся? По его мнению, Крымский мост довёл правительство РФ «почти до банкротства» и стоил казне «миллиарды долларов». Но теперь он является дорогой в Крым, закрепляющей «официальное физическое и психологическое присвоение украинской территории».
Без сомнения, это историческая стройка. Стройка не года, но века. По-видимому, даже такие оголтелые критиканы и боевики, как мистер Роган, признают это.
Кстати, президент Путин находит главными событиями года как раз открытие Крымского моста и проведение чемпионата по футболу.
Где у него кнопка?
Весна 2018-го года выдалась жаркой для крупнейшей соцсети мира — «Фейсбука». Уже и раньше люди планеты, участвующие в этой сети, беспокоились по поводу гуманоида по имени Марк: ведь переписку с пользователями в соцсети ведут непременно роботы. Да и сам Марк частенько ведёт себя так, будто он не живой биологический организм. Появление мистера Цукерберга на людях стало очередным аргументом в пользу сей гипотезы.
В апреле мир потряс фейсбучный скандал с утечкой данных пользователей. Дошло до того, что Цукербергу пришлось выступить перед американскими сенаторами и кое-что объяснить. Его, можно сказать, с пристрастием допросили персоны из юридического и торгового комитетов. Речь шла о фейковых сообщениях в сети, которые распространяют «враги», а компания мистера Цукерберга почти что им (врагам) не противостоит.
В ответ бесстрастный, как киборг, Цукерберг, поёрзав на чёрной спецподушке под задницей, которую (подушку) многие наблюдатели сочли внешним аккумулятором, признал: да, компания недостаточно сделала для «предотвращения использования «Фейсбука» во вредоносных целях». «Недостаточно» касается всего: и фейковых новостей, и поддельных учётных записей, и «вмешательства» русских в американские выборы, и защиты пользовательских данных (было похищено более 50 миллионов записей о личных данных).
Все эти провалы Цукерберг публично признал «большой ошибкой».
Примерно так же оценил бы это и персонаж Шварценеггера. Тоже, кстати, робот.
Неудивительно, что действия М. Цукерберга оказались слабыми и недостаточными. Их можно назвать механическими. Трудно вообще сделать что-то основательно, когда рассчитываешь на одних только роботов. Особенно если имеешь дело с «врагами», которые являются живыми людьми и мыслят не шаблонами и трафаретами.
Словом, материал, из которого изготовлен отец-основатель «Фейсбука», нуждается, как нам думается, в тщательной проверке. Проверить его могли бы, к примеру, специалисты из Гуантанамо.
Обещаю обещать!
Недавно, в ноябре, тов. Путин подтвердил, что на повестке дня правительства РФ по-прежнему стоит задача по созданию 25 миллионов новых рабочих мест, и сказал про «большие планы».
По-видимому, у кого-то за границей велика зависть к такого рода свершениям будущего. А может быть, велико желание взять пример с выдающегося лидера.
В мае 2018 г. мистер Трамп подписал соглашение на поставку Саудовской Аравии вооружений на общую сумму 110 миллиардов долларов. Также речь шла об оборонных контрактах на десяток лет вперёд на 350 млрд. долларов. По этому поводу Трамп даже станцевал в Эр-Рияде и в привычной увлекательной форме повторил свои мартовские обещания о создании новых рабочих мест в США. Ведь оружие-то сделают американцы, не китайцы.
Однако, как любезно напоминает сайт «Вести.Экономика» со ссылкой на американские источники, сие соглашение — заслуга не Трампа, а Обамы: переговоры по контрактам начала его администрация, а основные пункты стороны согласовали ещё в мае 2017 г. И документы были подписаны на продажу вооружений всего на 14,5 млрд. долл.
И почти сто миллиардов зависли у Трампа! Неудивительно, что Трампу приходится и плясать, и увиливать от трагического инцидента с журналистом Джамалом Хашогги, жестоко убитым 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Иначе конкретных контрактов Трампу не видать как собственных ушей, и все его бодрящие заявления о миллиардах и рабочих местах окажутся пшиком, а Б. Х. Обама будет над ним смеяться вместе со всей Демократической партией. И с Хиллари Клинтон, которая скажет самое громкое в жизни «вау»!
От соглашений с саудитами до полноценных контрактов лежит весьма долгий путь; такие тонкости дельцы знают во всём мире.
До создания рабочих мест в США путь ещё более долгий. И поэтому Д. Трамп, по-видимому, подражая коллеге В. Путину, пока остановился на стратегии обещаний и светлого будущего.
В марте 2018 г., ведя беседу с принцем Мухаммедом бен Салманом, президент Трамп сказал, что соглашение с Эр-Риядом даст США возможность создать в стране сорок тысяч рабочих мест.
В октябре число пока не созданных рабочих мест существенно выросло. Рассуждая о «заказе» на 110 млрд. долларов, над которым он (Трамп) «упорно трудился», он заявил, что «это самый большой заказ из когда-либо сделанных», и это даст «450 тысяч рабочих мест».
Обещанное увеличилось, как видим, более чем на порядок.
Спустя несколько дней он округлил число рабочих мест до полумиллиона.
Минуло ещё двое суток, и появились новые материалы об убийстве Хашогги. На этом фоне Трамп возвестил о будущем создании в США 600 тысяч рабочих мест.
Дабы ещё больше воодушевить американскую общественность, на другой вечер мистер Трамп поведал публике, что впереди у страны «более миллиона рабочих мест» (ссылка).
К моменту исполнения майских указов Путина, как мы полагаем, Трамп, если он останется президентом, будет обещать не менее 25 миллионов рабочих мест. Правда, в США не наберётся столько безработных.
Впрочем, повысить в стране безработицу — задача, которая вполне по силам политическим эквилибристам вроде Трампа. Раздувание ВПК спустя годы непременно оканчивается ростом госдолга, новой безработицей и экономическим спадом, а то и кризисом.
Солсберецкие лингвисты
Петров и Боширов — сотрудники ГРУ, слетавшие в Британию, дабы отравить парочку Скрипалей (иностранная версия).
Петров и Боширов — туристы, посмотревшие на «Солсберецкий собор» со шпилем, «оторвавшиеся» в Лондоне, а в ГРУ никогда не работавшие (версия Петрова и Боширова).
Как было на самом деле, мы не знаем, ибо не следовали за Петровым и Бошировым по пятам.
Знаем другое. Эта парочка внесла в 2018 году вклад в лингвистику: популяризовала некоторые имена существительные и прилагательные. Петров и Боширов сделали так, что слова «шпиль» и «токсичный» стали словами 2018 года.
В ноябре проректор по науке Государственного института русского языка им. А. Пушкина Михаил Осадчий назвал «шпиль» словом года.
Ранее составители Оксфордского словаря назвали словом 2018 года прилагательное «токсичный» (toxic).
Таким-то вот образом «оторвавшиеся» солсберецкие парни повлияли на частоту использования некоторых слов в русском и английском языках.
Твёрдый брексит превратился в жидкий
В декабре 2018 года Джон Кампфнер в «The Guardian» высмеял брексит (затяжной выход Великобритании из Евросоюза, чей финал намечен на март 2019 года), приправив своё мнение немецким юмором (в Британии, напомним, юмор кончился):
Мы, русские люди, помним, как «отжигал» в 2016 г. тов. Медведев, неумышленно создавая мемы для соцсетей:
Пока американец Трамп берёт пример с Путина, европейцы подражают Медведеву. Если где-нибудь в Германии немец встречает англичанина, он наливает ему пива, отламывает половину сосиски и, похлопывая по плечу, говорит: «Вы держитесь там!»
Дорогие читатели «Военного обозрения»! От Владивостока и Курил до Пскова и Калининграда, от Харькова до Витебска, от Хайфы до Берлина, от Софии до Брюсселя! Все, кому важны эти страницы, кто давно посещает сайт «ВО» и кто пока чувствует себя новичком (не путать с известным веществом)!
Завершая сей продолжительный обзор и подводя итоги уходящего года, мы поздравляем вас с наступающим Новым, 2019-м годом!
«Военное обозрение» — это одна большая читательская семья. Несмотря на споры и критику, на слегка подогретые и совсем горячие обсуждения новостей и мнений экспертов, мы все остаёмся большими друзьями.
Вместе мы преодолеем любые трудности, а разногласия утопим в бокалах с «Советским шампанским» (не путать с рекламой).
Дед Мороз, с которым заключила соглашение редакция «ВО» (не путать с соглашением Трампа с саудитами), гарантирует, что «Военное обозрение» будет и далее радовать вас интересными материалами и свежим взглядом на события России, планеты и космоса.
Пришло время поднять бокалы, друзья! Чокнемся же (не путать с психиатрическим жаргоном) и услышим хрустальный праздничный звон!
Здоровья нам, терпенья, радости и удачи во всех начинаниях и продолжениях. Ура! Ура! Ура!
Подошёл к своему завершению 2018-й год – год, в течение которого вы, наши уважаемые читатели, были вместе с «Военным обозрением». И на фоне предновогодней суеты и традиционных закупок ингредиентов для селёдки под шубой и «Оливье» наш творческий коллектив решил подвести итоги уходящего года. Просим не судить строго, не делать попыток искать сколько-нибудь серьёзное в итоговой статье. Всё самое серьёзное и самым серьёзным образом мы с вами и вы с нами обсудили в течение года и в других версиях итогов – военно-технических, экономических, геополитических.
Сегодня позволим себе новогодний вариант – так сказать, для поддержания праздничного тонуса и оказания всесторонней помощи дорогим нашим и любимым Деду Морозу со Снегурочкой. А ведь вы прекрасно знаете, как нелегко сегодня приходится на отдельно взятой части суши этим сказочным персонажам, коих пытаются который год «декоммунизировать» те, кто сняв своё исподнее, так и не получил обещанных европейских кружевных трусиков. Вон, уже и памятник голубой руке установили, предварительно вырвав с корнем другого дедушку – Ленина - но, что ж ты будешь делать, дети всё равно продолжают писать письма именно Деду Морозу и Снегурочке, ожидая исполнения желаний и новогоднего волшебства.
Мультики полетели
В общем, сказки, волшебство, мультики… Кстати… Слыхали же: мультики в России полетели. Сначала «Союзвоенмультфильм» запустил «Кинжал», потом поставил на опытно-боевое дежурство «Пересвет», а под конец года устроил партнёрам полное «В гостях у сказки» - с полётом «Авангарда» от Оренбуржья до Камчатских сопок. А, помните, ещё год назад продвинутые эксперты в области военной анимации ставили однозначные оценки Сергею Шойгу – за мультипликацию, сказали, твёрдая пятёрка, за реализацию – неуд со всеми вытекающими. Но Сергей Кужугетович и не через такие ЧС в своей жизни проходил, чтобы давать повод и дальше кормить хомячков, особенно забугорных, не привитых… Провёл вакцинацию знатно. Цифирь тоже обозначил – через Юрия Борисова – кто, говорит, любит (так же как и русские) быструю езду – милости просим: 27 Махов полного и безудержного дрифта. После этого где-то скукожилась на холодном декабрьском ветру одна система ПРО. И стало этой системе совсем не весело. И ведь как точно подгадали с названием – полное Девеселу. Партнёрам остаётся только окончательно допилить и дорезать бюджет, чтобы обстановке соответствовало и другое название – Редзиково. Допилят, дорежут, сомневаться не приходится.
Военное приложение
Но пилить и резать бюджеты хотят не только заокеанские наши обожаемые друзья. Своё волшебство хотят поиметь и известные киевские волшебники, рукамиводители. При этом в медицинской карте коллективного украинского больного появилась новая запись – «Керчь».
То был, дорогие друзья, прорыв года, когда флотская армада двинулась на покорение Азовского моря, но заблудилась в территориальных водах Российской Федерации, и в итоге Христофоров Колумбов из курировавших поход эсбэушников не случилось.
Хлопчики дружно обозвали себя военнопленным и устроились в уютных камерах (привет от Нади Савченко) – макароны по-флотски, «Русское радио», письма домой пишут, всё чинно. А дома-то военное положение, которое как бы было, но которого как бы не было. Больше даже военное приложение… Так прикладывались, что чуть наступление Нового года не простаканили. Тем более что военное положение на Украине, оно ж и в горе, и в радости. С одной стороны нужно же – «за моряков», за которых изначально хотели «не чокаясь», но российские пограничники спутали планы украинских верховных, с другой стороны – нужно и за «варфоломеевскую ночь», то есть - остаканиться за грядущий томос, который являет собой удивительнейший пример автокефалии – киевско-стамбульская церковь его превосходительства офицера турецких вооружённых сил в отставке. В общем и целом, полная и безоговорочная «слава Украине». Ещё бы не слава, с 32 процентами теневой экономики – и это только по официальной статистике.
Всё растёт, всё ширится
Хотя, братцы, об экономике и у нас либо хорошо, либо ничего, кроме правды, как говорится. А правда она такова: рост ВВП в 1,8%, а рост зарплат, как сказали в правительстве, небывалый, феноменальный, фантастический. Насколько фантастический, что среднестатистический россиянин уже лососятину вместо атлантической сельди под шубу кладёт. А будем все вместе – как говорят, в среднем – жить ещё лучше. Для того и проводится пенсионная реформа, чтобы каждый отдельно взятый пенсионер буквально на себе почувствовал настоящий праздник. И не только пенсионер – все почувствуют. На тысячу рублей только, поговаривают, уже губу-то раскатывать не нужно, ибо тысяча эта опять-таки в среднем, а не поимённо… Ну, анекдот о средних голубцах, когда одним – телятина, другим – капуста, все прекрасно знают. В общем, живём при капитализме, - Дед Мороз соврать не даст. Не нравится общее состояние экономики в кармане – возьми кредит. Кстати, 2018 год стал рекордным за всё последнее время по выдаче ипотечных кредитов. Набрали мы с вами, дорогие соотечественники, аж на 2 с лишним триллиона рублей. А ожидают от нас с вами возвращения уже 4-5 триллионов. КапиталиЗЬМА, она такая. К социализму, всё равно говорят, возврата нет, потому «привыкаем».
Акулы оппозиции на выборах
На выборы, конечно же, все ходили. Помните – те, которые в марте были. В смысле, какие выборы? Ну те самые, когда из альтернативы предлагались акулы оппозиции в лице, например, Владимира Вольфовича. Ещё одной акуле тогда решили припомнить, как она почём зря обманывала старушек в совхозе имени Ленина, на клубнике разводила рабочих и крестьян, домик где-то там под Лозанной построила не по ГОСТу. Сейчас о «ленинских» старушках с экранов телевизоров уже не вспоминают, но оно и правильно – нечего драгоценные минуты эфира у украинских экспертов отнимать. А акула своё дело сделала – в океанариуме показали, а потому можно обратно - в свободное плавание.
Международная дружба
Весь год с нами активно дружил Израиль. Дружил бы, как говорят наши израильские друзья, ещё более активно, если бы не «Хизбалла» с ХАМАСом. Если, говорят, вы ИГИЛ (тот самый, который в России запрещён) победили, то давайте-ка вслед за американцами – по домам: под Курск, Омск и Хабаровск, а мы, говорят, будем защищать наши национальные интересы, на которые посягает Иран. Мы, говорят, санкции против вас не ввели – сельдерей и прочие дары сельхозугодий поставляем, а потому – бомбили, бомбим и бомбить будем – Сирию из Ливана. А виноват кто? Ну так Асад, естественно, кто ж ещё? Этому Асаду вообще палец в рот не клади. Сколько он там уже американских президентов и израильских министров обороны пересидел и скольких ещё пересидит? Вот… И как-то даже уже и демократия сирийская вроде бы не в опасности, и катарский газопровод не особенно нужен на фоне победоносного американского СПГ – в общем лишь бы только не Иран...
С новым годом, наши израильские друзья! Ждём от вас новогодний подарок «Военному обозрению» - в наш музей международной дружбы, а то ведь у нас израильских комментариев на сайте на порядок больше, чем комментариев Трюхана на «России-1»… Эх, а сколько ещё поудаляли модераторы…
И о газе...
Что там было о газе? Ах, да… С новогодним приветом выступил «Газпром» - «Северный поток-2» реализуется, как принято говорить, по плану. Европейцы уже считают выгоду. На Украине скачут. А кто не скачет, оно известно, кем является. И ведь Меркель, какая всё-таки украинофобка, ну хоть бы разок подпрыгнула. Так – нет… Её, понимаешь, армия украинская от агрессии уже, почитай, пятый год защищает, а она… С Путиным – за руку. От Путина - цветы принимает. Может, в архивах немецких найдётся ещё и её пропуск в Штази?.. А то вон в Латвии – всех переписали, так оказалось, что яблоку упасть негде – или агент КГБ или сочувствующий. И как с такими-то фактами усиливать восточный флаг НАТО?..
А в целом, год был переполнен самыми разными событиями. Следующая порция – во второй части наших предновогодних Итогов.
Часть 2. От твёрдого моста до жидкого брексита
Вы чьих будете?
Решение об отстранении Олимпийского комитета России от участия в Зимних Олимпийских играх 2018 года, что подразумевало и автоматическое отстранение сборной, МОК принял 5 декабря 2017 года. Недопущение команды РФ объяснялся допинговым скандалом. Однако спортсменам дозволили участвовать в соревнованиях под нейтральным (олимпийским) флагом. На церемониях награждения звучал не гимн России, а олимпийский гимн. Это было первое в истории отстранение государства от олимпиады за допинг.
Высказывались разные мнения по поводу участия «нейтралов» в этой олимпиаде. Мнения противоположные, многие из них вызвали скандалы и скандальчики в сети.
Депутат Госдумы Виталий Милонов сказал, к примеру, следующее:
Если эти спортсмены с самого начала готовили себя к олимпиаде не в стране, не за деньги страны, без помощи тренеров нашей страны, если они готовили себя как независимых специалистов, то, пожалуйста, они могут выступать под любым флагом — хоть радужным. А если это люди, которых тренировало государство, вкладывало большие средства в их подготовку, то тут возникают вопросы…
Ещё жёстче высказался другой депутат, Евгений Фёдоров:
Если человек принимает лично решение о том, что он будет выступать не под флагом страны на международных соревнованиях, то понятно, что он является для этой страны предателем. Никаких сомнений нет. Представьте, что я военный полковник, и сменю флаг. Как это будет называться?
Иначе думает Мурад Карданов, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. По его словам, в России «разговорами пытаются разделить людей на патриотично настроенных и не очень», и патриоты «должны оставаться дома, а те, кто поедет стартовать, перестают быть патриотами». «Я считаю, надо ехать стартовать», — резюмировал спортсмен.
Аналогичное мнение и у Александра Тучкина, двукратного олимпийского чемпиона по гандболу. По его словам, люди посвящают «спортивному ремеслу» всю свою жизнь, а потому «им надо выступать на Олимпиаде, тем более что некоторым даётся шанс стартовать только однажды».
Черту под этими высказываниями как бы подвёл президент Путин. Он тоже напомнил, что многие из спортсменов «шли к этому соревнованию на протяжении всей своей жизни», и заявил:
Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве.
XXIII Зимние Олимпийские игры прошли с 9 по 25 февраля 2018 года. Российские атлеты не отказались от участия в них и соревновались без родного флага и гимна. Две золотые, шесть серебряных, девять бронзовых медалей и тринадцатое место в итоговом медальном зачёте — таковы достижения этой команды.
«Военное обозрение» помогло!
Следующим спортивным событием года был Кубок мира по футболу.
На «Военном обозрении» к чемпионату готовились заранее. Да-да, мы не оговорились: на «Военном обозрении». Нет-нет, мы не пинали мяч. Наше дело — наше слово.
Мало кто верил, что сборная РФ не запутается в собственных ногах. Но вышло так, что она показала почти что волшебные результаты, пусть матчи и не закончились полной победой. Возможно, в грядущем светлом будущем, о котором стране не устают напоминать мудрые власти, сборная будет выигрывать все кубки мира. Пока же минувший мундиаль, пусть он и не принесший спортсменам победы, стал настоящим событием года.
Чемпионат мира запомнился рядом побед сборной России, а также комическими мемами, среди которых самым запоминающимся является, пожалуй, левая нога нога Акинфеева, прозванная в сети «ногой бога».
На домашнем чемпионате подопечные С. Черчесова дошли до четвертьфинала. Впервые в своей истории! Вот почему это достижение записано в события года.
Пока многие болельщики предрекали команде сокрушительное поражение на первых же встречах, «Военное обозрение» поставило себе целью максимально взбодрить футболистов — и, заметим, безо всякого там допинга.
«Точность удара по мячу, — говорилось в материале, посвящённом грядущим победам российских спортсменов, — приводит к повышению градуса дружбы народов, а число засчитанных голов прямо пропорционально скорости укрепления спортивного братства».
Товарищи болельщики! Восславим же сборную будущих победителей! Команду непревзойдённых бомбардиров, роковых форвардов и непробиваемых голкиперов!
Редакция «Военного обозрения» поддержала сборную России, отправив ей через Интернет горячий позитивный настрой. И сборная не подвела. Злобные критики поперхнулись хотдогами и пролили пиво на штаны, наблюдая победу за победой и наконец выход в четвертьфинала. Многие из тех азартных болельщиков, что ставили денежки против российской команды, эти денежки потеряли!
Самый длинный мост в Европе и России
Мост через Керченский пролив соединил Керченский и Таманский полуострова. Его считают самым длинным мостом в Европе, а также в России. Последнее, правда, где-нибудь на Западе добавляется с оговоркой: если, мол, считать Крым частью России, а не Украины.
Автодорожная часть этого гигантского моста была запущена в 2018 году, а движение поездов откроется в наступающем 2019-м. Железнодорожные опоры были готовы ещё в ноябре.
Масштабная стройка доказала: нынешней России, как бы её ни клеймили разнообразные «партнёры» и их не менее разнообразные помощники, столь сложные задачи вполне по плечу. И, как справедливо указывает обозреватель В. Кузовков, «в данном случае задача была сложна и технически, и политически: строить мост пришлось в условиях санкций, с минимальным привлечением иностранных фирм и технологий».
Все насмешки недругов обратились против них. В сетях и в заграничных СМИ чего только ни писали: от «отсталости» России, которая не в состоянии без западных технологий возвести столь сложный объект, и до очередной потёмкинской деревни — якобы не мост это настоящий, а «декорации Мосфильма». Когда же говоруны убедились в реальности моста, пошли заявления о треснувших опорах и провалах грунта.
Кончилась эта говорильня советом Украине из братской Америки: мол, неприятный для Украины вопрос с возведённым мостом мог бы решить бомбовый удар с минимальным числом жертв. Привести такой план в действие Киеву присоветовали не из Белого дома, а из газеты «Washington Examiner». Автором идеи был журналист Том Роган. «К счастью, — написал мистер Роган, — у Украины имеются средства для нанесения ударов с воздуха по мосту с тем, чтобы сделать его непригодным (по крайней мере, временно) для эксплуатации».
Отчего журналист так разошёлся? По его мнению, Крымский мост довёл правительство РФ «почти до банкротства» и стоил казне «миллиарды долларов». Но теперь он является дорогой в Крым, закрепляющей «официальное физическое и психологическое присвоение украинской территории».
Без сомнения, это историческая стройка. Стройка не года, но века. По-видимому, даже такие оголтелые критиканы и боевики, как мистер Роган, признают это.
Кстати, президент Путин находит главными событиями года как раз открытие Крымского моста и проведение чемпионата по футболу.
Где у него кнопка?
Весна 2018-го года выдалась жаркой для крупнейшей соцсети мира — «Фейсбука». Уже и раньше люди планеты, участвующие в этой сети, беспокоились по поводу гуманоида по имени Марк: ведь переписку с пользователями в соцсети ведут непременно роботы. Да и сам Марк частенько ведёт себя так, будто он не живой биологический организм. Появление мистера Цукерберга на людях стало очередным аргументом в пользу сей гипотезы.
В апреле мир потряс фейсбучный скандал с утечкой данных пользователей. Дошло до того, что Цукербергу пришлось выступить перед американскими сенаторами и кое-что объяснить. Его, можно сказать, с пристрастием допросили персоны из юридического и торгового комитетов. Речь шла о фейковых сообщениях в сети, которые распространяют «враги», а компания мистера Цукерберга почти что им (врагам) не противостоит.
В ответ бесстрастный, как киборг, Цукерберг, поёрзав на чёрной спецподушке под задницей, которую (подушку) многие наблюдатели сочли внешним аккумулятором, признал: да, компания недостаточно сделала для «предотвращения использования «Фейсбука» во вредоносных целях». «Недостаточно» касается всего: и фейковых новостей, и поддельных учётных записей, и «вмешательства» русских в американские выборы, и защиты пользовательских данных (было похищено более 50 миллионов записей о личных данных).
Все эти провалы Цукерберг публично признал «большой ошибкой».
Примерно так же оценил бы это и персонаж Шварценеггера. Тоже, кстати, робот.
Неудивительно, что действия М. Цукерберга оказались слабыми и недостаточными. Их можно назвать механическими. Трудно вообще сделать что-то основательно, когда рассчитываешь на одних только роботов. Особенно если имеешь дело с «врагами», которые являются живыми людьми и мыслят не шаблонами и трафаретами.
Словом, материал, из которого изготовлен отец-основатель «Фейсбука», нуждается, как нам думается, в тщательной проверке. Проверить его могли бы, к примеру, специалисты из Гуантанамо.
Обещаю обещать!
Недавно, в ноябре, тов. Путин подтвердил, что на повестке дня правительства РФ по-прежнему стоит задача по созданию 25 миллионов новых рабочих мест, и сказал про «большие планы».
По-видимому, у кого-то за границей велика зависть к такого рода свершениям будущего. А может быть, велико желание взять пример с выдающегося лидера.
В мае 2018 г. мистер Трамп подписал соглашение на поставку Саудовской Аравии вооружений на общую сумму 110 миллиардов долларов. Также речь шла об оборонных контрактах на десяток лет вперёд на 350 млрд. долларов. По этому поводу Трамп даже станцевал в Эр-Рияде и в привычной увлекательной форме повторил свои мартовские обещания о создании новых рабочих мест в США. Ведь оружие-то сделают американцы, не китайцы.
Однако, как любезно напоминает сайт «Вести.Экономика» со ссылкой на американские источники, сие соглашение — заслуга не Трампа, а Обамы: переговоры по контрактам начала его администрация, а основные пункты стороны согласовали ещё в мае 2017 г. И документы были подписаны на продажу вооружений всего на 14,5 млрд. долл.
И почти сто миллиардов зависли у Трампа! Неудивительно, что Трампу приходится и плясать, и увиливать от трагического инцидента с журналистом Джамалом Хашогги, жестоко убитым 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Иначе конкретных контрактов Трампу не видать как собственных ушей, и все его бодрящие заявления о миллиардах и рабочих местах окажутся пшиком, а Б. Х. Обама будет над ним смеяться вместе со всей Демократической партией. И с Хиллари Клинтон, которая скажет самое громкое в жизни «вау»!
От соглашений с саудитами до полноценных контрактов лежит весьма долгий путь; такие тонкости дельцы знают во всём мире.
До создания рабочих мест в США путь ещё более долгий. И поэтому Д. Трамп, по-видимому, подражая коллеге В. Путину, пока остановился на стратегии обещаний и светлого будущего.
В марте 2018 г., ведя беседу с принцем Мухаммедом бен Салманом, президент Трамп сказал, что соглашение с Эр-Риядом даст США возможность создать в стране сорок тысяч рабочих мест.
В октябре число пока не созданных рабочих мест существенно выросло. Рассуждая о «заказе» на 110 млрд. долларов, над которым он (Трамп) «упорно трудился», он заявил, что «это самый большой заказ из когда-либо сделанных», и это даст «450 тысяч рабочих мест».
Обещанное увеличилось, как видим, более чем на порядок.
Спустя несколько дней он округлил число рабочих мест до полумиллиона.
Минуло ещё двое суток, и появились новые материалы об убийстве Хашогги. На этом фоне Трамп возвестил о будущем создании в США 600 тысяч рабочих мест.
Дабы ещё больше воодушевить американскую общественность, на другой вечер мистер Трамп поведал публике, что впереди у страны «более миллиона рабочих мест» (ссылка).
К моменту исполнения майских указов Путина, как мы полагаем, Трамп, если он останется президентом, будет обещать не менее 25 миллионов рабочих мест. Правда, в США не наберётся столько безработных.
Впрочем, повысить в стране безработицу — задача, которая вполне по силам политическим эквилибристам вроде Трампа. Раздувание ВПК спустя годы непременно оканчивается ростом госдолга, новой безработицей и экономическим спадом, а то и кризисом.
Солсберецкие лингвисты
Петров и Боширов — сотрудники ГРУ, слетавшие в Британию, дабы отравить парочку Скрипалей (иностранная версия).
Петров и Боширов — туристы, посмотревшие на «Солсберецкий собор» со шпилем, «оторвавшиеся» в Лондоне, а в ГРУ никогда не работавшие (версия Петрова и Боширова).
Как было на самом деле, мы не знаем, ибо не следовали за Петровым и Бошировым по пятам.
Знаем другое. Эта парочка внесла в 2018 году вклад в лингвистику: популяризовала некоторые имена существительные и прилагательные. Петров и Боширов сделали так, что слова «шпиль» и «токсичный» стали словами 2018 года.
В ноябре проректор по науке Государственного института русского языка им. А. Пушкина Михаил Осадчий назвал «шпиль» словом года.
Слово «шпиль» до 2018 г. было одним из относительно редко используемых, в 2018 г. оно стало одним из самых популярных, на его основе возникли мемы, шутки, отражающие ироническое отношение российского общества к теме поездок Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери.
Ранее составители Оксфордского словаря назвали словом 2018 года прилагательное «токсичный» (toxic).
Таким-то вот образом «оторвавшиеся» солсберецкие парни повлияли на частоту использования некоторых слов в русском и английском языках.
Твёрдый брексит превратился в жидкий
В декабре 2018 года Джон Кампфнер в «The Guardian» высмеял брексит (затяжной выход Великобритании из Евросоюза, чей финал намечен на март 2019 года), приправив своё мнение немецким юмором (в Британии, напомним, юмор кончился):
Явный признак того, что вы на дне, — это когда немцы начинают шутить над тобой в праймтайм, и это получается смешно. Немецкие юмористы высмеивают Терезу Мэй («она хочет выйти из ЕС, но не может выйти даже из своей машины»), брексит («жёсткий брексит, мягкий брексит, жидкий брексит — уйдите уже хоть как-нибудь»).
Мы, русские люди, помним, как «отжигал» в 2016 г. тов. Медведев, неумышленно создавая мемы для соцсетей:
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!
Пока американец Трамп берёт пример с Путина, европейцы подражают Медведеву. Если где-нибудь в Германии немец встречает англичанина, он наливает ему пива, отламывает половину сосиски и, похлопывая по плечу, говорит: «Вы держитесь там!»
* * *
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Завершая сей продолжительный обзор и подводя итоги уходящего года, мы поздравляем вас с наступающим Новым, 2019-м годом!
«Военное обозрение» — это одна большая читательская семья. Несмотря на споры и критику, на слегка подогретые и совсем горячие обсуждения новостей и мнений экспертов, мы все остаёмся большими друзьями.
Вместе мы преодолеем любые трудности, а разногласия утопим в бокалах с «Советским шампанским» (не путать с рекламой).
Дед Мороз, с которым заключила соглашение редакция «ВО» (не путать с соглашением Трампа с саудитами), гарантирует, что «Военное обозрение» будет и далее радовать вас интересными материалами и свежим взглядом на события России, планеты и космоса.
Пришло время поднять бокалы, друзья! Чокнемся же (не путать с психиатрическим жаргоном) и услышим хрустальный праздничный звон!
Здоровья нам, терпенья, радости и удачи во всех начинаниях и продолжениях. Ура! Ура! Ура!
- Автор:
- Алексей Володин, Олег Чувакин
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