Итоги года. С наступающим светлым будущим!

Часть 1. От летающих мультиков до дружбы народов

Мультики полетели

Военное приложение

Всё растёт, всё ширится

Акулы оппозиции на выборах

Международная дружба

И о газе...

Часть 2. От твёрдого моста до жидкого брексита

Вы чьих будете?

Если эти спортсмены с самого начала готовили себя к олимпиаде не в стране, не за деньги страны, без помощи тренеров нашей страны, если они готовили себя как независимых специалистов, то, пожалуйста, они могут выступать под любым флагом — хоть радужным. А если это люди, которых тренировало государство, вкладывало большие средства в их подготовку, то тут возникают вопросы…

Если человек принимает лично решение о том, что он будет выступать не под флагом страны на международных соревнованиях, то понятно, что он является для этой страны предателем. Никаких сомнений нет. Представьте, что я военный полковник, и сменю флаг. Как это будет называться?

Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве.

«Военное обозрение» помогло!

Товарищи болельщики! Восславим же сборную будущих победителей! Команду непревзойдённых бомбардиров, роковых форвардов и непробиваемых голкиперов!

Самый длинный мост в Европе и России

Где у него кнопка?

Обещаю обещать!

Солсберецкие лингвисты

Слово «шпиль» до 2018 г. было одним из относительно редко используемых, в 2018 г. оно стало одним из самых популярных, на его основе возникли мемы, шутки, отражающие ироническое отношение российского общества к теме поездок Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери.

Твёрдый брексит превратился в жидкий

Явный признак того, что вы на дне, — это когда немцы начинают шутить над тобой в праймтайм, и это получается смешно. Немецкие юмористы высмеивают Терезу Мэй («она хочет выйти из ЕС, но не может выйти даже из своей машины»), брексит («жёсткий брексит, мягкий брексит, жидкий брексит — уйдите уже хоть как-нибудь»).

Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!

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