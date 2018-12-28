Сирийская армия подняла государственный флаг над Манбиджем

Фото сирийских войск с юга САР

Сирийские информационные источники сообщают о том, что правительственная армия Сирии вошла в город Манбидж. Ранее этот район на севере Сирийской Арабской Республики контролировался курдскими вооружёнными отрядами, при этом совместное патрулирование в нём осуществлялось военными контингентами Турции и Соединённых Штатов Америки.Информацию о том, что сирийская армия вошла в Манбидж, подтверждает информационное агентство "Блумберг". В опубликованных ИА материалах сообщается, что сирийские солдаты подняли над городом государственный флаг САР, которого над Манбиджем не было в течение нескольких последних лет.Сегодня же пройдут переговоры между главами министерств иностранных дел России и Турции. Известно, что российская сторона в качестве одной из тем переговор выбрала тему о грядущей обстановке в Сирии на фоне вывода американских войск из этого ближневосточного государства. Обсуждаться будет вопрос развития событий как на севере Сирии, где ранее присутствовал американский военный контингент, так и в других сирийских провинциях.Важно отметить, что за последние несколько дней Дамаск посетили сразу несколько курдских делегаций. У Анкары вызвало негативную реакцию посещение столицы Сирии представителями Рабочей партии Курдистана, которую власти Турцию называют террористической. Также в Дамаск на переговоры с властями Сирии прибывала делегация так называемого Сирийского демократического союза, которая представлена в основном курдами.