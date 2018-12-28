Отряды механизированной бригады ВСУ с севера подошли к Горловке

Украинское оперативное командование «Юг» сообщает о взрыве на территории одной из частей вооружённых сил Украины. В материале говорится, что взрыв прогремел в ночь на пятницу 28 декабря. В результате взрыва многочисленные травмы и ожоги получили солдат срочной службы ВСУ. Известно, что военнослужащими 20 лет, и что у него сильно повреждены конечности и лицо. Он доставлен в один из госпиталей – клинический центр Южного региона Украины.В материале не называется точного места расположения войсковой части, где произошло чрезвычайное происшествие. При этом утверждается, что причиной взрыва, вероятно, послужила «неправильная эксплуатация котла». Заявлено, что взорвался именно котёл. О детонации боеприпасов на данный момент не сообщается.На таком фоне из Донбасса приходят сообщения о том, что украинские военнослужащие совершили очередное продвижение в восточном направлении. Координирующий группу «Информационное сопротивление» в Фейсбуке Дмитрий Тымчук, которого на Украине прозвали «говорящей каской», заявляет о продвижении отрядов отдельной механизированной бригады и её подходе к Горловке.Тымчук утверждает, что подразделения ВСУ заняли «выгодный рубеж для оборонительных действий в условиях непосредственного соприкосновения с противником».Майданная логика: ВСУ осуществили наступление «для лучших оборонительных действий». Теперь, судя по всему, в Киеве именно так называется откровенное нарушение Минских договорённостей, о которых украинская сторона вспоминает исключительно в том момент, когда для неё это становится буквально жизненно важно.Тымчук заявил, что ВСУ сформировали «пояс безопасности в районе Новолуганского». Речь идёт о районе стратегически важного объекта - водохранилища Углегорской ГРЭС