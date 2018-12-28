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Отряды механизированной бригады ВСУ с севера подошли к Горловке

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Украинское оперативное командование «Юг» сообщает о взрыве на территории одной из частей вооружённых сил Украины. В материале говорится, что взрыв прогремел в ночь на пятницу 28 декабря. В результате взрыва многочисленные травмы и ожоги получили солдат срочной службы ВСУ. Известно, что военнослужащими 20 лет, и что у него сильно повреждены конечности и лицо. Он доставлен в один из госпиталей – клинический центр Южного региона Украины.

В материале не называется точного места расположения войсковой части, где произошло чрезвычайное происшествие. При этом утверждается, что причиной взрыва, вероятно, послужила «неправильная эксплуатация котла». Заявлено, что взорвался именно котёл. О детонации боеприпасов на данный момент не сообщается.


На таком фоне из Донбасса приходят сообщения о том, что украинские военнослужащие совершили очередное продвижение в восточном направлении. Координирующий группу «Информационное сопротивление» в Фейсбуке Дмитрий Тымчук, которого на Украине прозвали «говорящей каской», заявляет о продвижении отрядов отдельной механизированной бригады и её подходе к Горловке.

Тымчук утверждает, что подразделения ВСУ заняли «выгодный рубеж для оборонительных действий в условиях непосредственного соприкосновения с противником».



Майданная логика: ВСУ осуществили наступление «для лучших оборонительных действий». Теперь, судя по всему, в Киеве именно так называется откровенное нарушение Минских договорённостей, о которых украинская сторона вспоминает исключительно в том момент, когда для неё это становится буквально жизненно важно.

Тымчук заявил, что ВСУ сформировали «пояс безопасности в районе Новолуганского». Речь идёт о районе стратегически важного объекта - водохранилища Углегорской ГРЭС
Использованы фотографии:
Фейсбук/ВСУ
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