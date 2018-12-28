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В Турции испытана первая авиабомба собственной разработки

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В Турции проведены испытания первой авиационной бомбы собственной разработки MK-84, передает РИА Новости сообщение министерства промышленности и технологии республики.




Испытания признаны успешными. Они прошли на территории базы HABRAS. За испытаниями первой бомбы национальной разработки наблюдал Министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

Согласно информации, авиабомбу весом в одну тонну разогнали по железнодорожному пути до скорости, в полтора раза превышающей скорость звука (1850 км/час), и она пробила укрепленную арматурой бетонную плиту толщиной в 1 метр.

В Турции испытана первая авиабомба собственной разработки


Министр, комментируя испытания, заявил, что данное событие является историческим, свидетельствующем о еще одном важном прорыве турецкой оборонной промышленности. Технические характеристики бомбы не приводятся.



В Министерстве промышленности напомнили, что испытательная база HABRAS, расположенная в провинции Конья, была в конце октября открыта в торжественной обстановке президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

База (скорее, полигон) предназначена для тестирования отечественных оружейных систем на стадии их разработки, боеприпасов до начала серийного производства, а также вооружений, закупаемых за границей.
Использованы фотографии:
Министерство промышленности Турции, https://www.sanayi.gov.tr/
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