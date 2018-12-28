В Турции испытана первая авиабомба собственной разработки
В Турции проведены испытания первой авиационной бомбы собственной разработки MK-84, передает РИА Новости сообщение министерства промышленности и технологии республики.
Испытания признаны успешными. Они прошли на территории базы HABRAS. За испытаниями первой бомбы национальной разработки наблюдал Министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.
Согласно информации, авиабомбу весом в одну тонну разогнали по железнодорожному пути до скорости, в полтора раза превышающей скорость звука (1850 км/час), и она пробила укрепленную арматурой бетонную плиту толщиной в 1 метр.
Министр, комментируя испытания, заявил, что данное событие является историческим, свидетельствующем о еще одном важном прорыве турецкой оборонной промышленности. Технические характеристики бомбы не приводятся.
В Министерстве промышленности напомнили, что испытательная база HABRAS, расположенная в провинции Конья, была в конце октября открыта в торжественной обстановке президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
База (скорее, полигон) предназначена для тестирования отечественных оружейных систем на стадии их разработки, боеприпасов до начала серийного производства, а также вооружений, закупаемых за границей.
Испытания признаны успешными. Они прошли на территории базы HABRAS. За испытаниями первой бомбы национальной разработки наблюдал Министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.
Согласно информации, авиабомбу весом в одну тонну разогнали по железнодорожному пути до скорости, в полтора раза превышающей скорость звука (1850 км/час), и она пробила укрепленную арматурой бетонную плиту толщиной в 1 метр.
Министр, комментируя испытания, заявил, что данное событие является историческим, свидетельствующем о еще одном важном прорыве турецкой оборонной промышленности. Технические характеристики бомбы не приводятся.
В Министерстве промышленности напомнили, что испытательная база HABRAS, расположенная в провинции Конья, была в конце октября открыта в торжественной обстановке президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
База (скорее, полигон) предназначена для тестирования отечественных оружейных систем на стадии их разработки, боеприпасов до начала серийного производства, а также вооружений, закупаемых за границей.
- Использованы фотографии:
- Министерство промышленности Турции, https://www.sanayi.gov.tr/
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter