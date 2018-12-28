Трофейное оружие вермахта используют при строительстве Главного храма ВС РФ

Речь идёт о стрелковом оружии, боеприпасах и отдельных элементах артиллерийского и бронетанкового вооружения. Никакой уникальности, исторической, а теперь уже и военной ценности в них нет

При строительстве Главного храма Вооруженных сил РФ будут использоваться образцы трофейного оружия вермахта, не представляющие исторической и военной ценности, сообщил журналистам представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.- прокомментировал представитель военного ведомства заявления экспертов, утверждающих, что немецкое оружие времен Второй мировой войны, которое планируется использовать для создания некоторых элементов храма, имеет историческую и материальную ценность.О том, что ступени храма будут изготовлены из переплавленного немецкого оружия, добытого у гитлеровцев во время Великой Отечественной войны, ранее сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Было отмечено, что в настоящее время на складах Вооруженных сил имеется большое количество трофейного оружия и боеприпасов разных стран, начиная со времен Первой мировой войны, которое и планируется использовать для создания отдельных элементов храма в честь Победы в Великой Отечественной войне.