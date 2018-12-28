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Киев усилил азовскую группировку и возвёл фортификационные укрепления

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Киев продолжает укрепление азовского побережья, возводя новые фортификационные сооружения на данном направлении и усиливая сухопутную группировку, заявил начальник пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) Виталий Саранцев.

Киев усилил азовскую группировку и возвёл фортификационные укрепления



Согласно сообщению пресс-службы ООС, на азовском направлении проведены дополнительные мероприятия по созданию фортификационных сооружений,создана противодиверсионная группировка войск, усилена противовоздушная оборона и налажено сотрудничество с военно-морскими силами. Данный действия предприняты для отражения вероятного нападения "страны-агрессора".

Как заявил Саранцев, после проведения дополнительных мероприятий по созданию фортификационных сооружений и принятия большого комплекса оборонительных мер, удалось полностью обезопасить от нападения "страны-агрессора" все азовское побережье.

Сейчас как Мариуполь, так и все азовское побережье защищено с суши, с воздуха и с моря
- заявил он.

Ранее Саранцев заявил, что с 30 апреля этого года ВСУ "взяли под контроль четыре населенных пункта в Донецкой и Луганской областях". Он пояснил, что такого понятия как "серая зона" вообще не существует, есть линия столкновения, где силы ООС улучшают свое тактическое положение".

В ЛДНР назвали данное заявление пиар-ходом Порошенко.
Использованы фотографии:
facebook.com/pressjfo.news
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