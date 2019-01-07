Самозарядная винтовка Remington Nylon 66. Пластик вместо дерева и металла
Трудно представить себе современный образец стрелкового оружия, в конструкции которого не используются пластиковые детали того или иного рода. Пластмассы применяются для изготовления фурнитуры, магазинов, элементов ствольных коробок и некоторых других деталей. При этом, по очевидным причинам, из пластика не делают нагруженные детали. Эксперименты по созданию оружия с максимальным количеством пластмассовых элементов начались еще в середине прошлого века. Самым известным примером такого необычного подхода к конструированию оружия стала самозарядная винтовка Remington Nylon 66.
В середине пятидесятых годов конструкторы американской оружейной компании Remington Arms занялись проблемой удешевления своей продукции. Предлагалось найти новые технические и технологические решения, которые позволили бы сократить сложность производства оружия и одновременно снизить его стоимость. Довольно быстро специалисты поняли, что упрощение механизмов оружия не имеет смысла: современные архитектуры и так не отличались чрезмерной сложностью. В связи с этим появилось предложение о решении поставленной задачи при помощи новых материалов.
Химики и оружейники
В тот период основные элементы оружия изготавливались из металла по тем или иным технологиям. Также использовались некоторые деревянные детали. Технологии обработки дерева и металла отличались совершенством, но уже не позволяли сократить стоимость производства. На фоне дерево- и металлообработки выгодным смотрелось использование пластика. Пластмассовые детали можно было изготавливать методом литья и без особого труда придавать им любые формы. Внедрение пластмасс сулило резкое сокращение сложности производства и цены готового изделия. Однако существовала серьезная проблема. Имеющиеся сорта пластмасс не показывали необходимую прочность, и потому не подходили для замены традиционных оружейных материалов.
Впрочем, этот факт не остановил компанию «Ремингтон». Оружейники обратились за помощью к химикам из компании DuPont, которой в то время принадлежало их предприятие. По заявке оружейной компании, химическая должна была провести научно-исследовательскую работу и создать перспективный пластик, сравнимый по прочности с деревом и некоторыми видами металла. Новый материал – при успешном завершении работ – мог стать заменой не только для деревянной фурнитуры оружия, но и для некоторых металлических элементов.
Компания DuPont справилась с поставленной задачей и создала новый пластик под названием Nylon Zytex-101. В основе этого материала лежал обычный нейлон, но за счет особых добавок удалось повысить его механическую прочность и стойкость к разным нагрузкам. Кроме того, поверхность литой детали из Nylon Zytex-101 отличалась сокращенной шероховатостью, что тоже представляло большой интерес для оружейников.
После появления нового материала компания Remington Arms принялась за разработку перспективного оружия с максимально возможной долей пластика в своей конструкции. Проект разрабатывался конструкторами У.И. Ликом, Ч.Х. Морсом и Х.У. Янгом. В минимальные сроки оружейники спроектировали новую самозарядную винтовку под патрон .22 Long Rifle, отличавшуюся некоторыми особыми чертами.
Изначально проект имел рабочее обозначение Model 555, но позже от него отказались. На рынок винтовка вышла под названием, указывающим на примененные материалы. Она называлась Remington Nylon 66. Таким образом, покупатель мог сразу узнать, из чего сделаны необычные на вид элементы винтовки.
Пластик вместо металла
Традиционная архитектура самозарядной винтовки того времени предусматривала использование металлической ствольной коробки, соединенной с деревянной ложей или набором в виде цевья с прикладом. Конструкторы фирмы «Ремингтон» предложили иную архитектуру с максимальным использованием нового пластика. В новом проекте крупная литая деталь из усиленного нейлона выполняла функции ложи и ствольной коробки.
Проблема нагрузки на пластиковые детали была решена двумя методами. Во-первых, винтовка должна была использовать маломощный патрон, неспособный разрушить ее. Во-вторых, на центральный элемент пластиковой ложи, вмещавший элементы автоматики, поместили металлическую усиливающую накладку-крышку.
Главной деталью винтовки Nylon 66 была пластиковая ложа с набором крепления для прочих устройств. Она собиралась из двух литых симметричных половин. Передняя часть ложи внешне была похожа на деревянную оружейную фурнитуру, однако верхняя накладка ствола выполнялась заодно с ложей. В центре предусматривалась полость, выполнявшая функции ствольной коробки. Там помещались детали автоматики, часть устройств магазина и ударно-спусковой механизм. Задняя часть нейлоновой ложи выполняла функции приклада и вмещала трубчатый магазин.
В передней полости пластиковой ложи при помощи металлических втулок и винтов закреплялся стальной ствол. Nylon 66 получила нарезной ствол калибром 5,6 мм длиной 19,5 дюйма (495 мм). Вблизи дульного среза на верхней поверхности ствола при помощи винтов крепилось основание с мушкой. Средства регулировки мушки отсутствовали.
В полости за стволом находился затвор, выполненный в виде прямоугольного блока с цилиндрической головной частью. Автоматика использовала принцип свободного затвора. В связи с этим средства запирания ствола отсутствовали, и затвор отличался простотой конструкции. Внутри затвора располагался ударник с собственной пружиной. Сбоку на затворе устанавливалась рукоятка взведения. За ним находилась возвратная пружина с тонким направляющим стержнем.
Полость ложи, выполнявшая функции ствольной коробки, получила собственную крышку. Сверху на нее надевалась штампованная стальная крышка П-образного сечения. Она предотвращала выпадение деталей через верх, а также принимала на себя часть нагрузок. На переднем выступе такой крышки предусматривались крепления для открытого прицела.
Детали оружия. Внизу справа указаны элементы, разработанные специально для винтовки Nylon 77. Рисунок Gunpartscorp.com
В задней нижней части «ствольной коробки» конструкторы разместили ударно-спусковой механизм ударникового типа. Во время цикла перезарядки он должен был удерживать ударник во взведенном положении и отпускать его при нажатии спускового крючка. УСМ включал неавтоматический предохранитель в виде кнопки в задней части скобы спускового крючка. Во включенном положении такой предохранитель блокировал перемещения крючка и тем самым исключал выстрел.
Винтовка Remington Nylon 66 должна была использовать патроны .22 LR. Готовый к применению боекомплект включал 14 патронов. Использовался трубчатый магазин внутри приклада. Патроны последовательно помещались в него через отверстие в затыльнике, после чего туда следовало вставить трубку с пружиной и толкателем. Последние закреплялись на своем месте поворотом вокруг продольной оси при помощи нескольких радиальных упоров.
Оружие использовало простейшие прицельные приспособления. Вблизи дульного среза имелась нерегулируемая мушка. Перед крышкой ствольной коробки помещался открытый прицел с подвижной планкой. При помощи вертикально расположенного винта осуществлялась подстройка прицела по дальности. Горизонтальный винт позволял перемещать целик для введения боковых поправок. Примечательно, что разметка на прицеле отсутствовала.
Пластиковая "ствольная коробка" усиливалась металлической крышкой-накладкой. Фото Alloutdoor.com
С точки зрения эргономики пластиковая винтовка не отличалась от другого оружия своего класса. Она имела приклад фиксированной длины с пистолетным выступом. Выступ и «цевье» получали насечку для лучшего удержания. Сзади на прикладе имелся затыльник из Nylon Zytex-101 с насечками, логотипом производителя и выемкой под толкатель магазина.
Новая самозарядная винтовка имела длину 38,5 дюйма (978 мм) и весила без патронов всего 4 фунта (1,8 кг). Сравнительно слабый патрон позволял вести прицельный огонь на дистанциях до 100-150 м. Практическая скорострельность зависела от выучки стрелка. Оружие разрабатывалось исключительно для гражданского рынка и предназначалось для обучения либо развлекательной стрельбы.
Выход на рынок
После требуемых испытаний компания Remington Arms запустила серийное производство новой самозарядной винтовки для стрелков-любителей. Изделие Nylon 66 появилось в магазинах в 1959 году, и его выход сопровождался любопытной рекламной кампанией. Фирма-разработчик, продвигая свою новую продукцию, активно рассказывала о преимуществах, связанных с принципиально новыми компонентами. Действительно, необычная нейлоновая ложа давала винтовке интересные преимущества.
Ствол, прицел и накладка ствольной коробки. Фото Alloutdoor.com
В первую очередь, пластиковая ложа, заодно выполнявшая функции ствольной коробки, сокращала массу оружия в сравнении с изделиями из металла и дерева. Схожая винтовка традиционной конструкции была бы в полтора-два раза тяжелее. Кроме того, нейлоновые поверхности отличались гладкостью, и это резко сокращало трение подвижных деталей. В рекламе утверждалось, что винтовка не нуждается в смазке. Пользовательское руководство уточняло: оружие следует регулярно чистить, но трущиеся поверхности смазывать не следует.
Наконец, применение нейлона упростило выпуск оружия в разных цветовых решениях. Так, в 1959 году в серию пошли винтовки Mohawk Brown с коричневым пластиком, а также Seneca Green с темным зеленым нейлоном. Позже появились черные и хромированные детали. За время серийного производства массово выпускались винтовки в пяти цветах. Некоторые варианты дизайна оставались в производстве в течение многих лет, тогда как другие быстро уходили с рынка.
Одной из главных целей проекта Nylon 66 являлось сокращение стоимости готового оружия, и она, в целом, была достигнута. Рекомендованная цена винтовки в 1959 году составляла 49 долларов 95 центов – порядка 430 долларов в нынешних ценах. Впрочем, новое изделие от «Ремингтон» не было самым дешевым в своем классе.
Затыльники прикладов с толкателями магазина. Фото Alloutdoor.com
Цена не отпугнула потенциальных покупателей, и новая пластиковая винтовка быстро завоевала свое место на американском гражданском рынке. В течение нескольких первых лет Nylon 66 стала одним из самых популярных образцов для первоначального обучения и развлекательной стрельбы. Росту популярность способствовали как неплохие тактико-технические характеристики, так и простота использования и обслуживания.
Самозарядные винтовки Remington Nylon 66 производились в течение нескольких десятилетий. Время от времени компания-разработчик изменяла конструкцию этого оружия и совершенствовала технологии производства. По известным данным, последние серийные нейлоновые винтовки сошли с конвейера в 1989 году. За 30 лет предприятие «Ремингтон» изготовило более миллиона винтовок Nylon 66. По некоторым данным, в это число входили не только изделия базовой модификации, но и прочее оружие на их базе.
На базе «66»
Уже в начале шестидесятых годов компания Remington Arms стала развивать имеющиеся идеи и разработала на базе Nylon 66 несколько новых винтовок под патрон .22 LR, имевших те или иные отличия. В некоторых случаях речь также шла об унификации с существующим образцом; прочие изделия существенно отличались от него, хотя и имели схожие детали и строились из тех же материалов.
На базе Nylon 66 в 1962 году изготовили винтовку Nylon 10. Она имела упрощенную пластиковую ложу, на которой помещалась облегченная металлическая ствольная коробка с продольно скользящим затвором без магазина. Изделие Nylon 11 сохранило «болтовой» затвор, но получило отъемный магазин на 5 патронов с возможностью дозарядки при помощи обойм. В проекте Nylon 12 использовали трубчатый магазин под стволом. Следует отметить, что винтовки с продольно скользящим затвором могли считаться «гибридом» изделия Nylon 66 и винтовки Remington 581 либо ее производных. У первой заимствовалась общая архитектура, а вторая являлась источником основных деталей. В том же 1962 году на рынок вышла винтовка Nylon 76. В ложе и ствольной коробке из нейлона поместили механизм рычажного типа на основе скобы Генри.
Новые модели оружия не пользовались особой популярностью и не могли в этом отношении конкурировать с базовой винтовкой Remington Nylon 66. Вследствие этого уже в 1964 году их выпуск был прекращен. По разным данным, общее число изделий обр. 1962 г. не превысило нескольких десятков тысяч.
Новый вариант винтовки появился только в 1970 году, это было изделие под названием Nylon 77. На этот раз фирма «Ремингтон» предложила покупателям самозарядную винтовку со свободным затвором, использующую отъемный коробчатый магазин. Снизу в отверстие ложи вставлялся магазин на 5 или 10 патронов. Устройство меньшей емкости входило в комплект поставки, тогда как магазин на 10 патронов продавался отдельно. Производство Nylon 77 продолжалось до конца семидесятых годов. По своей популярности эта винтовка превзошла предыдущие разработки на основе Nylon 66.
Миллионный тираж
Проект будущей винтовки Remington Nylon 66 создавался с целью дополнительного удешевления серийного оружия и получения новых конкурентных преимуществ на рынке. Для решения такой задачи пришлось провести отдельные исследования и наладить производство нового полимерного материала. Итогом всех этих работ стали повышенное внимание покупателей, высокие показатели продаж и более чем примечательные объемы серийного производства.
Винтовка Nylon 66 и ее производные принесли компании-разработчику немало денег. Кроме того, эти изделия заметным образом повлияли на дальнейшее развитие стрелкового оружия ряда классов. Опыт компании «Ремингтон» подстегнул развитие фурнитуры вооружения, связанное с применением новых материалов. В ближайшие годы все ведущие оружейные компании США начали эксперименты с пластиковыми деталями, предназначенными для замены традиционного дерева.
Следует отметить, что новые проекты, предусматривавшие применение пластиковых деталей, в основном не отличались особой смелостью. Полимеры использовались и до сих пор используются для изготовления лож и прочей фурнитуры, но ствольная коробка из пластика до сих пор остается нечастым явлением. Таким образом, самозарядная винтовка Remington Nylon 66, в свое время ставшая революционно новым образцом, и по современным меркам может считаться уникальным и необычным оружием.
По материалам сайтов:
http://remington.com/
http://historicalfirearms.info/
https://alloutdoor.com/
https://chuckhawks.com/
https://gunpartscorp.com/
https://warisboring.com/
https://patents.google.com/patent/US3023527
В середине пятидесятых годов конструкторы американской оружейной компании Remington Arms занялись проблемой удешевления своей продукции. Предлагалось найти новые технические и технологические решения, которые позволили бы сократить сложность производства оружия и одновременно снизить его стоимость. Довольно быстро специалисты поняли, что упрощение механизмов оружия не имеет смысла: современные архитектуры и так не отличались чрезмерной сложностью. В связи с этим появилось предложение о решении поставленной задачи при помощи новых материалов.
Химики и оружейники
В тот период основные элементы оружия изготавливались из металла по тем или иным технологиям. Также использовались некоторые деревянные детали. Технологии обработки дерева и металла отличались совершенством, но уже не позволяли сократить стоимость производства. На фоне дерево- и металлообработки выгодным смотрелось использование пластика. Пластмассовые детали можно было изготавливать методом литья и без особого труда придавать им любые формы. Внедрение пластмасс сулило резкое сокращение сложности производства и цены готового изделия. Однако существовала серьезная проблема. Имеющиеся сорта пластмасс не показывали необходимую прочность, и потому не подходили для замены традиционных оружейных материалов.
Впрочем, этот факт не остановил компанию «Ремингтон». Оружейники обратились за помощью к химикам из компании DuPont, которой в то время принадлежало их предприятие. По заявке оружейной компании, химическая должна была провести научно-исследовательскую работу и создать перспективный пластик, сравнимый по прочности с деревом и некоторыми видами металла. Новый материал – при успешном завершении работ – мог стать заменой не только для деревянной фурнитуры оружия, но и для некоторых металлических элементов.
Компания DuPont справилась с поставленной задачей и создала новый пластик под названием Nylon Zytex-101. В основе этого материала лежал обычный нейлон, но за счет особых добавок удалось повысить его механическую прочность и стойкость к разным нагрузкам. Кроме того, поверхность литой детали из Nylon Zytex-101 отличалась сокращенной шероховатостью, что тоже представляло большой интерес для оружейников.
После появления нового материала компания Remington Arms принялась за разработку перспективного оружия с максимально возможной долей пластика в своей конструкции. Проект разрабатывался конструкторами У.И. Ликом, Ч.Х. Морсом и Х.У. Янгом. В минимальные сроки оружейники спроектировали новую самозарядную винтовку под патрон .22 Long Rifle, отличавшуюся некоторыми особыми чертами.
Изначально проект имел рабочее обозначение Model 555, но позже от него отказались. На рынок винтовка вышла под названием, указывающим на примененные материалы. Она называлась Remington Nylon 66. Таким образом, покупатель мог сразу узнать, из чего сделаны необычные на вид элементы винтовки.
Пластик вместо металла
Традиционная архитектура самозарядной винтовки того времени предусматривала использование металлической ствольной коробки, соединенной с деревянной ложей или набором в виде цевья с прикладом. Конструкторы фирмы «Ремингтон» предложили иную архитектуру с максимальным использованием нового пластика. В новом проекте крупная литая деталь из усиленного нейлона выполняла функции ложи и ствольной коробки.
Проблема нагрузки на пластиковые детали была решена двумя методами. Во-первых, винтовка должна была использовать маломощный патрон, неспособный разрушить ее. Во-вторых, на центральный элемент пластиковой ложи, вмещавший элементы автоматики, поместили металлическую усиливающую накладку-крышку.
Главной деталью винтовки Nylon 66 была пластиковая ложа с набором крепления для прочих устройств. Она собиралась из двух литых симметричных половин. Передняя часть ложи внешне была похожа на деревянную оружейную фурнитуру, однако верхняя накладка ствола выполнялась заодно с ложей. В центре предусматривалась полость, выполнявшая функции ствольной коробки. Там помещались детали автоматики, часть устройств магазина и ударно-спусковой механизм. Задняя часть нейлоновой ложи выполняла функции приклада и вмещала трубчатый магазин.
В передней полости пластиковой ложи при помощи металлических втулок и винтов закреплялся стальной ствол. Nylon 66 получила нарезной ствол калибром 5,6 мм длиной 19,5 дюйма (495 мм). Вблизи дульного среза на верхней поверхности ствола при помощи винтов крепилось основание с мушкой. Средства регулировки мушки отсутствовали.
В полости за стволом находился затвор, выполненный в виде прямоугольного блока с цилиндрической головной частью. Автоматика использовала принцип свободного затвора. В связи с этим средства запирания ствола отсутствовали, и затвор отличался простотой конструкции. Внутри затвора располагался ударник с собственной пружиной. Сбоку на затворе устанавливалась рукоятка взведения. За ним находилась возвратная пружина с тонким направляющим стержнем.
Полость ложи, выполнявшая функции ствольной коробки, получила собственную крышку. Сверху на нее надевалась штампованная стальная крышка П-образного сечения. Она предотвращала выпадение деталей через верх, а также принимала на себя часть нагрузок. На переднем выступе такой крышки предусматривались крепления для открытого прицела.
Детали оружия. Внизу справа указаны элементы, разработанные специально для винтовки Nylon 77. Рисунок Gunpartscorp.com
В задней нижней части «ствольной коробки» конструкторы разместили ударно-спусковой механизм ударникового типа. Во время цикла перезарядки он должен был удерживать ударник во взведенном положении и отпускать его при нажатии спускового крючка. УСМ включал неавтоматический предохранитель в виде кнопки в задней части скобы спускового крючка. Во включенном положении такой предохранитель блокировал перемещения крючка и тем самым исключал выстрел.
Винтовка Remington Nylon 66 должна была использовать патроны .22 LR. Готовый к применению боекомплект включал 14 патронов. Использовался трубчатый магазин внутри приклада. Патроны последовательно помещались в него через отверстие в затыльнике, после чего туда следовало вставить трубку с пружиной и толкателем. Последние закреплялись на своем месте поворотом вокруг продольной оси при помощи нескольких радиальных упоров.
Оружие использовало простейшие прицельные приспособления. Вблизи дульного среза имелась нерегулируемая мушка. Перед крышкой ствольной коробки помещался открытый прицел с подвижной планкой. При помощи вертикально расположенного винта осуществлялась подстройка прицела по дальности. Горизонтальный винт позволял перемещать целик для введения боковых поправок. Примечательно, что разметка на прицеле отсутствовала.
Пластиковая "ствольная коробка" усиливалась металлической крышкой-накладкой. Фото Alloutdoor.com
С точки зрения эргономики пластиковая винтовка не отличалась от другого оружия своего класса. Она имела приклад фиксированной длины с пистолетным выступом. Выступ и «цевье» получали насечку для лучшего удержания. Сзади на прикладе имелся затыльник из Nylon Zytex-101 с насечками, логотипом производителя и выемкой под толкатель магазина.
Новая самозарядная винтовка имела длину 38,5 дюйма (978 мм) и весила без патронов всего 4 фунта (1,8 кг). Сравнительно слабый патрон позволял вести прицельный огонь на дистанциях до 100-150 м. Практическая скорострельность зависела от выучки стрелка. Оружие разрабатывалось исключительно для гражданского рынка и предназначалось для обучения либо развлекательной стрельбы.
Выход на рынок
После требуемых испытаний компания Remington Arms запустила серийное производство новой самозарядной винтовки для стрелков-любителей. Изделие Nylon 66 появилось в магазинах в 1959 году, и его выход сопровождался любопытной рекламной кампанией. Фирма-разработчик, продвигая свою новую продукцию, активно рассказывала о преимуществах, связанных с принципиально новыми компонентами. Действительно, необычная нейлоновая ложа давала винтовке интересные преимущества.
Ствол, прицел и накладка ствольной коробки. Фото Alloutdoor.com
В первую очередь, пластиковая ложа, заодно выполнявшая функции ствольной коробки, сокращала массу оружия в сравнении с изделиями из металла и дерева. Схожая винтовка традиционной конструкции была бы в полтора-два раза тяжелее. Кроме того, нейлоновые поверхности отличались гладкостью, и это резко сокращало трение подвижных деталей. В рекламе утверждалось, что винтовка не нуждается в смазке. Пользовательское руководство уточняло: оружие следует регулярно чистить, но трущиеся поверхности смазывать не следует.
Наконец, применение нейлона упростило выпуск оружия в разных цветовых решениях. Так, в 1959 году в серию пошли винтовки Mohawk Brown с коричневым пластиком, а также Seneca Green с темным зеленым нейлоном. Позже появились черные и хромированные детали. За время серийного производства массово выпускались винтовки в пяти цветах. Некоторые варианты дизайна оставались в производстве в течение многих лет, тогда как другие быстро уходили с рынка.
Одной из главных целей проекта Nylon 66 являлось сокращение стоимости готового оружия, и она, в целом, была достигнута. Рекомендованная цена винтовки в 1959 году составляла 49 долларов 95 центов – порядка 430 долларов в нынешних ценах. Впрочем, новое изделие от «Ремингтон» не было самым дешевым в своем классе.
Затыльники прикладов с толкателями магазина. Фото Alloutdoor.com
Цена не отпугнула потенциальных покупателей, и новая пластиковая винтовка быстро завоевала свое место на американском гражданском рынке. В течение нескольких первых лет Nylon 66 стала одним из самых популярных образцов для первоначального обучения и развлекательной стрельбы. Росту популярность способствовали как неплохие тактико-технические характеристики, так и простота использования и обслуживания.
Самозарядные винтовки Remington Nylon 66 производились в течение нескольких десятилетий. Время от времени компания-разработчик изменяла конструкцию этого оружия и совершенствовала технологии производства. По известным данным, последние серийные нейлоновые винтовки сошли с конвейера в 1989 году. За 30 лет предприятие «Ремингтон» изготовило более миллиона винтовок Nylon 66. По некоторым данным, в это число входили не только изделия базовой модификации, но и прочее оружие на их базе.
На базе «66»
Уже в начале шестидесятых годов компания Remington Arms стала развивать имеющиеся идеи и разработала на базе Nylon 66 несколько новых винтовок под патрон .22 LR, имевших те или иные отличия. В некоторых случаях речь также шла об унификации с существующим образцом; прочие изделия существенно отличались от него, хотя и имели схожие детали и строились из тех же материалов.
На базе Nylon 66 в 1962 году изготовили винтовку Nylon 10. Она имела упрощенную пластиковую ложу, на которой помещалась облегченная металлическая ствольная коробка с продольно скользящим затвором без магазина. Изделие Nylon 11 сохранило «болтовой» затвор, но получило отъемный магазин на 5 патронов с возможностью дозарядки при помощи обойм. В проекте Nylon 12 использовали трубчатый магазин под стволом. Следует отметить, что винтовки с продольно скользящим затвором могли считаться «гибридом» изделия Nylon 66 и винтовки Remington 581 либо ее производных. У первой заимствовалась общая архитектура, а вторая являлась источником основных деталей. В том же 1962 году на рынок вышла винтовка Nylon 76. В ложе и ствольной коробке из нейлона поместили механизм рычажного типа на основе скобы Генри.
Новые модели оружия не пользовались особой популярностью и не могли в этом отношении конкурировать с базовой винтовкой Remington Nylon 66. Вследствие этого уже в 1964 году их выпуск был прекращен. По разным данным, общее число изделий обр. 1962 г. не превысило нескольких десятков тысяч.
Новый вариант винтовки появился только в 1970 году, это было изделие под названием Nylon 77. На этот раз фирма «Ремингтон» предложила покупателям самозарядную винтовку со свободным затвором, использующую отъемный коробчатый магазин. Снизу в отверстие ложи вставлялся магазин на 5 или 10 патронов. Устройство меньшей емкости входило в комплект поставки, тогда как магазин на 10 патронов продавался отдельно. Производство Nylon 77 продолжалось до конца семидесятых годов. По своей популярности эта винтовка превзошла предыдущие разработки на основе Nylon 66.
Миллионный тираж
Проект будущей винтовки Remington Nylon 66 создавался с целью дополнительного удешевления серийного оружия и получения новых конкурентных преимуществ на рынке. Для решения такой задачи пришлось провести отдельные исследования и наладить производство нового полимерного материала. Итогом всех этих работ стали повышенное внимание покупателей, высокие показатели продаж и более чем примечательные объемы серийного производства.
Винтовка Nylon 66 и ее производные принесли компании-разработчику немало денег. Кроме того, эти изделия заметным образом повлияли на дальнейшее развитие стрелкового оружия ряда классов. Опыт компании «Ремингтон» подстегнул развитие фурнитуры вооружения, связанное с применением новых материалов. В ближайшие годы все ведущие оружейные компании США начали эксперименты с пластиковыми деталями, предназначенными для замены традиционного дерева.
Следует отметить, что новые проекты, предусматривавшие применение пластиковых деталей, в основном не отличались особой смелостью. Полимеры использовались и до сих пор используются для изготовления лож и прочей фурнитуры, но ствольная коробка из пластика до сих пор остается нечастым явлением. Таким образом, самозарядная винтовка Remington Nylon 66, в свое время ставшая революционно новым образцом, и по современным меркам может считаться уникальным и необычным оружием.
По материалам сайтов:
http://remington.com/
http://historicalfirearms.info/
https://alloutdoor.com/
https://chuckhawks.com/
https://gunpartscorp.com/
https://warisboring.com/
https://patents.google.com/patent/US3023527
- Автор:
- Рябов Кирилл
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