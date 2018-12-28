Меркель и Макрон потребовали немедленно освободить украинских моряков

Они тоже должны иметь возможность отметить предстоящие праздники в кругу семьи

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон сделали совместное заявление в отношении ситуации на Украине. Текст заявления зачитала в пятницу на брифинге в Берлине заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер, пишет Deutsche Welle Выступая с совместным заявлением по Украине, германский и французский лидеры потребовали от России немедленно освободить "всех незаконно задержанных украинских моряков". При этом уточнив, что освобождение должно пройти без выдвижения к задержанным каких-либо требований или условий.- говорится в совместном заявленииВторым требованием к России, прозвучавшем в совместном заявлении, стало условие обеспечения беспрепятственного прохождения судов через Керченский пролив. По мнению Берлина и Парижа, Москва злоупотребляет контролем Азовского моря, применяя военную силу в Керченском проливе. Кроме этого, в очередной раз, выражена обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в "аннексированном Крыму".Одновременно Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон приветствовали договоренности по новогоднему перемирию в Донбассе и заявили, что Берлин и Париж продолжат работу в рамках "нормандской четверки" ради реализации всех пунктов минских соглашений.