Москва и Лондон договорились о возвращении дипломатов

У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне. Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но по крайней мере работа половины посольства будет возобновлена.

Российский посол Александр Яковенко сегодня в интервью СМИ заявил о том, что между Москвой и Лондоном достигнуты договорённости о поэтапном восстановлении дипломатических отношений, существенная часть которых из-за решений британской стороны была фактически утрачена в текущем году. По словам российского посла, Россия и Соединённое Королевство договорились о постепенном возврате дипломатов для работы в страны пребывания.Отмечено, что такого рода процесс восстановления дипломатических контактов между Москвой и Лондоном начнётся в 2019 году.Из заявления Александра Яковенко:Напомним, что дипломатический скандал разгорелся между Лондоном и Москвой в связи с британскими обвинениями в адрес России в том, что российские спецслужбы якобы пытались убить Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери. Эта история стала одной из наиболее обсуждаемых (после брекзита) в британских СМИ, причём простые британцы откровенно недоумевали при получении публикуемой информации. Главный вопрос: зачем вообще Москве понадобилось травить Скрипаля, и как так получилось, что его не только «недотравили», но и у британских медиков тут же нашлось противоядие в отношении БОВ, названного «Новичком»?Между тем, новость о начале возвращения дипломатов в Россию и Британию всколыхнула Украину. В СМИ этой страны появились гневные возгласы на предмет того, что кабинет Мэй «проявляет мягкотелость».