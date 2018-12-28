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В Алжире танки Т-55 получил новую специальность

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Алжирские военные создали из советского танка Т-55 специальную машину – ходовой тренажер для подготовки механиков-водителей, сообщает Российская газета.

В Алжире танки Т-55 получил новую специальность



Со старого танка сняли башню, а вместо нее установили специальную кабину с окнами, оборудованную всем необходимым для повышения качества учебного процесса. Например, инструктору предоставили возможность переключать управление машиной на себя.

В целях предотвращения повреждений дорожного полотна, гусеницы снабдили специальными асфальтоходными башмаками.



Увеличенный запас хода обеспечивают две дополнительные бочки с топливом. Традиционное бревно для самовытаскивания оставили на прежнем месте.

Сообщается, что на вооружении армии Алжира продолжают оставаться около 300 танков данной модели.

Причем часть из них представлена модифицированной версией Т-55АМВ, оснащенной динамической защитой, системой управления огнем с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем. Пушка калибра 100 мм может поражать цели как обычными снарядами, так и управляемыми ракетами 9М117. Мощность усовершенствованного двигателя увеличена до 620 л.с.

Предполагается, что учебный танк может стать полезным и для подготовки механиков-водителей более современных машин, таких как Т-72 и Т-90, стоящих на вооружении алжирских сухопутных сил.

Использованы фотографии:
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