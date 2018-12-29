Кто круче: "Армата" или "Абрамс"? Часть 1
Появление российского танка «Армата» вызвало бурный интерес специалистов за рубежом. Во влиятельном американском издательстве The National Interest 21 декабря 2018 года появилась статья обозревателя Уилла Фланнигана «Изменились ли правила игры с появлением российского танка «Армата»?»
В статье отмечается, что впервые после окончания холодной войны в России создан принципиально новый танк, в котором конструкторы нашли оптимальное сочетание огневой мощи, защищенности и подвижности. Как достоинства автор отмечает применение на этом танке управляемого вооружения и комплекса активной защиты. Автор на концептуальном уровне сравнивает танки и приходит к выводу, что модернизация американского «Абрамс», английского «Челленджер» и немецкого «Леопард-»2 не позволит достичь характеристик «Арматы», и странам НАТО надо думать о создании своего танка нового поколения.
Пиар-ход Дмитрия Рогозина с показом на параде 9 Мая 2015 года «сырого» танка «Армата» возымел свое действие, на Западе поверили, что в России появился танк нового поколения и всерьез задумались, как ему противостоять. Все заявления, что «Армата» еще вчера будет в войсках, никак не подтверждаются. Это и объяснимо, такую сложную технику создать и довести в сжатые сроки до серийного производства невозможно. Есть как технические, так и концептуальные вопросы по этому танку, все это надо проверять и подтверждать. Военный эксперт Баранец в ноябре заявил, что танк «Армата» на вооружение не принят и он проходит цикл испытаний. Что и требовалось доказать.
Характеристики танка «Армата», опубликованные в открытой печати, по всей видимости, «заявленные», их еще надо «подтвердить», а это требует времени. Отсюда постоянные переносы сроков серийного производства и невразумительные объяснения, что «не хватает денег».
Тем не менее, стоит объективно сравнить характеристики американского танка «Абрамс» М1А2 последней модификации SEP v.3, серийно производимого с 2000 года, с уже известными характеристиками танка «Армата» по основным критериям – огневой мощи. защищенности и подвижности.
Компоновка танков
Танк «Абрамс» имеет классическую компоновку, свойственную странам НАТО. Экипаж четыре человека, механик-водитель в корпусе, командир, наводчик, заряжающий в башне. Автомата заряжания нет, боекомплект с целью безопасности экипажа размещен в нише башни и отделен от экипажа бронированной перегородкой с открывающимися заслонками и наличием вышибных панелей, срабатывающих при поражении боекомплекта.
Танк «Армата» принципиально другой компоновки. Экипаж три человека, механик-водитель, командир и наводчик, все размещены в корпусе танка в бронированной капсуле, башня необитаемая и управляется только с помощью электрических сигналов, в башне размещено вооружение, автомат заряжания, система управления огнем, системы защиты танка и аппаратура управления взаимодействия в другими танками и командирами.
Огневая мощь
Огневая мощь танка определяется основным, дополнительным и вспомогательным вооружением, совершенством СУО и могуществом применяемых боеприпасов.
На танке «Абрамс» используется 120-мм пушка М256, модификация немецкой пушки Rheinmetall L44 (L55) c высокой дульной энергией.
На танке «Армата» установлена новая 125-мм пушка 2А82 с частично хромированным стволом, дульная энергия которой в 1,17 раза превосходит пушку Rheinmetall L55 и способна стрелять как существующими, так и перспективными боеприпасами.
Рассматривается вариант оснащения танка «Армата» 152-мм пушкой 2А83, в которой за счет хромирования ствола давление пороховых газов доведено до 7700 атм, что в 2,5 раза выше, чем у существующих танковых пушек. Эта пушка позволит обеспечить начальную скорость БПС 1980 м/c, что существенно выше по сравнению с пушкой «Абрамс» (не более 1800м/с).
На «Армате» эффективность огня значительно выше за счет использования управляемой ракеты с ГСН, выстреливаемой через ствол пушки с вероятностью попадания 0,9 на дальностях до 7000 м.
Боеприпасы на танке «Абрамс» обеспечивают на дальности 2000 м бронепробиваемость БПС — 700 мм, а КС — 600 мм. По оценке военных экспертов, на танке «Армата» усовершенствованные БПС к 125-мм пушке могут обеспечить бронепробиваемость на уровне 800 мм, а управляемой ракеты — 1200 мм.
Следовательно, по основному вооружению танк «Армата» существенно превосходит танк «Абрамс».
В качестве дополнительного вооружения на обоих танках используется спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет. На «Армате», по всей видимости, в связи со сложностями компоновки боевого модуля, пулемет вынесен и установлен на башне, с пушкой связан параллелограммом. Такая компоновка снижает надежность дополнительного вооружения, поскольку пулемет легко может быть поражен огнем противника.
В качестве вспомогательного вооружения на обоих танках используется 12,7-мм зенитный пулемет, дистанционно управляемый от панорамы командира. На «Абрамсе» эффективность вспомогательного вооружения выше за счет использования еще одного 7,62-мм пулемета заряжающего, установленного на башне перед люком заряжающего.
Системы управления огнем на этих танках по набору отдельных приборов совпадают, но есть и принципиальные отличия. На этой модификации «Абрамса» установлен прицел наводчика с двухплоскостной стабилизацией линии визирования, с визуальным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером. Кратность увеличения поля зрения оптического канала — 3,10, а кратность электронного увеличения тепловизионного канала 6-50. От прицела наводчика командиру есть ответвление, и командир может полностью дублировать наводчика при ведении огня. Дальность обнаружения цели днем 5000 м. ночью — 3000 м.
У командира установлен панорамный тепловизионный прибор наблюдения с двухплоскостной стабилизацией линии визирования с дальностью обнаружения целей 3000 м. Непонятно по каким причинам отказались от визуального оптического канала в панораме, ограничившись дальностью поиска целей днем только через тепловизионный канал.
На пушке в башне установлен нестабилизированный монокулярный прицел-дублер с 8-кратным увеличением для ведения огня в случае выхода из строя прицела наводчика.
У заряжающего установлен тепловизионный прицел для веления огня из пулемета заряжающего, зенитный пулемет командира дистанционно управляется от панорамы и возможно ведение огня при закрытом люке.
В СУО танка «Абрамс» входит набор датчиков входной информации о системах танка и метеорологических условиях ведения огня, которые обрабатываются баллистическим вычислителем для расчета и автоматического ввода углов прицеливания и бокового упреждения в приводы пушки.
СУО танка «Армата» построена на других основах и принципиально отличается от систем предыдущего поколения танков. В СУО «Арматы» нет ни одного визуального оптического канала. Это связано с принятой компоновкой танка и необитаемой башней, в которой невозможно реализовать связь экипажа с оптическими приборами, что является серьезным недостатком этого танка.
В СУО использован принцип интеграции оптико-электронных и радиолокационных средств для обнаружения, захвата и поражения целей.
В качестве основного прибора используется стабилизированный в двух плоскостях панорамный прицел с телевизионным и тепловизионным каналами с кратностью увеличения поля зрения 4,12, автоматом захвата цели и лазерным дальномером. Панорама вращается на 360 градусов независимо от башни.
Прицел позволяет обнаруживать цели днем на дальности 5000 м, ночью и в сложных метеорологических условиях на дальностях 3500 м производить захват цели и вести эффективный огонь.
По открытой информации непонятно, имеется или нет независимый прицел наводчика. Я занимаюсь много лет разработкой СУО, и мне трудно представить, что разработчики решились строить систему на базе одного прицела, не имея ни одного оптического канала, чем существенно снизили надежность СУО при выходе панорамного прицела из строя.
Если все-таки в системе предусмотрен прицел наводчика, то он должен полностью дублировать каналы и характеристики панорамы и иметь лазерный канал наведения управляемой ракеты.
Для обнаружения целей в СУО используется импульсно-доплеровский радар на основе активной фазированной антенной решетки (АФАР), имеющий четыре панели на башне танка, обеспечивающих обзор на 360 градусов без вращения антенны радара. Радар может отслеживать до 40 наземных динамических и 25 воздушных целей на расстоянии до 100км.
Командир по получению информации от радара об обнаруженных целях наносит их на карту, выбирает наиболее опасные и дает целеуказание наводчику. Панорама поворачивается на выбранную цель, по команде наводчика производится захват и сопровождение цели.
Помимо радара и оптико-электронных приборов, в СУО входят шесть видеокамер, размещенных по периметру башни, которые позволяют видеть на 360 градусов обстановку вокруг танка и выявлять цели, в том числе и в ИК – диапазоне сквозь туман и дым.
В состав СУО входит также стандартный набор датчиков входной информации для расчета и ввода баллистическим вычислителем углов прицеливания и бокового упреждения.
Действительная дальность стрельбы БПС на танках «Абрамс» и «Армата» с учетом характеристик СУО и пушки должна быть в пределах 2800–3000 м, при этом ДДС на танке «Армата» может быть несколько выше за счет более высоких характеристик пушки 2А82. При использовании на танке «Армата» 152-мм пушки 2А83 ДДС будет существенно выше.
На «Абрамсе» и «Армате» используются бронебойно-подкалиберные, кумулятивные, осколочно-фугасные снаряды и снаряды с дистанционным подрывом, боекомплект на обоих танках составляет 40 выстрелов. На танке «Армата» в боекомплект входит и управляемая ракета. На «Абрамсе» выстрелы унитарного заряжания, на «Армате» — раздельного. На танке «Армата» имеется автомат заряжания, в котором находится 32 выстрела, 8 штук размещены в изолированном отсеке в корпусе танка. В автомате заряжания выстрелы размещены вертикально в кабине башни на уровне корпуса танка и лучше защищены о поражения.
На «Абрамсе» автомата заряжания нет, 34 выстрела размещены в нише на корме башни и отделены от экипажа бронированной перегородкой, 6 выстрелов размещены в корпусе в специальных бронированных контейнерах. Отсутствие автомата заряжания увеличивает время подготовки и производства первого выстрела, особенно при стрельбе с ходу. Это также влияет на точность установки времени подрыва в снаряде с дистанционным подрывом. Автомат заряжания делает это автоматически в момент досылания выстрела в камору пушки. Без автомата заряжания заряжающий получает эти данные от командира и вводит их вручную.
Время подготовки и производства первого выстрела на танке «Армата» при стрельбе с места и с ходу будет составлять 6-7 с, а на танке «Абрамс» при стрельбе с места 9-10 с, при стрельбе с ходу – до 15 с.
На танках «Армата» и «Абрамс» не решена проблема создания трехмерной картинки местности, «взгляд на танк снаружи», создание в компьютере по видеосигналам видеокамер, размещенных по периметру танка, объемного изображения местности и вывод на нашлемный дисплей командира, как в авиации. Такая система «Iron Vision» создана для израильского танка «Меркава» и планируется к внедрению на танке «Абрамс» при его модернизации по программе SEP v.4. О разработке такой системы для танка «Армата» пока ничего не слышно.
Сравнивая огневую мощь двух танков по совокупности характеристик, можно утверждать, что «Армата» даже со 125-мм пушкой будет превосходить «Абрамс» из-за более могущественных пушки и боеприпасов, наличия управляемого вооружения, автомата заряжания и радиолокационных средств обнаружения целей.
По дополнительному и вспомогательному вооружению «Абрамс» будет превосходить танк «Армата», поскольку спаренный пулемет вынесен из башни и может быть легко поражаем огнем противника. По вспомогательному вооружению на «Абрамсе» два независимых пулемета, обеспечивающих более высокую эффективность огня в условиях городской застройки и насыщенности противотанковых средств ближнего боя у противника.
СУО танка «Армата» при всех достоинствах использования радиолокационных средств обнаружения цели по надежности существенно уступает СУО танка «Абрамс». К тому же радар обладает существенным недостатком, он может обнаруживать только подвижные цели, неподвижные он не видит, и этот класс целей никак не может быть им идентифицирован. На «Абрамсе» установлено три независимых прицела – прицел наводчика, панорама командира и прицел-дублер, два из них с оптическими каналами, что обеспечивает высокую надежность системы в случае выхода из строя отдельных приборов.
На танке «Армата» нет ни одного приборы с оптическим каналом. Если действительно используется только один панорамный прицел, в котором сосредоточены все оптико-электронные каналы, то СУО не выдерживает никакой критики по своей надежности. В случае выхода панорамы из строя, а она находится в самом уязвимом месте на крыше башни, или нарушения системы электропитания башни по разным причинам, танк становится полностью небоеспособным.
Все элементы СУО расположены на башне, имеют незащищенные зоны и при обстреле стрелковым или малокалиберным артиллерийским оружием бронетанковой техники и авиации будут неизбежно поражаться и выходить из строя, что еще более снижает надежность СУО.
При анализе концепции танка «Армата» по огневой мощи вопрос надежности СУО является определяющим. От того, насколько успешно он будет решаться, зависит будущее этого танка.
Окончание следует…
В статье отмечается, что впервые после окончания холодной войны в России создан принципиально новый танк, в котором конструкторы нашли оптимальное сочетание огневой мощи, защищенности и подвижности. Как достоинства автор отмечает применение на этом танке управляемого вооружения и комплекса активной защиты. Автор на концептуальном уровне сравнивает танки и приходит к выводу, что модернизация американского «Абрамс», английского «Челленджер» и немецкого «Леопард-»2 не позволит достичь характеристик «Арматы», и странам НАТО надо думать о создании своего танка нового поколения.
Пиар-ход Дмитрия Рогозина с показом на параде 9 Мая 2015 года «сырого» танка «Армата» возымел свое действие, на Западе поверили, что в России появился танк нового поколения и всерьез задумались, как ему противостоять. Все заявления, что «Армата» еще вчера будет в войсках, никак не подтверждаются. Это и объяснимо, такую сложную технику создать и довести в сжатые сроки до серийного производства невозможно. Есть как технические, так и концептуальные вопросы по этому танку, все это надо проверять и подтверждать. Военный эксперт Баранец в ноябре заявил, что танк «Армата» на вооружение не принят и он проходит цикл испытаний. Что и требовалось доказать.
Характеристики танка «Армата», опубликованные в открытой печати, по всей видимости, «заявленные», их еще надо «подтвердить», а это требует времени. Отсюда постоянные переносы сроков серийного производства и невразумительные объяснения, что «не хватает денег».
Тем не менее, стоит объективно сравнить характеристики американского танка «Абрамс» М1А2 последней модификации SEP v.3, серийно производимого с 2000 года, с уже известными характеристиками танка «Армата» по основным критериям – огневой мощи. защищенности и подвижности.
Компоновка танков
Танк «Абрамс» имеет классическую компоновку, свойственную странам НАТО. Экипаж четыре человека, механик-водитель в корпусе, командир, наводчик, заряжающий в башне. Автомата заряжания нет, боекомплект с целью безопасности экипажа размещен в нише башни и отделен от экипажа бронированной перегородкой с открывающимися заслонками и наличием вышибных панелей, срабатывающих при поражении боекомплекта.
Танк «Армата» принципиально другой компоновки. Экипаж три человека, механик-водитель, командир и наводчик, все размещены в корпусе танка в бронированной капсуле, башня необитаемая и управляется только с помощью электрических сигналов, в башне размещено вооружение, автомат заряжания, система управления огнем, системы защиты танка и аппаратура управления взаимодействия в другими танками и командирами.
Огневая мощь
Огневая мощь танка определяется основным, дополнительным и вспомогательным вооружением, совершенством СУО и могуществом применяемых боеприпасов.
На танке «Абрамс» используется 120-мм пушка М256, модификация немецкой пушки Rheinmetall L44 (L55) c высокой дульной энергией.
На танке «Армата» установлена новая 125-мм пушка 2А82 с частично хромированным стволом, дульная энергия которой в 1,17 раза превосходит пушку Rheinmetall L55 и способна стрелять как существующими, так и перспективными боеприпасами.
Рассматривается вариант оснащения танка «Армата» 152-мм пушкой 2А83, в которой за счет хромирования ствола давление пороховых газов доведено до 7700 атм, что в 2,5 раза выше, чем у существующих танковых пушек. Эта пушка позволит обеспечить начальную скорость БПС 1980 м/c, что существенно выше по сравнению с пушкой «Абрамс» (не более 1800м/с).
На «Армате» эффективность огня значительно выше за счет использования управляемой ракеты с ГСН, выстреливаемой через ствол пушки с вероятностью попадания 0,9 на дальностях до 7000 м.
Боеприпасы на танке «Абрамс» обеспечивают на дальности 2000 м бронепробиваемость БПС — 700 мм, а КС — 600 мм. По оценке военных экспертов, на танке «Армата» усовершенствованные БПС к 125-мм пушке могут обеспечить бронепробиваемость на уровне 800 мм, а управляемой ракеты — 1200 мм.
Следовательно, по основному вооружению танк «Армата» существенно превосходит танк «Абрамс».
В качестве дополнительного вооружения на обоих танках используется спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет. На «Армате», по всей видимости, в связи со сложностями компоновки боевого модуля, пулемет вынесен и установлен на башне, с пушкой связан параллелограммом. Такая компоновка снижает надежность дополнительного вооружения, поскольку пулемет легко может быть поражен огнем противника.
В качестве вспомогательного вооружения на обоих танках используется 12,7-мм зенитный пулемет, дистанционно управляемый от панорамы командира. На «Абрамсе» эффективность вспомогательного вооружения выше за счет использования еще одного 7,62-мм пулемета заряжающего, установленного на башне перед люком заряжающего.
Системы управления огнем на этих танках по набору отдельных приборов совпадают, но есть и принципиальные отличия. На этой модификации «Абрамса» установлен прицел наводчика с двухплоскостной стабилизацией линии визирования, с визуальным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером. Кратность увеличения поля зрения оптического канала — 3,10, а кратность электронного увеличения тепловизионного канала 6-50. От прицела наводчика командиру есть ответвление, и командир может полностью дублировать наводчика при ведении огня. Дальность обнаружения цели днем 5000 м. ночью — 3000 м.
У командира установлен панорамный тепловизионный прибор наблюдения с двухплоскостной стабилизацией линии визирования с дальностью обнаружения целей 3000 м. Непонятно по каким причинам отказались от визуального оптического канала в панораме, ограничившись дальностью поиска целей днем только через тепловизионный канал.
На пушке в башне установлен нестабилизированный монокулярный прицел-дублер с 8-кратным увеличением для ведения огня в случае выхода из строя прицела наводчика.
У заряжающего установлен тепловизионный прицел для веления огня из пулемета заряжающего, зенитный пулемет командира дистанционно управляется от панорамы и возможно ведение огня при закрытом люке.
В СУО танка «Абрамс» входит набор датчиков входной информации о системах танка и метеорологических условиях ведения огня, которые обрабатываются баллистическим вычислителем для расчета и автоматического ввода углов прицеливания и бокового упреждения в приводы пушки.
СУО танка «Армата» построена на других основах и принципиально отличается от систем предыдущего поколения танков. В СУО «Арматы» нет ни одного визуального оптического канала. Это связано с принятой компоновкой танка и необитаемой башней, в которой невозможно реализовать связь экипажа с оптическими приборами, что является серьезным недостатком этого танка.
В СУО использован принцип интеграции оптико-электронных и радиолокационных средств для обнаружения, захвата и поражения целей.
В качестве основного прибора используется стабилизированный в двух плоскостях панорамный прицел с телевизионным и тепловизионным каналами с кратностью увеличения поля зрения 4,12, автоматом захвата цели и лазерным дальномером. Панорама вращается на 360 градусов независимо от башни.
Прицел позволяет обнаруживать цели днем на дальности 5000 м, ночью и в сложных метеорологических условиях на дальностях 3500 м производить захват цели и вести эффективный огонь.
По открытой информации непонятно, имеется или нет независимый прицел наводчика. Я занимаюсь много лет разработкой СУО, и мне трудно представить, что разработчики решились строить систему на базе одного прицела, не имея ни одного оптического канала, чем существенно снизили надежность СУО при выходе панорамного прицела из строя.
Если все-таки в системе предусмотрен прицел наводчика, то он должен полностью дублировать каналы и характеристики панорамы и иметь лазерный канал наведения управляемой ракеты.
Для обнаружения целей в СУО используется импульсно-доплеровский радар на основе активной фазированной антенной решетки (АФАР), имеющий четыре панели на башне танка, обеспечивающих обзор на 360 градусов без вращения антенны радара. Радар может отслеживать до 40 наземных динамических и 25 воздушных целей на расстоянии до 100км.
Командир по получению информации от радара об обнаруженных целях наносит их на карту, выбирает наиболее опасные и дает целеуказание наводчику. Панорама поворачивается на выбранную цель, по команде наводчика производится захват и сопровождение цели.
Помимо радара и оптико-электронных приборов, в СУО входят шесть видеокамер, размещенных по периметру башни, которые позволяют видеть на 360 градусов обстановку вокруг танка и выявлять цели, в том числе и в ИК – диапазоне сквозь туман и дым.
В состав СУО входит также стандартный набор датчиков входной информации для расчета и ввода баллистическим вычислителем углов прицеливания и бокового упреждения.
Действительная дальность стрельбы БПС на танках «Абрамс» и «Армата» с учетом характеристик СУО и пушки должна быть в пределах 2800–3000 м, при этом ДДС на танке «Армата» может быть несколько выше за счет более высоких характеристик пушки 2А82. При использовании на танке «Армата» 152-мм пушки 2А83 ДДС будет существенно выше.
На «Абрамсе» и «Армате» используются бронебойно-подкалиберные, кумулятивные, осколочно-фугасные снаряды и снаряды с дистанционным подрывом, боекомплект на обоих танках составляет 40 выстрелов. На танке «Армата» в боекомплект входит и управляемая ракета. На «Абрамсе» выстрелы унитарного заряжания, на «Армате» — раздельного. На танке «Армата» имеется автомат заряжания, в котором находится 32 выстрела, 8 штук размещены в изолированном отсеке в корпусе танка. В автомате заряжания выстрелы размещены вертикально в кабине башни на уровне корпуса танка и лучше защищены о поражения.
На «Абрамсе» автомата заряжания нет, 34 выстрела размещены в нише на корме башни и отделены от экипажа бронированной перегородкой, 6 выстрелов размещены в корпусе в специальных бронированных контейнерах. Отсутствие автомата заряжания увеличивает время подготовки и производства первого выстрела, особенно при стрельбе с ходу. Это также влияет на точность установки времени подрыва в снаряде с дистанционным подрывом. Автомат заряжания делает это автоматически в момент досылания выстрела в камору пушки. Без автомата заряжания заряжающий получает эти данные от командира и вводит их вручную.
Время подготовки и производства первого выстрела на танке «Армата» при стрельбе с места и с ходу будет составлять 6-7 с, а на танке «Абрамс» при стрельбе с места 9-10 с, при стрельбе с ходу – до 15 с.
На танках «Армата» и «Абрамс» не решена проблема создания трехмерной картинки местности, «взгляд на танк снаружи», создание в компьютере по видеосигналам видеокамер, размещенных по периметру танка, объемного изображения местности и вывод на нашлемный дисплей командира, как в авиации. Такая система «Iron Vision» создана для израильского танка «Меркава» и планируется к внедрению на танке «Абрамс» при его модернизации по программе SEP v.4. О разработке такой системы для танка «Армата» пока ничего не слышно.
Сравнивая огневую мощь двух танков по совокупности характеристик, можно утверждать, что «Армата» даже со 125-мм пушкой будет превосходить «Абрамс» из-за более могущественных пушки и боеприпасов, наличия управляемого вооружения, автомата заряжания и радиолокационных средств обнаружения целей.
По дополнительному и вспомогательному вооружению «Абрамс» будет превосходить танк «Армата», поскольку спаренный пулемет вынесен из башни и может быть легко поражаем огнем противника. По вспомогательному вооружению на «Абрамсе» два независимых пулемета, обеспечивающих более высокую эффективность огня в условиях городской застройки и насыщенности противотанковых средств ближнего боя у противника.
СУО танка «Армата» при всех достоинствах использования радиолокационных средств обнаружения цели по надежности существенно уступает СУО танка «Абрамс». К тому же радар обладает существенным недостатком, он может обнаруживать только подвижные цели, неподвижные он не видит, и этот класс целей никак не может быть им идентифицирован. На «Абрамсе» установлено три независимых прицела – прицел наводчика, панорама командира и прицел-дублер, два из них с оптическими каналами, что обеспечивает высокую надежность системы в случае выхода из строя отдельных приборов.
На танке «Армата» нет ни одного приборы с оптическим каналом. Если действительно используется только один панорамный прицел, в котором сосредоточены все оптико-электронные каналы, то СУО не выдерживает никакой критики по своей надежности. В случае выхода панорамы из строя, а она находится в самом уязвимом месте на крыше башни, или нарушения системы электропитания башни по разным причинам, танк становится полностью небоеспособным.
Все элементы СУО расположены на башне, имеют незащищенные зоны и при обстреле стрелковым или малокалиберным артиллерийским оружием бронетанковой техники и авиации будут неизбежно поражаться и выходить из строя, что еще более снижает надежность СУО.
При анализе концепции танка «Армата» по огневой мощи вопрос надежности СУО является определяющим. От того, насколько успешно он будет решаться, зависит будущее этого танка.
Окончание следует…
- Автор:
- Юрий Апухтин
- Использованы фотографии:
- Vitaly V. Kuzmin, vitalykuzmin.net, commons.wikimedia.org
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