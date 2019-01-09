Пистолетный приклад Gomann-Grunow (Германия)
Некоторые модификации самозарядного пистолета Luger / Parabellum комплектовались деревянной кобурой-прикладом, при помощи которой можно было улучшить точность и кучность огня. Однако это устройство отличалось большими размерами и массой, что в некоторой мере затрудняло эксплуатацию оружия. Любопытный вариант решения эргономических проблем в начале двадцатых годов разработали немецкие оружейники Фридрих Гоман и Вильгельм Грунов. Они предложили использовать с пистолетом облегченный приклад малого размера.
Большая часть кобур-прикладов для «Люгера» имела схожий облик и мало отличалась друг от друга с точки зрения конструкции. Кроме того, у них были и общие проблемы с удобством эксплуатации. Время от времени предлагались разные варианты решения таких проблем, в том числе и самые интересные. В частности, один из проектов предлагал отказаться от универсальности и сделать компактное устройство, решающее всего одну задачу, но зато с максимальной эффективностью.
Новый вариант приклада для пистолета Parabellum разработали немецкие оружейники Фридрих Гоман и Вильгельм Грунов из Берлина. По всей видимости, работы по созданию аксессуара для оружия стартовали в самом начале двадцатых годов. В апреле 1924 года конструкторы подали заявку на получение патента, и вскоре их приоритет в изобретении был подтвержден документально. Тема патента была обозначена как «Ansetzkolben für Pistolen» – «Съемный приклад для пистолетов». В дальнейшем эта разработка получила известность под названием, образованным от фамилий ее создателей – Gomann-Grunow.
Можно предположить, что разработке нового приклада предшествовал поиск оптимальных идей и решений. Дальнейшее совершенствование деревянной кобуры-приклада не имело смысла, поскольку такое устройство по определению не могло отличаться компактностью. В то же время, эргономику аксессуара можно было улучшить, отказавшись от универсальности. Простой съемный приклад мог бы отличаться малыми размерами и весом, но при этом полностью решать все свои задачи.
Характерной проблемой существующих кобур были крупные габариты, затруднявшие их переноску. В случае с простым прикладом можно было использовать определенные средства изменения размеров. Кроме того, конструкторы нашли возможность использовать готовые устройства, заимствованные из существующих проектов. Впрочем, такой подход имел и некоторые минусы. Так, для переноски приклада мог потребоваться отдельный подсумок или иное устройство в дополнение к кобуре для пистолета.
Приклад Гомана-Грунова должен был иметь телескопическую конструкцию, составленную из металлических деталей простой конструкции. Принципы крепления приклада на оружии предлагалось заимствовать у серийных изделий. Благодаря этому приклад оказывался совместимым с пистолетами, имеющими соответствующие пазы на рукоятке. Таким образом, в отличие от некоторых других съемных прикладов оригинальных конструкций, телескопический образец не требовал доработки пистолета, с которым его планировалось использовать.
Основным элементом приклада Гомана-Грунова, объединявшим все прочие детали, была телескопическая система из двух трубок. Использовались трубки эллиптического сечения; они ориентировались так, что большая ось эллипса располагалась вертикально. Внешние и внутренние размеры трубок были подобраны специальным образом. Менее крупная передняя трубка свободно, но без больших зазоров входила во вторую. На основе трубок предлагалось собирать два агрегата, соединявшихся друг с другом.
Первый агрегат включал трубку большего сечения, на одном из торцов которой при помощи треугольной вставки закреплялся затыльник. Последний представлял собой изогнутую металлическую пластину небольших размеров. Высота и ширина затыльника была определена, исходя из требований сокращения габаритов приклада и одновременного обеспечения удобства обращения с оружием. В передней и задней части трубки предусматривались две пары круглых отверстий, использовавшихся замком. Снизу на внешней трубке имелся длинный паз для ограничителя, не позволявшего внутренней чрезмерно смещаться вперед и вываливаться.
Конструкция изделия, чертеж из патента. Рисунок "The Borchardt & Luger Automatic Pistols"
Внутренняя трубка телескопического приклада имела иной диаметр и плотно входила во внешнюю. На ее переднем торце предлагалось крепить замок для установки на пистолете «Люгер». Вблизи заднего торца на боковых стенках имелись два отверстия. Под этими отверстиями, внутри трубки, находилась пара пластинчатых пружин с полусферическими выступами на концах. Последние проходили через отверстия трубки и отвечали за ее фиксацию в одном из требуемых положений. Снизу на трубке имелся выступ-ограничитель, удерживавший ее внутри внешнего «кожуха».
Замок для крепления приклада на пистолете был разработан специально для нового изделия, но в его основе лежали уже известные идеи и решения. В определенной мере он напоминал устройства серийных кобур-прикладов существующих моделей. Благодаря этому приклад можно было устанавливать на любой пистолет, имеющий штатную кобуру-приклад без доработки его конструкции или без монтажа дополнительных устройств.
Главной деталью замка был корпус с изогнутой передней частью, имевшей требуемый профиль. В паз между Г-образными боковыми частями замка с небольшим натягом входило стандартное крепление пистолета. Снизу в замке имелся поперечный канал, в котором находилась защелка. Последняя управлялась поворотным рычажком. Поворот рычажка вперед открывал замок, а перевод в горизонтальное положение фиксировал приклад на пистолете. Корпус замка имел цилиндрический хвостовик. Он входил во внутреннюю трубку приклада и фиксировался винтом.
Оригинальное изделие Ansetzkolben für Pistolen можно было транспортировать разными способами: в различных подсумках, в отделениях другой кобуры и т.д. Кроме того, проект предусматривал подвес приклада на ремень. Для его крепления на затыльнике, спереди внизу, поместили небольшую П-образную скобу. Такое крепление ремня обеспечивало приемлемое удобство транспортировки, но не мешало его использованию.
В транспортном положении, при сдвинутых телескопических трубках, приклад Gomann-Grunow имел длину порядка 210 мм. При этом существенная часть длины приходилась на затыльник и замок: собственная длина каждой из двух трубок не превышала 160-170 мм. После перевода в рабочее положение длина приклада увеличивалась до 330 мм. Такие его размеры обеспечивали приемлемое удобство работы с пистолетом. Высота и ширина изделия определялись габаритами пластины-затыльника и не превышали нескольких сантиметров.
Оригинальный приклад предлагалось транспортировать, сняв с пистолета и сложив за счет его телескопической конструкции. При этом внутренняя трубка до упора входила во внешнюю. Пара выступов на пружинах внутренней трубки проходила через отверстия в последней, а затем попадала в задние отверстия на внешней трубке. Пружины не позволяли деталям приклада сдвигаться по продольной оси изделия.
Перед стрельбой приклад следовало установить на пистолет. При открытом замке его следовало надвинуть на соответствующие выступы рукоятки пистолета. Затем рычажок поворачивался вокруг своей оси, что приводило к фиксации приклада. Приклад в сложенном состоянии имел не слишком большую длину, не обеспечивавшую большое удобство стрельбы. Поэтому после установки на пистолет его следовало разложить.
Для раскладки приклада Гомана-Грунова предлагалось вдавливать внутрь внешней трубки выступающие головки пружин. После этого появлялась возможность выдвинуть внутреннюю трубку вперед. Ход трубки ограничивался ее собственным выступом. При ее крайнем переднем положении головки пружин могли попасть во второй набор отверстий на внешней трубке. После этого приклад фиксировался в раздвинутом положении и обеспечивал приемлемое удобство стрельбы. С точки зрения применения при стрельбе и особенностей эргономики изделие Ansetzkolben für Pistolen ничем не отличалось от других пистолетных прикладов.
В 1924-25 годах Ф. Гоман и В. Грунов организовали производство новых аксессуаров для распространенного оружия. Однако, по всей видимости, выпуск прикладов продолжался не слишком долго, и они не имели коммерческого успеха. Вследствие этого большая часть сведений производственного характера, а также данные о продажах отсутствует. Тем не менее, доступные сведения, носящие отрывочный характер, показывают, что оригинальная разработка не смогла стать настоящей заменой для существующих кобур-прикладов.
Предлагались ли новые приклады Рейхсверу – неизвестно. Впрочем, даже если немецкие военные и получили такое предложение, они не стали его одобрять и заказывать оригинальное оснащение для пистолетов. Можно понять, почему приклады Гомана-Грунова не имели шанса поступить на вооружение. Проект двух оружейников-энтузиастов предлагал отказаться от состоящего на вооружении универсального устройства, решающего сразу две задачи, и это резко сокращало его перспективы в контексте армии. Кроме того, немецкие вооруженные силы в середине двадцатых годов имели постоянные проблемы с финансированием, что исключало массовые закупки не самых нужных устройств.
Согласно некоторым источникам, приклад Гомана-Грунова предлагался стрелкам-любителям. Такая аудитория могла заинтересоваться новой разработкой, но тоже не оправдала ожиданий. Экономическая обстановка в стране в то время не способствовала коммерческим успехам небольших оружейных компаний. Кроме того, на гражданском рынке прикладу новой конструкции пришлось бы конкурировать с существующими серийными изделиями.
В итоге компания Ф. Гомана и В. Грунова выпустила лишь одну партию телескопических прикладов, не отличавшуюся большой численностью. В одних источниках утверждается, что было изготовлено не более десяти таких устройств. В другой литературе высказывается предположение о нескольких десятках изделий. Вторая версия косвенно подтверждается тем, что сохранившиеся приклады имеют двузначные серийные номера, которые к тому же идут не по порядку.
Затыльник, вид сверху. Фото Poulinantiques.hibid.com
Дальнейшая судьба большинства прикладов из единственной партии неизвестна. По всей видимости, они все же нашли своих покупателей и применялись вместе с совместимыми пистолетами. По мере эксплуатации они могли выходить из строя и отправляться в утиль. В результате до нашего времени дожило не более 4-5 прикладов Gomann-Grunow. Все они хранятся в частных коллекциях, но время от времени появляются на аукционах. Редкий и уникальный аксессуар для оружия привлекает внимание коллекционеров, в результате чего итоговая стоимость может доходить до 4-5 тыс. долларов США.
Ряд модификаций самозарядного пистолета Parabellum / Luger комплектовался съемным прикладом, выполненным на основе кобуры. Такие устройства улучшали точность и кучность огня, но не в полной мере устраивали пользователей. Как следствие, появлялись различные новые конструкции, призванные заменить неудобные деревянные кобуры-приклады. Часть таких устройств – к примеру, конструкция Фридриха Гомана и Вильгельма Грунова – отличалась простотой и элегантностью, и могла эффективно решать свои задачи. Однако на судьбе проекта немецких изобретателей в итоге сказался целый ряд факторов. Приклад Gomann-Grunow не достиг желаемых успехов и со временем перешел в категорию ценных коллекционных редкостей.
По материалам:
https://the-saleroom.com/
https://morphyauctions.com/
https://poulinantiques.hibid.com/
Görtz J. Strugess G. The Borchardt & Luger Automatic Pistols. – Galesburg IL USA Simpson Production, 2012.
Большая часть кобур-прикладов для «Люгера» имела схожий облик и мало отличалась друг от друга с точки зрения конструкции. Кроме того, у них были и общие проблемы с удобством эксплуатации. Время от времени предлагались разные варианты решения таких проблем, в том числе и самые интересные. В частности, один из проектов предлагал отказаться от универсальности и сделать компактное устройство, решающее всего одну задачу, но зато с максимальной эффективностью.
Новый вариант приклада для пистолета Parabellum разработали немецкие оружейники Фридрих Гоман и Вильгельм Грунов из Берлина. По всей видимости, работы по созданию аксессуара для оружия стартовали в самом начале двадцатых годов. В апреле 1924 года конструкторы подали заявку на получение патента, и вскоре их приоритет в изобретении был подтвержден документально. Тема патента была обозначена как «Ansetzkolben für Pistolen» – «Съемный приклад для пистолетов». В дальнейшем эта разработка получила известность под названием, образованным от фамилий ее создателей – Gomann-Grunow.
Можно предположить, что разработке нового приклада предшествовал поиск оптимальных идей и решений. Дальнейшее совершенствование деревянной кобуры-приклада не имело смысла, поскольку такое устройство по определению не могло отличаться компактностью. В то же время, эргономику аксессуара можно было улучшить, отказавшись от универсальности. Простой съемный приклад мог бы отличаться малыми размерами и весом, но при этом полностью решать все свои задачи.
Характерной проблемой существующих кобур были крупные габариты, затруднявшие их переноску. В случае с простым прикладом можно было использовать определенные средства изменения размеров. Кроме того, конструкторы нашли возможность использовать готовые устройства, заимствованные из существующих проектов. Впрочем, такой подход имел и некоторые минусы. Так, для переноски приклада мог потребоваться отдельный подсумок или иное устройство в дополнение к кобуре для пистолета.
Приклад Гомана-Грунова должен был иметь телескопическую конструкцию, составленную из металлических деталей простой конструкции. Принципы крепления приклада на оружии предлагалось заимствовать у серийных изделий. Благодаря этому приклад оказывался совместимым с пистолетами, имеющими соответствующие пазы на рукоятке. Таким образом, в отличие от некоторых других съемных прикладов оригинальных конструкций, телескопический образец не требовал доработки пистолета, с которым его планировалось использовать.
Основным элементом приклада Гомана-Грунова, объединявшим все прочие детали, была телескопическая система из двух трубок. Использовались трубки эллиптического сечения; они ориентировались так, что большая ось эллипса располагалась вертикально. Внешние и внутренние размеры трубок были подобраны специальным образом. Менее крупная передняя трубка свободно, но без больших зазоров входила во вторую. На основе трубок предлагалось собирать два агрегата, соединявшихся друг с другом.
Первый агрегат включал трубку большего сечения, на одном из торцов которой при помощи треугольной вставки закреплялся затыльник. Последний представлял собой изогнутую металлическую пластину небольших размеров. Высота и ширина затыльника была определена, исходя из требований сокращения габаритов приклада и одновременного обеспечения удобства обращения с оружием. В передней и задней части трубки предусматривались две пары круглых отверстий, использовавшихся замком. Снизу на внешней трубке имелся длинный паз для ограничителя, не позволявшего внутренней чрезмерно смещаться вперед и вываливаться.
Конструкция изделия, чертеж из патента. Рисунок "The Borchardt & Luger Automatic Pistols"
Внутренняя трубка телескопического приклада имела иной диаметр и плотно входила во внешнюю. На ее переднем торце предлагалось крепить замок для установки на пистолете «Люгер». Вблизи заднего торца на боковых стенках имелись два отверстия. Под этими отверстиями, внутри трубки, находилась пара пластинчатых пружин с полусферическими выступами на концах. Последние проходили через отверстия трубки и отвечали за ее фиксацию в одном из требуемых положений. Снизу на трубке имелся выступ-ограничитель, удерживавший ее внутри внешнего «кожуха».
Замок для крепления приклада на пистолете был разработан специально для нового изделия, но в его основе лежали уже известные идеи и решения. В определенной мере он напоминал устройства серийных кобур-прикладов существующих моделей. Благодаря этому приклад можно было устанавливать на любой пистолет, имеющий штатную кобуру-приклад без доработки его конструкции или без монтажа дополнительных устройств.
Главной деталью замка был корпус с изогнутой передней частью, имевшей требуемый профиль. В паз между Г-образными боковыми частями замка с небольшим натягом входило стандартное крепление пистолета. Снизу в замке имелся поперечный канал, в котором находилась защелка. Последняя управлялась поворотным рычажком. Поворот рычажка вперед открывал замок, а перевод в горизонтальное положение фиксировал приклад на пистолете. Корпус замка имел цилиндрический хвостовик. Он входил во внутреннюю трубку приклада и фиксировался винтом.
Оригинальное изделие Ansetzkolben für Pistolen можно было транспортировать разными способами: в различных подсумках, в отделениях другой кобуры и т.д. Кроме того, проект предусматривал подвес приклада на ремень. Для его крепления на затыльнике, спереди внизу, поместили небольшую П-образную скобу. Такое крепление ремня обеспечивало приемлемое удобство транспортировки, но не мешало его использованию.
В транспортном положении, при сдвинутых телескопических трубках, приклад Gomann-Grunow имел длину порядка 210 мм. При этом существенная часть длины приходилась на затыльник и замок: собственная длина каждой из двух трубок не превышала 160-170 мм. После перевода в рабочее положение длина приклада увеличивалась до 330 мм. Такие его размеры обеспечивали приемлемое удобство работы с пистолетом. Высота и ширина изделия определялись габаритами пластины-затыльника и не превышали нескольких сантиметров.
Оригинальный приклад предлагалось транспортировать, сняв с пистолета и сложив за счет его телескопической конструкции. При этом внутренняя трубка до упора входила во внешнюю. Пара выступов на пружинах внутренней трубки проходила через отверстия в последней, а затем попадала в задние отверстия на внешней трубке. Пружины не позволяли деталям приклада сдвигаться по продольной оси изделия.
Перед стрельбой приклад следовало установить на пистолет. При открытом замке его следовало надвинуть на соответствующие выступы рукоятки пистолета. Затем рычажок поворачивался вокруг своей оси, что приводило к фиксации приклада. Приклад в сложенном состоянии имел не слишком большую длину, не обеспечивавшую большое удобство стрельбы. Поэтому после установки на пистолет его следовало разложить.
Для раскладки приклада Гомана-Грунова предлагалось вдавливать внутрь внешней трубки выступающие головки пружин. После этого появлялась возможность выдвинуть внутреннюю трубку вперед. Ход трубки ограничивался ее собственным выступом. При ее крайнем переднем положении головки пружин могли попасть во второй набор отверстий на внешней трубке. После этого приклад фиксировался в раздвинутом положении и обеспечивал приемлемое удобство стрельбы. С точки зрения применения при стрельбе и особенностей эргономики изделие Ansetzkolben für Pistolen ничем не отличалось от других пистолетных прикладов.
В 1924-25 годах Ф. Гоман и В. Грунов организовали производство новых аксессуаров для распространенного оружия. Однако, по всей видимости, выпуск прикладов продолжался не слишком долго, и они не имели коммерческого успеха. Вследствие этого большая часть сведений производственного характера, а также данные о продажах отсутствует. Тем не менее, доступные сведения, носящие отрывочный характер, показывают, что оригинальная разработка не смогла стать настоящей заменой для существующих кобур-прикладов.
Предлагались ли новые приклады Рейхсверу – неизвестно. Впрочем, даже если немецкие военные и получили такое предложение, они не стали его одобрять и заказывать оригинальное оснащение для пистолетов. Можно понять, почему приклады Гомана-Грунова не имели шанса поступить на вооружение. Проект двух оружейников-энтузиастов предлагал отказаться от состоящего на вооружении универсального устройства, решающего сразу две задачи, и это резко сокращало его перспективы в контексте армии. Кроме того, немецкие вооруженные силы в середине двадцатых годов имели постоянные проблемы с финансированием, что исключало массовые закупки не самых нужных устройств.
Согласно некоторым источникам, приклад Гомана-Грунова предлагался стрелкам-любителям. Такая аудитория могла заинтересоваться новой разработкой, но тоже не оправдала ожиданий. Экономическая обстановка в стране в то время не способствовала коммерческим успехам небольших оружейных компаний. Кроме того, на гражданском рынке прикладу новой конструкции пришлось бы конкурировать с существующими серийными изделиями.
В итоге компания Ф. Гомана и В. Грунова выпустила лишь одну партию телескопических прикладов, не отличавшуюся большой численностью. В одних источниках утверждается, что было изготовлено не более десяти таких устройств. В другой литературе высказывается предположение о нескольких десятках изделий. Вторая версия косвенно подтверждается тем, что сохранившиеся приклады имеют двузначные серийные номера, которые к тому же идут не по порядку.
Затыльник, вид сверху. Фото Poulinantiques.hibid.com
Дальнейшая судьба большинства прикладов из единственной партии неизвестна. По всей видимости, они все же нашли своих покупателей и применялись вместе с совместимыми пистолетами. По мере эксплуатации они могли выходить из строя и отправляться в утиль. В результате до нашего времени дожило не более 4-5 прикладов Gomann-Grunow. Все они хранятся в частных коллекциях, но время от времени появляются на аукционах. Редкий и уникальный аксессуар для оружия привлекает внимание коллекционеров, в результате чего итоговая стоимость может доходить до 4-5 тыс. долларов США.
Ряд модификаций самозарядного пистолета Parabellum / Luger комплектовался съемным прикладом, выполненным на основе кобуры. Такие устройства улучшали точность и кучность огня, но не в полной мере устраивали пользователей. Как следствие, появлялись различные новые конструкции, призванные заменить неудобные деревянные кобуры-приклады. Часть таких устройств – к примеру, конструкция Фридриха Гомана и Вильгельма Грунова – отличалась простотой и элегантностью, и могла эффективно решать свои задачи. Однако на судьбе проекта немецких изобретателей в итоге сказался целый ряд факторов. Приклад Gomann-Grunow не достиг желаемых успехов и со временем перешел в категорию ценных коллекционных редкостей.
По материалам:
https://the-saleroom.com/
https://morphyauctions.com/
https://poulinantiques.hibid.com/
Görtz J. Strugess G. The Borchardt & Luger Automatic Pistols. – Galesburg IL USA Simpson Production, 2012.
- Автор:
- Рябов Кирилл
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