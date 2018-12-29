Чтиво выходного дня. Женщины в армии США

В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал, который можно охарактеризовать как фотоподборку с женщинами в американской армии. Специфика женской службы в армии США такова, что сегодня представительниц «как бы слабого пола» можно встретить практически во всех видах и родах войск. Сухопутные войска – да, военно-морские силы – пожалуйста, технические службы ВВС – тоже да. Женщины в американской армии водят большегрузные автомобили, осуществляют заправку самолётов на аэродромах, следят за состояние вооружений, не говоря уже о таких направлениях как постановка на воинский учёт, работа военных психологов и медиков, переводчиков и связистов.Примечательно, что в американских войсках до сих пор принято определённого рода «идентификация» не только по званию и должности, но и по расовому (этническому) признаку.Так, пресс-служба Пентагона сообщает, что на сегодняшний день в армии США службу проходят около 136 тыс. «латинос», что составляет около 13,8% от общего состава. Женщины «латинос» в армии США далеко не являются исключением, причём в самих американских вооружённых силах любят подчёркивать, что никаких проблем на межнациональной почве в современных условиях нет. Сами военнослужащие не всегда готовы это подтвердить.На преодолении полосы препятствий:Испытания "верёвочным городком":Этакий американский вариант "ЦСКА" - тяжёлая атлетика:Среди новобранцев после получения рюкзака "со всем необходимым":Макияжа не будет - сержант проследит:Медицинские тренировки на манекенах:Старший лётчик Кристен Маньяррез (слева), техник по аэромедицинской эвакуации в 514-й авиационной эскадрилье, проверяет кровяное давление мастера-сержанта Латрейши Пью, специалиста по авиационной медицине во время совместной учебной миссии с лётчиками 732-й авиационной эскадрильи на борту C-17 Globemaster III (Фото Марка К. Олсена)Капитан Линн Нгуен, медик 18-й авиационной эвакуационной эскадрильи, направляет медицинский персонал на C-17 Globemaster III во время аэромедицинской эвакуации на авиабазе Мисава, Япония. (Фото Бриттани Чейз)