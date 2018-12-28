Самолёт США нарушил границы закрытой зоны над кораблями ВМФ РФ близ Сирии

Сегодня стало известно о том, что ВМС США решили устроить провокацию в районе проведения учебно-боевых стрельб кораблями ВМФ РФ в восточной части Средиземного моря. Предварительно Россия уведомила «партнёров» о графике стрельб и обозначила координаты границ закрытого морского района у побережья Сирийской Арабской Республики.Однако американская сторона посчитала уместным направить именно в эту зону противолодочный самолёт P-8A "Poseidon". Он пересёк границы закрытого участка воздушного пространства.Известно, что речь идёт об американском самолёте с бортовым номером 168848. Борт ВМС США базируется на аэродроме Сигонелла в Италии. Авиабаза располагается на острове Сицилия. Именно оттуда США нередко направляют беспилотники-разведчики в сторону Крыма и Донбасса для осуществления многочасовых разведывательных миссий.В случае с российскими учениями у берегов Сирии американский «Посейдон» проигнорировал предупреждение и около часа осуществлял разведку над акваторией Средиземного моря в районе российских военных баз в Латакии и Тартусе. При этом американский самолёт не решился войти в воздушное пространство Сирии. О применении против самолёта США средств радиоэлектронной борьбы не сообщается.В американских СМИ отмечается, что «Посейдон» мог заниматься действиями, которые направлены на выявления присутствия российских подводных лодок в восточной части Средиземного моря, а также «мониторингом сирийских и российских систем ПВО» в этом регионе.