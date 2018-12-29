Турция приняла от США эстафету лидерства в борьбе с джихадистами в Сирии?
На территории Турции, преимущественно в её столичном округе и непосредственно в городе Анкаре, как сообщает турецкое информационное агентство «Haber Turk», произведено массовое задержание радикальных джихадистов.
28 декабря 2018 года подразделениями Антитеррористического управления Департамента полиции Анкары были успешно арестованы 52 из 64 подозреваемых в связях экстремистской группировкой «Исламское государство» (*запрещённой в РФ). Операция по поиску и задержанию остальных 12 подозреваемых в настоящее время продолжается.
Возникает вопрос: если турецкие силовые ведомства давно знали о существовании достаточно большого сообщества джихадистов в официальной столице страны, то почему не устранили его деятельность раньше, а провели операцию по задержанию только тогда, когда потребовалось показать свою якобы активную борьбу с "ИГ"* перед Дональдом Трампом?
По заверениям турецких полицейских, у арестованных лиц изъято некоторое количество холодного и огнестрельного оружия, наличные деньги, собранные в качестве «пожертвований на джихад», а также документы и пропагандистские материалы, подтверждающие их связь с международными террористами.
По всей видимости, проведённая операция напрямую связана с недавним решением президента США вывести американские войска из Сирии, в связи с чем президент Турции заверил своего заокеанского коллегу (ещё недавно проводившего экономическую войну против его страны) в том, что "турецкая армия примет эстафету лидерства в борьбе с джихадистами в Сирии и быстро и успешно уничтожит последние остатки «Исламского государства» в этой стране".
Что ж, от скромности Турция, надо сказать, никогда не страдала, а касательно устранения последних очагов сопротивления радикальных халифатистов в Сирии посмотрим, как будут развиваться события, возможно, больший был бы толк, если бы Анкара не мешала решить Дамаску, Тегерану и Москве идлибскую проблему.
28 декабря 2018 года подразделениями Антитеррористического управления Департамента полиции Анкары были успешно арестованы 52 из 64 подозреваемых в связях экстремистской группировкой «Исламское государство» (*запрещённой в РФ). Операция по поиску и задержанию остальных 12 подозреваемых в настоящее время продолжается.
Возникает вопрос: если турецкие силовые ведомства давно знали о существовании достаточно большого сообщества джихадистов в официальной столице страны, то почему не устранили его деятельность раньше, а провели операцию по задержанию только тогда, когда потребовалось показать свою якобы активную борьбу с "ИГ"* перед Дональдом Трампом?
По заверениям турецких полицейских, у арестованных лиц изъято некоторое количество холодного и огнестрельного оружия, наличные деньги, собранные в качестве «пожертвований на джихад», а также документы и пропагандистские материалы, подтверждающие их связь с международными террористами.
По всей видимости, проведённая операция напрямую связана с недавним решением президента США вывести американские войска из Сирии, в связи с чем президент Турции заверил своего заокеанского коллегу (ещё недавно проводившего экономическую войну против его страны) в том, что "турецкая армия примет эстафету лидерства в борьбе с джихадистами в Сирии и быстро и успешно уничтожит последние остатки «Исламского государства» в этой стране".
Что ж, от скромности Турция, надо сказать, никогда не страдала, а касательно устранения последних очагов сопротивления радикальных халифатистов в Сирии посмотрим, как будут развиваться события, возможно, больший был бы толк, если бы Анкара не мешала решить Дамаску, Тегерану и Москве идлибскую проблему.
- Использованы фотографии:
- ИА "Haber Turk"
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