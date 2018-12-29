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В Египте взорван автобус с иностранными туристами

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Неделя «рождественских подарков» от джихадистов, к сожалению, продолжается, ни дня не проходит без нападений исламских террористов в различных странах мира.

Так, вечером пятницы, 28 декабря 2018 года, в 18:15 по местному времени, недалеко от пригорода Каира Эль-Гизы (да-да, это там, где стоят Великие пирамиды и Большой сфинкс) был взорван автобус с иностранными туристами.




Как сообщает европейский новостной портал «Euronews», всего в автобусе находилось не менее 14 туристов, из них погибло как минимум двое и более десяти получили ранения различной степени тяжести.

По предварительной информации, все погибшие и большинство раненых — граждане Вьетнама. Также пострадало двое египтян – гид туристической группы и водитель. Согласно официальным данным российского посольства, граждан РФ среди пострадавших в теракте нет.

В настоящее время все пострадавшие доставлены в больницы Каира, а на месте взрыва проводятся следственные мероприятия.

Напоминаем, что не так давно нами был опубликован материал, посвящённый завершению очередного этапа крупной антитеррористической операции египетских силовиков, в результате которой от джихадистов были очищены районы центра страны и Синайского полуострова. Однако, как видим, до окончательного решения проблемы безопасности туристов и паломников в Египте ещё очень далеко.
Использованы фотографии:
Euronews
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