ОЦ-62: необычный гибрид револьвера и ружья
Российская оружейная промышленность производит огромный ассортимент оружия самого разного назначения, в том числе, достаточно необычные образцы. К таким образцам смело можно отнести револьвер ОЦ-62, который был спроектирован специалистами Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО). Данное предприятие, расположенное в Туле, разработало и выпускает большой ассортимент стрелкового оружия, к наиболее известным моделям которого можно отнести снайперские винтовки ОСВ-96 и ВКС, двухсредный автомат АДС, пистолет ГШ-18 и бесшумный револьвер ОЦ-38.
К сожалению, о разработке ОЦ-62 можно найти не так много информации, известно лишь, что данный револьвер появился, как дальнейшее развитие одноствольного револьверного ружья МЦ255, которое разрабатывалось для охоты на среднеразмерную дичь. На основе данного ружья в свое время был создан и полицейский вариант МЦ255-12 (под патроны 12/70 и 12/76). Данное ружье предназначалось для вооружения правоохранительных органов и силовых структур и отличалось фурнитурой, выполненной из черного пластика, наличием планки типа Пикатинни и складным прикладом. Судя по отсутствию информации, которая пропала и с официального сайта компании-разработчика, новинки компании не нашли своего покупателя, об использовании моделей силовиками информация отсутствует.
Рассказывая о данных моделях, необходимо вернуться в начало 1990-х годов, когда отечественные оружейники и правоохранители пытались совместно понять, какой именно арсенал должен иметься у силовых структур в новых реалиях. В те годы достаточно широко обсуждалась идея крупнокалиберного револьвера, как универсального личного оружия сотрудника. Концепция предусматривала объединение простоты и надежности револьвера с возможностью применения широкой гаммы доступных боеприпасов. Речь шла не только об обычных пулях повышенного останавливающего действия, но и о специальных боеприпасах (бронебойных, картечных и нелетальных). В условиях отсутствия у российских компаний опыта разработки современных револьверных патронов, в качестве основы они выбрали охотничий 32-й калибр (в зависимости от типа ствола, номинальный калибр подобных револьверов обозначался как 12,3-12,5 мм). В рамках реализации обозначенной концепции были созданы некоторые модели оружия, которые позиционировались на нашем рынке, как оружие для государственных организаций с особыми уставными задачами («Удар», «Гром»), либо как средства вооружения частных охранных структур («Удар-С», «Дог-1»).
На практике идея оказалась невостребованной, у силовых ведомств не было достаточного количества денежных средств на приобретение подобной «экзотики», а ЧОПы предпочитали вооружаться привычным и широко известным служебным пистолетом ИЖ-71. Во многом для российских оружейников была свойственна попытка опережения требований имеющегося рынка. Вслед за револьвером ОЦ-20, который был создан в рамках работ по теме ОКР «Удар», в ЦКИБ СОО задумались над созданием охотничьего револьверного ружья. Револьвер ОЦ-20 использовал для стрельбы патроны 12,3х40 мм R, которые представляли собой ружейные патроны 32 калибра с укороченной до 40 мм гильзой. В общей сложности в Туле выпустили не более 200 таких револьверов.
В новинке МЦ255 просматривалось некоторое родство с ОЦ-20. Первоначально оружие выпускалось лишь в 20-м охотничьем калибре, но со временем появились модификации .410 и 12-го калибров, а также версия для силовых структур со складывающимся прикладом. Здесь следует отметить, что в ЦКИБ СОО модели с индексом МЦ («модель ЦКИБ СОО») с 1948 года – это модели охотничьего, спортивного и гражданского оружия, модели с индексом ОЦ («образец ЦКИБ СОО») с 1960 года – боевое оружие.
Револьверное ружье МЦ255 было разработано тульскими конструкторами ЦКИБ СОО в начале 2000-х годов. В данной модели оружия используется классическая револьверная схема – барабан, рассчитанный на пять патронов, откидывается вбок, стреляные гильзы одновременно выбрасываются при нажатии на подпружиненный шток барабана. Спусковой механизм МЦ255 двойного действия (можно стрелять самовзводом, можно предварительно взвести курок пальцем). Позиционируемое, как оружие для охоты на среднеразмерную дичь, данное ружье выпускалось в трех калибрах - .410 (10,4 мм), 20-м (15,6 мм) и 12-м (18,5 мм). Пользователи данного оружия отмечали невысокий ресурс револьверного ружья и недостаточную надежность модели с некоторыми видами боеприпасом. Помимо этого, на практике стрелянные гильзы не извлекались штоком, из приходилось вынимать по одной, выдавливая пальцем или шомполом.
Тактический вариант для силовиков отличался наличием планок типа Пикатинни для размещения целеуказателей, тактических фонарей и коллиматорных прицелов и складным металлическим прикладом. Специально для подразделений полиции на базе МЦ255 создали и травматический револьвер ОЦ-62 со стволом 200 мм. Внешне оружие напоминало что-то среднее между небольшим ружьем и выросшим в размерах револьвером. В рекламном проспекте ЦКИБ СОО говорилось о том, что револьвер ОЦ-62 предназначен для вооружения специальных подразделений правоохранительных органов при проведении операций задержания нарушителей общественного порядка, разгона несанкционированных демонстраций и т.п. В револьвере применяются ружейные патроны, оснащенные резиновой пулей». По сути, оружие представляло собой «обрез» МЦ255 с укороченным стволом и без приклада под новый патрон 12/67 мм.
Упустив в свое время шанс выйти на рынок с револьвером «Удар», тульское предприятие могло рассчитывать на то, что ОЦ-62 в перспективе сможет рассматриваться не только как оружие сотрудников правоохранительных органов, но и служебное или гражданское оружие. Некоторые специалисты считали, что если бы разработчики ОЦ-62 рискнули дальше отойти от прототипа, то у их модели было бы больше шансов на успех. Но большой вес револьвера-ружья – 2,5 кг (без патронов), который был унаследован от своего прародителя, значительно ограничивал тактический диапазон использования данного оружия. Так силовики не могли носить такое нелетальное оружие в дополнение к табельному. При этом массу модели можно было бы уменьшить, если бы разработчики перешли со стали на легкие сплавы и ударопрочный пластик.
От прочих разработанных ранее револьверов «Гном» и «Удар» ОЦ-62 отличался своими размерами, он был просто огромен. Классифицировать оружие было достаточно сложно. Внешне это револьвер, но при этом он слишком большой, имеет гладкий ствол, позволяющий использовать дробовые патроны и цевье. Барабан револьвера вмещал пять патронов 12-го калибра, но не распространенных охотничьих 12/76 мм, а чуть менее слабых 12/67 мм. Задняя часть оружия абсолютно револьверная, в то время как в передней части есть цевье со щитком. Вы спросите для чего спереди щиток? Все дело в том, что ствол ОЦ-62 имеет длину 200 мм, для револьвера – это очень большое значение, а для дробовика – недостаточное, а вот используются патроны пусть и укороченные, но достаточно мощные 12-го калибра. При выстреле из ствола вылетает пламя, которое просто обожгло бы стрелку руку, если бы не наличие щитка.
При этом в Туле в первую очередь позиционировали ОЦ-62, как оружие для стрельбы нелетальными боеприпасами, главным образом с резиновой пулей. Использование патронов с дробью также возможно, но лишь в исключительных случаях. Как результат, имеется оружие, которое невероятно маленькое для дробовика и слишком крупное для револьвера, позволяющее стрелять как нелетальными, так и обычными боеприпасами. При этом оружие обладает серьезной отдачей, которую нельзя уменьшить, у револьвера нет приклада и дульного тормоза-компенсатора. Поэтому стрелять из него можно, лишь удерживая оружие двумя руками, второй – за цевье.
Об объемах выпуска и использовании в силовых структурах этого гибрида гладкоствольного ружья и револьвера ничего неизвестно, по крайней мере, в открытых источниках информация об этом отсутствует. Возможно, оружие смогло бы найти своего покупателя на гражданском рынке. По крайней мере, отпугнуть нападающих можно было одним внешним видом оружия, но с другой стороны общая длина – 366 мм и вес в 2,5 кг тоже не самые удачные характеристики для гражданского травматического оружия.
Тактико-технические характеристики ОЦ-62:
Калибр – 12-й
Патрон – 12/67 мм.
Вес – 2,5 кг (без патронов).
Длина – 366 мм.
Длина ствола – 200 мм.
Магазин – револьверный барабан на 5 патронов.
Прицельная дальность стрельбы – 50 м.
Источники информации:
https://casatic.livejournal.com/148745.html
http://www.bloha.info/view/articles/1025279
https://lenta.ru/articles/2016/07/10/gunfreak
Материалы из открытых источников
К сожалению, о разработке ОЦ-62 можно найти не так много информации, известно лишь, что данный револьвер появился, как дальнейшее развитие одноствольного револьверного ружья МЦ255, которое разрабатывалось для охоты на среднеразмерную дичь. На основе данного ружья в свое время был создан и полицейский вариант МЦ255-12 (под патроны 12/70 и 12/76). Данное ружье предназначалось для вооружения правоохранительных органов и силовых структур и отличалось фурнитурой, выполненной из черного пластика, наличием планки типа Пикатинни и складным прикладом. Судя по отсутствию информации, которая пропала и с официального сайта компании-разработчика, новинки компании не нашли своего покупателя, об использовании моделей силовиками информация отсутствует.
Рассказывая о данных моделях, необходимо вернуться в начало 1990-х годов, когда отечественные оружейники и правоохранители пытались совместно понять, какой именно арсенал должен иметься у силовых структур в новых реалиях. В те годы достаточно широко обсуждалась идея крупнокалиберного револьвера, как универсального личного оружия сотрудника. Концепция предусматривала объединение простоты и надежности револьвера с возможностью применения широкой гаммы доступных боеприпасов. Речь шла не только об обычных пулях повышенного останавливающего действия, но и о специальных боеприпасах (бронебойных, картечных и нелетальных). В условиях отсутствия у российских компаний опыта разработки современных револьверных патронов, в качестве основы они выбрали охотничий 32-й калибр (в зависимости от типа ствола, номинальный калибр подобных револьверов обозначался как 12,3-12,5 мм). В рамках реализации обозначенной концепции были созданы некоторые модели оружия, которые позиционировались на нашем рынке, как оружие для государственных организаций с особыми уставными задачами («Удар», «Гром»), либо как средства вооружения частных охранных структур («Удар-С», «Дог-1»).
На практике идея оказалась невостребованной, у силовых ведомств не было достаточного количества денежных средств на приобретение подобной «экзотики», а ЧОПы предпочитали вооружаться привычным и широко известным служебным пистолетом ИЖ-71. Во многом для российских оружейников была свойственна попытка опережения требований имеющегося рынка. Вслед за револьвером ОЦ-20, который был создан в рамках работ по теме ОКР «Удар», в ЦКИБ СОО задумались над созданием охотничьего револьверного ружья. Револьвер ОЦ-20 использовал для стрельбы патроны 12,3х40 мм R, которые представляли собой ружейные патроны 32 калибра с укороченной до 40 мм гильзой. В общей сложности в Туле выпустили не более 200 таких револьверов.
В новинке МЦ255 просматривалось некоторое родство с ОЦ-20. Первоначально оружие выпускалось лишь в 20-м охотничьем калибре, но со временем появились модификации .410 и 12-го калибров, а также версия для силовых структур со складывающимся прикладом. Здесь следует отметить, что в ЦКИБ СОО модели с индексом МЦ («модель ЦКИБ СОО») с 1948 года – это модели охотничьего, спортивного и гражданского оружия, модели с индексом ОЦ («образец ЦКИБ СОО») с 1960 года – боевое оружие.
Револьверное ружье МЦ255 было разработано тульскими конструкторами ЦКИБ СОО в начале 2000-х годов. В данной модели оружия используется классическая револьверная схема – барабан, рассчитанный на пять патронов, откидывается вбок, стреляные гильзы одновременно выбрасываются при нажатии на подпружиненный шток барабана. Спусковой механизм МЦ255 двойного действия (можно стрелять самовзводом, можно предварительно взвести курок пальцем). Позиционируемое, как оружие для охоты на среднеразмерную дичь, данное ружье выпускалось в трех калибрах - .410 (10,4 мм), 20-м (15,6 мм) и 12-м (18,5 мм). Пользователи данного оружия отмечали невысокий ресурс револьверного ружья и недостаточную надежность модели с некоторыми видами боеприпасом. Помимо этого, на практике стрелянные гильзы не извлекались штоком, из приходилось вынимать по одной, выдавливая пальцем или шомполом.
Револьвер ОЦ-62
Тактический вариант для силовиков отличался наличием планок типа Пикатинни для размещения целеуказателей, тактических фонарей и коллиматорных прицелов и складным металлическим прикладом. Специально для подразделений полиции на базе МЦ255 создали и травматический револьвер ОЦ-62 со стволом 200 мм. Внешне оружие напоминало что-то среднее между небольшим ружьем и выросшим в размерах револьвером. В рекламном проспекте ЦКИБ СОО говорилось о том, что револьвер ОЦ-62 предназначен для вооружения специальных подразделений правоохранительных органов при проведении операций задержания нарушителей общественного порядка, разгона несанкционированных демонстраций и т.п. В револьвере применяются ружейные патроны, оснащенные резиновой пулей». По сути, оружие представляло собой «обрез» МЦ255 с укороченным стволом и без приклада под новый патрон 12/67 мм.
Упустив в свое время шанс выйти на рынок с револьвером «Удар», тульское предприятие могло рассчитывать на то, что ОЦ-62 в перспективе сможет рассматриваться не только как оружие сотрудников правоохранительных органов, но и служебное или гражданское оружие. Некоторые специалисты считали, что если бы разработчики ОЦ-62 рискнули дальше отойти от прототипа, то у их модели было бы больше шансов на успех. Но большой вес револьвера-ружья – 2,5 кг (без патронов), который был унаследован от своего прародителя, значительно ограничивал тактический диапазон использования данного оружия. Так силовики не могли носить такое нелетальное оружие в дополнение к табельному. При этом массу модели можно было бы уменьшить, если бы разработчики перешли со стали на легкие сплавы и ударопрочный пластик.
От прочих разработанных ранее револьверов «Гном» и «Удар» ОЦ-62 отличался своими размерами, он был просто огромен. Классифицировать оружие было достаточно сложно. Внешне это револьвер, но при этом он слишком большой, имеет гладкий ствол, позволяющий использовать дробовые патроны и цевье. Барабан револьвера вмещал пять патронов 12-го калибра, но не распространенных охотничьих 12/76 мм, а чуть менее слабых 12/67 мм. Задняя часть оружия абсолютно револьверная, в то время как в передней части есть цевье со щитком. Вы спросите для чего спереди щиток? Все дело в том, что ствол ОЦ-62 имеет длину 200 мм, для револьвера – это очень большое значение, а для дробовика – недостаточное, а вот используются патроны пусть и укороченные, но достаточно мощные 12-го калибра. При выстреле из ствола вылетает пламя, которое просто обожгло бы стрелку руку, если бы не наличие щитка.
Револьвер ОЦ-62
При этом в Туле в первую очередь позиционировали ОЦ-62, как оружие для стрельбы нелетальными боеприпасами, главным образом с резиновой пулей. Использование патронов с дробью также возможно, но лишь в исключительных случаях. Как результат, имеется оружие, которое невероятно маленькое для дробовика и слишком крупное для револьвера, позволяющее стрелять как нелетальными, так и обычными боеприпасами. При этом оружие обладает серьезной отдачей, которую нельзя уменьшить, у револьвера нет приклада и дульного тормоза-компенсатора. Поэтому стрелять из него можно, лишь удерживая оружие двумя руками, второй – за цевье.
Об объемах выпуска и использовании в силовых структурах этого гибрида гладкоствольного ружья и револьвера ничего неизвестно, по крайней мере, в открытых источниках информация об этом отсутствует. Возможно, оружие смогло бы найти своего покупателя на гражданском рынке. По крайней мере, отпугнуть нападающих можно было одним внешним видом оружия, но с другой стороны общая длина – 366 мм и вес в 2,5 кг тоже не самые удачные характеристики для гражданского травматического оружия.
Тактико-технические характеристики ОЦ-62:
Калибр – 12-й
Патрон – 12/67 мм.
Вес – 2,5 кг (без патронов).
Длина – 366 мм.
Длина ствола – 200 мм.
Магазин – револьверный барабан на 5 патронов.
Прицельная дальность стрельбы – 50 м.
Источники информации:
https://casatic.livejournal.com/148745.html
http://www.bloha.info/view/articles/1025279
https://lenta.ru/articles/2016/07/10/gunfreak
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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