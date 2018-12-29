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Новая попытка ВСУ продвинуться в "серой зоне" привела к потерям

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Украинские силовики вечером в пятницу предприняли попытку занять нейтральную зону на юге Донецкой области на Мариупольском направлении, но попытка не удалась, заявил заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Новая попытка ВСУ продвинуться в "серой зоне" привела к потерям



Согласно заявлению Басурина, в пятницу ближе к вечеру, военнослужащие 128 горно-штурмовой бригады ВСУ выдвинулись в "серую зону" с намерением захватить новые позиции и тем самым продвинуться вперед на Мариупольском направлении. В направлении позиций Народной милиции ДНР двигалось две группы, каждая по 12-14 человек. Пытаясь скрытно приблизиться, украинские силовики вышли на минное поле, ранее установленное военнослужащими ВСУ, после чего, в результате взрывов мин, предварительно, потеряли убитыми двух человек и раненными - трех. Более точную информацию о потерях ВСУ разведка ДНР предоставит с наступлением светлого времени суток.

По данным, полученным от бойцов НМ ДНР, после прозвучавших взрывов, основные силы ВСУ, участвовавшие в вылазке, отошли на свои позиции.

Напомним, что с 00 часов 29 декабря 2018 года на территории Донбасса начинает действовать новогоднее и рождественское перемирие.
Использованы фотографии:
Донецкое агенство новостей
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