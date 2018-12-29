Новая попытка ВСУ продвинуться в "серой зоне" привела к потерям

Украинские силовики вечером в пятницу предприняли попытку занять нейтральную зону на юге Донецкой области на Мариупольском направлении, но попытка не удалась, заявил заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.Согласно заявлению Басурина, в пятницу ближе к вечеру, военнослужащие 128 горно-штурмовой бригады ВСУ выдвинулись в "серую зону" с намерением захватить новые позиции и тем самым продвинуться вперед на Мариупольском направлении. В направлении позиций Народной милиции ДНР двигалось две группы, каждая по 12-14 человек. Пытаясь скрытно приблизиться, украинские силовики вышли на минное поле, ранее установленное военнослужащими ВСУ, после чего, в результате взрывов мин, предварительно, потеряли убитыми двух человек и раненными - трех. Более точную информацию о потерях ВСУ разведка ДНР предоставит с наступлением светлого времени суток.По данным, полученным от бойцов НМ ДНР, после прозвучавших взрывов, основные силы ВСУ, участвовавшие в вылазке, отошли на свои позиции.Напомним, что с 00 часов 29 декабря 2018 года на территории Донбасса начинает действовать новогоднее и рождественское перемирие.