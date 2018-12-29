В США опровергли слухи о выводе войск с территории Афганистана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не принимал решения о сокращении военного присутствия США в Афганистане и вывода оттуда американских войск. С таким заявлением выступил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Маркис, сообщают американские СМИ.По словам Маркиса, Министерство обороны не получало от президента США приказа о начале подготовки к выводу части американских сил с территории Афганистана. Приказа о сокращении американского контингента в Афганистане нет, добавил он.Ранее некоторые ведущие американские издания сообщили, что администрация США рассматривает возможность существенного сокращения своего военного присутствия в Афганистане. Сообщалось, что готовится к выводу примерно половина воинского контингента американских войск в Афганистане - около 7 тысяч военнослужащих.Напомним, что армия США ведет в Афганистане одну из своих самых длительных операций, находясь там с 2001 года. На сегодняшний день на территории Афганистана находится более 14 тысяч американских военнослужащих. За время нахождения американской коалиции в Афганистане, правительство этой страны потеряло контроль над двумя третями территории, которые перешли под контроль талибов (запрещено в РФ).