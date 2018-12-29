На Украине опять будут переписывать учебники по истории

На Украине в очередной раз перепишут учебники по истории для десятого класса. В этот раз Министерство образования и науки Украины не устроило то, что в учебнике упоминается о сотрудничестве одного из лидеров запрещенной в России "Украинской повстанческой армии" Романа Шухевича с нацистами в период Второй мировой войны. Об этом в пятницу сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.По словам Долинского, Министерство образования и науки Украины срочно потребовало от издательства и авторов учебника по истории для 10 класса, убрать все упоминания о сотрудничестве лидера УПА, гауптмана 201-го батальона шуцманшафт Романа Шухевича с нацистами. При этом в Министерстве утверждают, что факт сотрудничества Шухевича и ео "коллег" с нацистами "опровергаются выводами международных и правительственных комиссий, а также ведущих исследователей темы", а упоминание об этом в учебнике является "поддержкой российской пропаганды".Ранее представители радикальных движений Украины обратились к депутатам партии "Свобода", заявив, что в учебниках истории неправильно описано народно-освободительное движение Украины. По их мнению, подразделения немецкой армии "Нахтигаль", "Роланд" и дивизия СС "Галичина" не сотрудничали с нацистами, а вели борьбу за свободную Украину. После этого депутаты "Свободы" потребовали СБУ и Минобразования отозвать тираж учебника.Напомним, что в мае 2015 года украинский президент Порошенко дал запрещенной в России националистической организации ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, предоставив ее участникам государственные социальные гарантии. В настоящее время лозунг украинских националистов "Слава Украине — Героям слава!" является официальным воинским приветствием в украинской армии.