Die Welt: "Авангард" заставил сильно нервничать американских военных
Российское Министерство обороны, проведя успешное испытание комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, сделало "новогодний подарок для россиян" и заставило нервничать американских военных, пишет немецкое издание Die Welt.
Как пишет немецкая ежедневная газета, успешный запуск комплекса "Авангард" заставил сильно нервничать американских военных, так как теперь у них не осталось времени для маневра и они должны действовать "под нажимом". Американское военное ведомство еще в начале ноября запустило программу по созданию комплекса перехвата гиперзвукового оружия и объявило срочный тендер, в ходе которого попытается получить идеи, как "может выглядеть система ПВО для перехвата ракет с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в верхних слоях атмосферы". При этом утверждается, что шоком для военных США стали не скорость и маневренность российских гиперзвуковых ракет, а сам факт неуловимости их для американских радаров, что представляет собой серьезную угрозу.
По мнению главного инженера Пентагона Майкла Гриффина, с появлением гиперзвукового оружия огромной проблемой стала оборона тихоокеанского побережья, поскольку там не так много мест, где можно разместить радиолокационные установки, а те места, где их можно разместить, "давно уже нанесены на карту, как места для ударов".
Россия провела успешный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в минувший вторник. Это было заключительное испытание в программе подготовки комплекса к серийному производству. Как ранее заявлялось, первый полк комплексов с блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии РВСН уже в следующем году.
Как пишет немецкая ежедневная газета, успешный запуск комплекса "Авангард" заставил сильно нервничать американских военных, так как теперь у них не осталось времени для маневра и они должны действовать "под нажимом". Американское военное ведомство еще в начале ноября запустило программу по созданию комплекса перехвата гиперзвукового оружия и объявило срочный тендер, в ходе которого попытается получить идеи, как "может выглядеть система ПВО для перехвата ракет с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в верхних слоях атмосферы". При этом утверждается, что шоком для военных США стали не скорость и маневренность российских гиперзвуковых ракет, а сам факт неуловимости их для американских радаров, что представляет собой серьезную угрозу.
По мнению главного инженера Пентагона Майкла Гриффина, с появлением гиперзвукового оружия огромной проблемой стала оборона тихоокеанского побережья, поскольку там не так много мест, где можно разместить радиолокационные установки, а те места, где их можно разместить, "давно уже нанесены на карту, как места для ударов".
Россия провела успешный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в минувший вторник. Это было заключительное испытание в программе подготовки комплекса к серийному производству. Как ранее заявлялось, первый полк комплексов с блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии РВСН уже в следующем году.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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