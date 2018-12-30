Авангардные страсти: подарочек под ёлочку
На днях состоялся очередной пуск, последний перед постановкой на боевое дежурство в будущем году первого полка боевых ракетных комплексов (БРК) РВСН 15П771 "Авангард" с МБР 15А35-71 и управляемым маневрирующим и планирующим аэробаллистическим гиперзвуковым боевым оснащением (АГБО) 15Ю71. Полк будет принят вначале в сокращенном составе, как обычно, введут сначала 2 ШПУ, потом 6, а потом и 9 или 10. Испытания состоялись и были признаны полностью успешными по всем параметрам. Учитывая участие в этом событии верховного главнокомандующего ВС РФ президента РФ В.В. Путина и его широкое освещение в СМИ, речь его самого о "лучшем подарке под елочку" и речи различных причастных к событию руководителей, интерес к "Авангарду" обострился до той же степени, что и весной, после памятной речи Федеральному собранию. Разумеется, изо всех щелей, как тараканы, полезли и различные "эксперты" и "комментаторы", особенно с одной небратской территории, ну и западные СМИ не могли не добавить в обсуждение идиотизма.
Например, разные "украинские эксперты" и просто "совестливые и неполживые" либералы в своих фейсбученьках пытались высмеять заявление о том, что скорость 15Ю71 составляет до 27М (чисел Маха, скоростей звука). Мол, как же так, почти 9 км/с получается, больше первой космической скорости, аппарат бы на орбиту вышел, а не хаотично маневрировал в плотных слоях атмосферы (даже 60-100км — это уже плотные слои) по высоте и курсу. Мол, "политрук лжет".
Но жертвы Болонской системы забывают о том, что скорость звука на разных высотах разная, и на той высоте, где и происходит полет гиперзвукового планирующего ББ, а это, скажем, 80-100 км, она совсем другая, нежели у земли — не 330-340 м/с, а, скажем, на 80 км будет 282 м/с, и 27М будет порядка 7,6 км/с, а первая космическая скорость будет на этой высоте 7,85. Кроме того, люди забывают, что это МБР, и скорость любого ББ МБР при пусках на солидную межконтинентальную дальность также приближается к первой космической. И не так уж важно, запуск по обычной баллистике, по настильной энергоемкой траектории или у нас АГБО. Кроме того, не указано, на каком именно участке скорость 15Ю71 достигает 27М, может, сразу после разделения с носителем, или на этапе пикирования в атмосферу, а дальше скорость будет варьироваться от этой величины и до 20М, а со входом в тропосферу на конечном участке, перед взрывом, и намного менее. Собственно говоря, нет разницы, сколько там "Махов", в сочетании с непредсказуемым маневрированием глайдера по курсу и высоте сделать с ним все равно ничего нельзя, даже если бы у противника была ПРО, способная реально работать по ББ МБР и БРПЛ межконтинентальной дальности. Но задача "высмеивателей" не в этом, их задача — подвергать сомнению любой успех страны и ее руководства. Впрочем, что касается идиотских оценок, то западные СМИ в эти дни ничуть не лучше кастрюлеголовых и белоленточных альтернативно одаренных "специалистов" по ракетостроению.
Например, встретился перл о том, что для перехвата одного АГБО "Авангард" "потребуется не менее 50 противоракет SM-3"! А почему не 1000? Примерно одинаковая эффективность будет и в этом случае. Даже если бы блок не маневрировал, а был обычным межконтинентальным ББ, можно было бы хоть все выпущенные американской промышленностью SM-3 всех имеющихся блоков (1А, 1В, 2А) потратить — ну не могут эти противоракеты сбивать ничего, кроме БРМД/БРСД, и то далеко не все. Перехват падающего спутника тоже можно не приводить в пример, орбитальные цели куда проще, чем падающие по баллистике, не говоря уж об АГБО. Но западный обыватель этих тонкостей не знает, копаться в протоколах испытаний SM-3 — не будет, хотя их несложно найти, и ложь про 50 потребных противоракет проглотит на ура. Ведь из этого напрашивается другой вывод — надо наплодить несколько тысяч противоракет и все наладится. В общем, не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Нет, 1000 муравьев не завалят одного муравьеда. Но в данном случае помогут материально нужным и хорошим людям из корпораций.
Отличился и известный канал CNBC, не раз радовавший нас своими "инсайдами" про новейшее стратегическое вооружение России, якобы от американской разведки (если это все и правда оттуда, то Лэнгли скатилось на уровень СБУ). Как-то их перлы тут уже разбирали, но в этот раз ребята превзошли сами себя. То они рассказывали про удачные и неудачные испытания гиперзвуковых ПКР и АГБО, путая правду со сказками собственного изготовления, то о мнимых проблемах с материалами для изготовления того же "Авангарда", то и вовсе утверждали еще этой осенью, что "России не удастся создать гиперзвуковое оружие", хотя оно уже давно было создано к тому моменту. Теперь и вовсе договорились до того, что скорость 15Ю71, мол, не 20-27М, а всего 5. Опять же, нельзя сказать, чтобы не сказали крупицу правды — над целью скорость может быть сравнима, когда блок уже оттормозился в тропосфере и находится над целью. Но в этот момент обычно в небе загорается маленькое, но очень теплое солнышко.
Неохотно, но западные СМИ и официальные лица признают, что "от "Авангарда" нет защиты", но и это опять же манипуляция — защиты на данный момент у них нет и от обычного старого "Тополя", который с вооружения активно снимается и скоро весь будет заменен "Ярсами". Когда-то, может, и будет. А манипуляция эта тоже направлена на успокоение своего же обывателя, мол, ну вот только от этого защиты и нет. А от всего остального у нас есть GMD с GBI и эсминцы с SM-3.
Но хуже небратских "дочерей офицеров", конечно, нет никого. Из твиттера лезут толпы "дочерей аэродинамиков", "внуков инженеров" и прочей шушеры, брызгая слюной и визжа, доказывают, что в атмосфере летать на таких скоростях вообще нельзя, мол, расплавишься. Что тут скажешь? Кризис образования на соседней территории начался задолго до 2014 г., а сейчас они просто пожинают его плоды в виде таких вот "аналитиков", "специалистов" везде и всюду или копыторуких "волонтеров", что-то пытающихся на коленке сконструировать "для хлопцев в АТО". Высшая нервная деятельность внутри черепной коробки у таких персонажей ограничивается только центрами двигательной активности и речевыми, а вот память и мышление попросту не работают.
Всех превзошел какой-то персонаж, сообщивший, что "американские разведспутники в тот день ни старта, ни поражения цели на Камчатке не зафиксировали". Ну да, нет никакого "Авангарда", все снято на Мосфильме, как и Крымский мост. Хотя именно разведывательные спутники (видовой, скажем, разведки) ничего фиксировать и не могли — никто не проводит испытаний во время их пролета, да и не приспособлены они для подобных задач. Фиксацией ракетного пуска занимаются спутники первого эшелона СПРН, что у нас, что у них. Чего там они увидели — это интересный вопрос. Разгон МБР видеть должны были, а вот сам аппарат, когда он нырнул в плотные слои — уже нет, или очень неуверенно. Конечно же, о своем неуспехе американское разведсообщество щедро поделилось информацией с неким украинским сетевым дурачком.
Но если бы карты легли несколько иначе, то ведь "Авангарда" и правда сейчас могло бы не быть. Оставим за скобками то, что был бы другой аппарат, скажем, предыдущего поколения или новый, но в иной срок. Действительно, как и сообщил вице-премьер Борисов, в 2014 г. обсуждался вопрос, что делать с программой, тогда шедшей не совсем успешно, но было решено дать промышленности и науке шанс, о котором просил верховного главнокомандующего генеральный конструктор системы, и, мол, это сработало. О чем же речь?
Как мы помним, 15Ю71 — это не первое поколение таких управляемых маневрирующих боевых оснащений РВСН, но первое серийное. "Нулевым" в начале 80-х был УББ 15Ф178 для "Воеводы", который не довели, затем был "Альбатрос" в конце 80-х, затем в 90-е и "нулевые" и вплоть до 2010 г. летал уже непосредственный предок — 15Ю70, в том числе на известных стратегических учениях 2004 г., когда Путин и объявил о создании подобного оружия в России. И только потом, с 27 декабря 2011 г., — 15Ю71. Первый пуск был успешным, затем в 2013 и 2015 годах были как минимум два неуспешных пуска, один, правда, по вине МБР, а не самого блока — все же для испытаний брали наиболее пожилые МБР 15А35, ведь ракета до сих пор в изначальной своей конфигурации стоит на боевом дежурстве, хотя уже активно и заменяется шахтным "Ярс-С". Но авария самого носителя случилась в 2015 г., а вот в 2013 г. была авария самого АГБО 15Ю71, и, вероятно, была выявлена какая-то серьезная проблема, ставившая под угрозу весь проект. Но тогда проект решили продолжить (можно было, кстати, вернуться к "70-й", но, видно, лучшее — враг хорошего, и не стали этого делать), и в 2016 г. пришел настоящий успех, два пуска подряд с полным подтверждением заданных ТТХ. Правда, CNBC уверяло, что был еще аварийный пуск в 2017 г., но мы уже знаем, чего стоят "инсайды" этого канала. В 2017 г. было намечено испытание, но из-за выявленной неполадки оно было отменено и перенесено на этот год. Вот и вся "неудача". И в этом году успех был опять же подтвержден, хотя контракт на поставки БРК 15П771 "Авангард" к этому времени был уже подписан и выполнялся.
Итого: с 2011 г. состоялось как минимум, ведь нельзя исключать необъявленных пусков, в том числе и успешных, 6 или 7 испытаний и успешных из них 4 (есть ненадежная информация, например, о частично неуспешном пуске 2014 г., и не только о нем). Впрочем, мы не знаем, какие из запусков различных спецносителей (К-65МР и "Тополь-Э") с Капустина Яра до полигона на Балхаше были связаны с этой темой, если были, потому что параллельно ведь шло создание новых неманеврирующих малозаметных ББ, новейшего КСП ПРО — комплекса средств преодоления, гарантирующего прорыв ПРО в любых условиях и так далее. Какие-то задачи могли отрабатываться и там.
Что ж, это обычный тернистый путь создания ракетной техники и военной техники вообще. Когда-то, может, лет через 20, про перипетии создания первых комплексов гиперзвукового оружия — "Авангарда", "Анчар-РВ", "Циркона", "Кинжала" и ряда других образцов, снимут документальные фильмы и напишут книги. Возможно, найдется и режиссер, который смог бы снять что-то, хотя бы немного не дотягивающее до "Укрощения огня" — ведь тема, в общем, весьма достойная увековечения в кино. Но, учитывая состояние нашего кино, наверное, быстрее дождаться создания в России звездолета. А жаль, потому что то, что совершили эти люди, продолжая работы в 90-е годы и в начале 2000-х, иначе как подвигом и не назвать. И не только в сфере ракетостроения, практически в любой сфере ОПК, где сейчас обеспечивается рывок России. Новые ракеты, противоракеты, ЗРК, платформы "Армата" и "Курганец-25", САУ "Коалиция-СВ" и многое другое, что обеспечит гарантированную безопасность России в нашем все более сходящем с ума мире.
Так что от таких "подарков под елочку" лучше не отказываться, уж больно дорого могут обойтись последствия отсутствия этих подарков. С Новым, 2019 годом, дорогие читатели! Уверен, в новом году нас ждут и другие подобные ценные подарки. В том числе весьма неожиданные.
Например, разные "украинские эксперты" и просто "совестливые и неполживые" либералы в своих фейсбученьках пытались высмеять заявление о том, что скорость 15Ю71 составляет до 27М (чисел Маха, скоростей звука). Мол, как же так, почти 9 км/с получается, больше первой космической скорости, аппарат бы на орбиту вышел, а не хаотично маневрировал в плотных слоях атмосферы (даже 60-100км — это уже плотные слои) по высоте и курсу. Мол, "политрук лжет".
Но жертвы Болонской системы забывают о том, что скорость звука на разных высотах разная, и на той высоте, где и происходит полет гиперзвукового планирующего ББ, а это, скажем, 80-100 км, она совсем другая, нежели у земли — не 330-340 м/с, а, скажем, на 80 км будет 282 м/с, и 27М будет порядка 7,6 км/с, а первая космическая скорость будет на этой высоте 7,85. Кроме того, люди забывают, что это МБР, и скорость любого ББ МБР при пусках на солидную межконтинентальную дальность также приближается к первой космической. И не так уж важно, запуск по обычной баллистике, по настильной энергоемкой траектории или у нас АГБО. Кроме того, не указано, на каком именно участке скорость 15Ю71 достигает 27М, может, сразу после разделения с носителем, или на этапе пикирования в атмосферу, а дальше скорость будет варьироваться от этой величины и до 20М, а со входом в тропосферу на конечном участке, перед взрывом, и намного менее. Собственно говоря, нет разницы, сколько там "Махов", в сочетании с непредсказуемым маневрированием глайдера по курсу и высоте сделать с ним все равно ничего нельзя, даже если бы у противника была ПРО, способная реально работать по ББ МБР и БРПЛ межконтинентальной дальности. Но задача "высмеивателей" не в этом, их задача — подвергать сомнению любой успех страны и ее руководства. Впрочем, что касается идиотских оценок, то западные СМИ в эти дни ничуть не лучше кастрюлеголовых и белоленточных альтернативно одаренных "специалистов" по ракетостроению.
Например, встретился перл о том, что для перехвата одного АГБО "Авангард" "потребуется не менее 50 противоракет SM-3"! А почему не 1000? Примерно одинаковая эффективность будет и в этом случае. Даже если бы блок не маневрировал, а был обычным межконтинентальным ББ, можно было бы хоть все выпущенные американской промышленностью SM-3 всех имеющихся блоков (1А, 1В, 2А) потратить — ну не могут эти противоракеты сбивать ничего, кроме БРМД/БРСД, и то далеко не все. Перехват падающего спутника тоже можно не приводить в пример, орбитальные цели куда проще, чем падающие по баллистике, не говоря уж об АГБО. Но западный обыватель этих тонкостей не знает, копаться в протоколах испытаний SM-3 — не будет, хотя их несложно найти, и ложь про 50 потребных противоракет проглотит на ура. Ведь из этого напрашивается другой вывод — надо наплодить несколько тысяч противоракет и все наладится. В общем, не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Нет, 1000 муравьев не завалят одного муравьеда. Но в данном случае помогут материально нужным и хорошим людям из корпораций.
Отличился и известный канал CNBC, не раз радовавший нас своими "инсайдами" про новейшее стратегическое вооружение России, якобы от американской разведки (если это все и правда оттуда, то Лэнгли скатилось на уровень СБУ). Как-то их перлы тут уже разбирали, но в этот раз ребята превзошли сами себя. То они рассказывали про удачные и неудачные испытания гиперзвуковых ПКР и АГБО, путая правду со сказками собственного изготовления, то о мнимых проблемах с материалами для изготовления того же "Авангарда", то и вовсе утверждали еще этой осенью, что "России не удастся создать гиперзвуковое оружие", хотя оно уже давно было создано к тому моменту. Теперь и вовсе договорились до того, что скорость 15Ю71, мол, не 20-27М, а всего 5. Опять же, нельзя сказать, чтобы не сказали крупицу правды — над целью скорость может быть сравнима, когда блок уже оттормозился в тропосфере и находится над целью. Но в этот момент обычно в небе загорается маленькое, но очень теплое солнышко.
Неохотно, но западные СМИ и официальные лица признают, что "от "Авангарда" нет защиты", но и это опять же манипуляция — защиты на данный момент у них нет и от обычного старого "Тополя", который с вооружения активно снимается и скоро весь будет заменен "Ярсами". Когда-то, может, и будет. А манипуляция эта тоже направлена на успокоение своего же обывателя, мол, ну вот только от этого защиты и нет. А от всего остального у нас есть GMD с GBI и эсминцы с SM-3.
Но хуже небратских "дочерей офицеров", конечно, нет никого. Из твиттера лезут толпы "дочерей аэродинамиков", "внуков инженеров" и прочей шушеры, брызгая слюной и визжа, доказывают, что в атмосфере летать на таких скоростях вообще нельзя, мол, расплавишься. Что тут скажешь? Кризис образования на соседней территории начался задолго до 2014 г., а сейчас они просто пожинают его плоды в виде таких вот "аналитиков", "специалистов" везде и всюду или копыторуких "волонтеров", что-то пытающихся на коленке сконструировать "для хлопцев в АТО". Высшая нервная деятельность внутри черепной коробки у таких персонажей ограничивается только центрами двигательной активности и речевыми, а вот память и мышление попросту не работают.
Всех превзошел какой-то персонаж, сообщивший, что "американские разведспутники в тот день ни старта, ни поражения цели на Камчатке не зафиксировали". Ну да, нет никакого "Авангарда", все снято на Мосфильме, как и Крымский мост. Хотя именно разведывательные спутники (видовой, скажем, разведки) ничего фиксировать и не могли — никто не проводит испытаний во время их пролета, да и не приспособлены они для подобных задач. Фиксацией ракетного пуска занимаются спутники первого эшелона СПРН, что у нас, что у них. Чего там они увидели — это интересный вопрос. Разгон МБР видеть должны были, а вот сам аппарат, когда он нырнул в плотные слои — уже нет, или очень неуверенно. Конечно же, о своем неуспехе американское разведсообщество щедро поделилось информацией с неким украинским сетевым дурачком.
Но если бы карты легли несколько иначе, то ведь "Авангарда" и правда сейчас могло бы не быть. Оставим за скобками то, что был бы другой аппарат, скажем, предыдущего поколения или новый, но в иной срок. Действительно, как и сообщил вице-премьер Борисов, в 2014 г. обсуждался вопрос, что делать с программой, тогда шедшей не совсем успешно, но было решено дать промышленности и науке шанс, о котором просил верховного главнокомандующего генеральный конструктор системы, и, мол, это сработало. О чем же речь?
Как мы помним, 15Ю71 — это не первое поколение таких управляемых маневрирующих боевых оснащений РВСН, но первое серийное. "Нулевым" в начале 80-х был УББ 15Ф178 для "Воеводы", который не довели, затем был "Альбатрос" в конце 80-х, затем в 90-е и "нулевые" и вплоть до 2010 г. летал уже непосредственный предок — 15Ю70, в том числе на известных стратегических учениях 2004 г., когда Путин и объявил о создании подобного оружия в России. И только потом, с 27 декабря 2011 г., — 15Ю71. Первый пуск был успешным, затем в 2013 и 2015 годах были как минимум два неуспешных пуска, один, правда, по вине МБР, а не самого блока — все же для испытаний брали наиболее пожилые МБР 15А35, ведь ракета до сих пор в изначальной своей конфигурации стоит на боевом дежурстве, хотя уже активно и заменяется шахтным "Ярс-С". Но авария самого носителя случилась в 2015 г., а вот в 2013 г. была авария самого АГБО 15Ю71, и, вероятно, была выявлена какая-то серьезная проблема, ставившая под угрозу весь проект. Но тогда проект решили продолжить (можно было, кстати, вернуться к "70-й", но, видно, лучшее — враг хорошего, и не стали этого делать), и в 2016 г. пришел настоящий успех, два пуска подряд с полным подтверждением заданных ТТХ. Правда, CNBC уверяло, что был еще аварийный пуск в 2017 г., но мы уже знаем, чего стоят "инсайды" этого канала. В 2017 г. было намечено испытание, но из-за выявленной неполадки оно было отменено и перенесено на этот год. Вот и вся "неудача". И в этом году успех был опять же подтвержден, хотя контракт на поставки БРК 15П771 "Авангард" к этому времени был уже подписан и выполнялся.
Итого: с 2011 г. состоялось как минимум, ведь нельзя исключать необъявленных пусков, в том числе и успешных, 6 или 7 испытаний и успешных из них 4 (есть ненадежная информация, например, о частично неуспешном пуске 2014 г., и не только о нем). Впрочем, мы не знаем, какие из запусков различных спецносителей (К-65МР и "Тополь-Э") с Капустина Яра до полигона на Балхаше были связаны с этой темой, если были, потому что параллельно ведь шло создание новых неманеврирующих малозаметных ББ, новейшего КСП ПРО — комплекса средств преодоления, гарантирующего прорыв ПРО в любых условиях и так далее. Какие-то задачи могли отрабатываться и там.
Что ж, это обычный тернистый путь создания ракетной техники и военной техники вообще. Когда-то, может, лет через 20, про перипетии создания первых комплексов гиперзвукового оружия — "Авангарда", "Анчар-РВ", "Циркона", "Кинжала" и ряда других образцов, снимут документальные фильмы и напишут книги. Возможно, найдется и режиссер, который смог бы снять что-то, хотя бы немного не дотягивающее до "Укрощения огня" — ведь тема, в общем, весьма достойная увековечения в кино. Но, учитывая состояние нашего кино, наверное, быстрее дождаться создания в России звездолета. А жаль, потому что то, что совершили эти люди, продолжая работы в 90-е годы и в начале 2000-х, иначе как подвигом и не назвать. И не только в сфере ракетостроения, практически в любой сфере ОПК, где сейчас обеспечивается рывок России. Новые ракеты, противоракеты, ЗРК, платформы "Армата" и "Курганец-25", САУ "Коалиция-СВ" и многое другое, что обеспечит гарантированную безопасность России в нашем все более сходящем с ума мире.
Так что от таких "подарков под елочку" лучше не отказываться, уж больно дорого могут обойтись последствия отсутствия этих подарков. С Новым, 2019 годом, дорогие читатели! Уверен, в новом году нас ждут и другие подобные ценные подарки. В том числе весьма неожиданные.
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ, tvzvezda.ru (видеокадр)
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