Reuters: Армия США, выходя из Сирии, оставит свое оружие курдам
Командование американской коалиции в Сирии планирует передать оружие курдам, после того, как подразделения армии США закончат выход с сирийской территории. С таким предложением командование хочет обратиться к президенту США Дональду Трампу, пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.
Про данным издания, кроме стрелкового оружия, которым американцы и так снабжают курдские военные формирования, командование коалиции планирует оставить курдам бронетехнику и противотанковые комплексы, "для продолжения борьбы с "Исламским государством" (запрещено в России). Предложение о передаче вооружений курдам может вызвать большое недовольство Турции, в которой считают воинские формирования курдов боевым крылом запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана".
В Пентагоне уже отреагировали на материал издания, заявив, что комментировать какую-либо информацию о местонахождении или перемещении американского оружия и военного оборудования после вывода контингента США из Сирии неуместно. Такое заявление сделал представитель американского военного ведомства Шон Робертсон. По его словам, вывод американских войск с территории Сирии спланирован "с учетом всех возможных мер, направленных на обеспечение безопасности войск, продолжающих уничтожать ИГ".
Сирийские курды входят в состав Сирийских демократических сил (SDF), которые полностью подконтрольны США и обеспечиваются оружием со стороны американской коалиции. Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках оружия курдам, которые, по мнению турецких властей, ведут террористическую деятельность на территории Турции.
Про данным издания, кроме стрелкового оружия, которым американцы и так снабжают курдские военные формирования, командование коалиции планирует оставить курдам бронетехнику и противотанковые комплексы, "для продолжения борьбы с "Исламским государством" (запрещено в России). Предложение о передаче вооружений курдам может вызвать большое недовольство Турции, в которой считают воинские формирования курдов боевым крылом запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана".
В Пентагоне уже отреагировали на материал издания, заявив, что комментировать какую-либо информацию о местонахождении или перемещении американского оружия и военного оборудования после вывода контингента США из Сирии неуместно. Такое заявление сделал представитель американского военного ведомства Шон Робертсон. По его словам, вывод американских войск с территории Сирии спланирован "с учетом всех возможных мер, направленных на обеспечение безопасности войск, продолжающих уничтожать ИГ".
Сирийские курды входят в состав Сирийских демократических сил (SDF), которые полностью подконтрольны США и обеспечиваются оружием со стороны американской коалиции. Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках оружия курдам, которые, по мнению турецких властей, ведут террористическую деятельность на территории Турции.
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