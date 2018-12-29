ХАМАС нанес первый за полтора месяца ракетный удар по Израилю
Минувшей ночью впервые за полтора месяца ХАМАС нанес удар по территории Израиля, выпустив ракету, сообщают израильские СМИ. После ракетного удара вертолеты израильских сил обороны атаковали позиции ХАМАСа в южной части Газы, нанесен ущерб жилым домам.
Ракета, выпущенная из Газы, ударила по незаселенной местности регионального совета Шар ха-Негев. Сообщается, что ни жертв, ни ущерба не зафиксировано.
Это был первый ракетный обстрел Израиля после двухдневной эскалации в середине ноября. Тогда Палестина выпустила по территории Израиля более 450 ракет и мин, в ответ на это Израиль нанес удары более чем по 150 целям в Секторе Газа.
Вероятнее всего, причиной ракетного удара ХАМАСа стала смерть 26-летнего арабского радикала, погибшего в стычке с израильскими военными во время еженедельной пятничной акции протеста на границе с Израилем. Еще четыре палестинца были ранены.
С марта текущего года во время пограничных протестов в Газе погибли около 240 палестинцев в результате столкновений с солдатами ЦАХАЛа.
Ракета, выпущенная из Газы, ударила по незаселенной местности регионального совета Шар ха-Негев. Сообщается, что ни жертв, ни ущерба не зафиксировано.
Это был первый ракетный обстрел Израиля после двухдневной эскалации в середине ноября. Тогда Палестина выпустила по территории Израиля более 450 ракет и мин, в ответ на это Израиль нанес удары более чем по 150 целям в Секторе Газа.
Вероятнее всего, причиной ракетного удара ХАМАСа стала смерть 26-летнего арабского радикала, погибшего в стычке с израильскими военными во время еженедельной пятничной акции протеста на границе с Израилем. Еще четыре палестинца были ранены.
С марта текущего года во время пограничных протестов в Газе погибли около 240 палестинцев в результате столкновений с солдатами ЦАХАЛа.
- Использованы фотографии:
- haaretz.com
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