Главком ВМС Украины заявил о появлении в ДНР Азовской флотилии
Командующий украинскими Военно-морскими силами Игорь Воронченко заявил, что в Азовском море появилась флотилия быстроходных лодок, принадлежащих самопровозглашенной Донецкой народной республике. Флотилия базируется возле города Новоазовск, рассказал в интервью немецкому изданию Deutsche Welle командующий ВМСУ.
По словам Воронченко, ополчение ДНР создало азовскую флотилию, в которую входит 20-25 быстроходных лодок. Кроме этого, там же находится 9-й штурмовой полк морской пехоты ДНР. За все время существования "мифической" флотилии ДНР, прямых столкновений Военно-морского флота Украины с ней не было, добавил он.
Не забыл украинский главком ВМСУ в своем интервью немецкому изданию напомнить о "великих друзьях Украины" - Соединенных Штатах. По словам Воронченко, Россия "панически боится" захода в Азовское море американского эсминца, потому что единственный эсминец несет на своем борту "боевой ракетный потенциал всего Черноморского флота России".
О создании в ДНР Азовской флотилии, состоящей из нескольких катеров, стало известно еще весной 2015 года. На вооружении спецподразделения "Тайфун" находилось несколько рыбацких катеров и лодок, преимущественно вооруженных крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами. Подразделение выполняет задачи по предотвращению захвата позиций ополчения со стороны Азовского моря.
По словам Воронченко, ополчение ДНР создало азовскую флотилию, в которую входит 20-25 быстроходных лодок. Кроме этого, там же находится 9-й штурмовой полк морской пехоты ДНР. За все время существования "мифической" флотилии ДНР, прямых столкновений Военно-морского флота Украины с ней не было, добавил он.
Не забыл украинский главком ВМСУ в своем интервью немецкому изданию напомнить о "великих друзьях Украины" - Соединенных Штатах. По словам Воронченко, Россия "панически боится" захода в Азовское море американского эсминца, потому что единственный эсминец несет на своем борту "боевой ракетный потенциал всего Черноморского флота России".
О создании в ДНР Азовской флотилии, состоящей из нескольких катеров, стало известно еще весной 2015 года. На вооружении спецподразделения "Тайфун" находилось несколько рыбацких катеров и лодок, преимущественно вооруженных крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами. Подразделение выполняет задачи по предотвращению захвата позиций ополчения со стороны Азовского моря.
- Использованы фотографии:
- www.msk.kp.ru
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