В Крыму открыли первый участок трассы "Таврида"

В Крыму сегодня состоялось открытие одного из участков первой очереди трассы "Таврида", по которому уже началось движение. Первым по новой дороге проехал глава Крыма Сергей Аксенов, который участвовал в церемонии открытия, передает ТАСС.Проехавший по трассе перед ее открытием глава Крыма заявил, что построенный двадцати семи километровый двухполостный участок от Симферополя до Белогорска отвечает всем современным технологиям. Это первый участок трассы "Таврида", открытый в рамках поэтапного ввода в эксплуатацию первой очереди трассы. В ближайшее время будут открыты еще два участка: в воскресенье запустят движение на участке от Белогорска до Феодосии, а 31 декабря - оставшийся участок трассы от Феодосии до автоподхода к Крымскому мосту под Керчью. До ввода в эксплуатацию второй очереди трассы в 2020 году, на дороге будет действовать ограничение скорости в 60 км/час.Напомним, что в Крыму ведется строительство трассы "Таврида", которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Ранее сообщалось, что первая очередь двухполосной трассы от Керчи до Симферополя будет введена в эксплуатацию до конца 2018 года. Ввод второй очереди трассы - четырех полос от Керчи до Севастополя - к концу 2020 года.