Новости

Вашингтон обвинил ГРУ во вмешательстве в политику США по Украине

27
В Соединенных Штатах в очередной раз обвинили Главное управление Генерального штаба Минобороны России (ГУ ГШ, ранее ГРУ) в попытках повлиять на политику США. Американское издание The Washington Post выпустило материал, в котором заявляет, что в 2015 году российская разведка якобы пыталась повлиять на конгрессменов США по украинскому вопросу.

Вашингтон обвинил ГРУ во вмешательстве в политику США по Украине



Как следует из материала газеты, в феврале 2015 года несколько американских сенаторов получили электронные письма якобы от организации "Патриоты Украины", в которых звучали призывы "спасти Украину, где прозападные силы сражаются с пророссийскими сепаратистами» на Востоке". Тексты были написаны на корявом английском языке, в них сенаторов призывали отправить на Украину "опытных офицеров США и НАТО" для замены некомпетентных украинских офицеров.

По убеждению не называемых изданием сотрудников западных спецслужб, за этими письмами скрывается одна из первых попыток российского ГРУ вмешаться в политику США. При этом утверждается, что в этой попытке ГРУ преследовало две цели: деморализовать народ Украины и заставить поверить США в то, что на Украине не доверяют собственной армии.

В Washington Post даже назвали причастных к данной попытке вмешаться в политику США. Оказывается, за этими письмами якобы стояла в/ч 54777 — 72-й отдельный центр специальной службы ГРУ.

В Минобороны РФ даже не стали комментировать очередной вброс от американских СМИ.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти