Вашингтон обвинил ГРУ во вмешательстве в политику США по Украине
В Соединенных Штатах в очередной раз обвинили Главное управление Генерального штаба Минобороны России (ГУ ГШ, ранее ГРУ) в попытках повлиять на политику США. Американское издание The Washington Post выпустило материал, в котором заявляет, что в 2015 году российская разведка якобы пыталась повлиять на конгрессменов США по украинскому вопросу.
Как следует из материала газеты, в феврале 2015 года несколько американских сенаторов получили электронные письма якобы от организации "Патриоты Украины", в которых звучали призывы "спасти Украину, где прозападные силы сражаются с пророссийскими сепаратистами» на Востоке". Тексты были написаны на корявом английском языке, в них сенаторов призывали отправить на Украину "опытных офицеров США и НАТО" для замены некомпетентных украинских офицеров.
По убеждению не называемых изданием сотрудников западных спецслужб, за этими письмами скрывается одна из первых попыток российского ГРУ вмешаться в политику США. При этом утверждается, что в этой попытке ГРУ преследовало две цели: деморализовать народ Украины и заставить поверить США в то, что на Украине не доверяют собственной армии.
В Washington Post даже назвали причастных к данной попытке вмешаться в политику США. Оказывается, за этими письмами якобы стояла в/ч 54777 — 72-й отдельный центр специальной службы ГРУ.
В Минобороны РФ даже не стали комментировать очередной вброс от американских СМИ.
Как следует из материала газеты, в феврале 2015 года несколько американских сенаторов получили электронные письма якобы от организации "Патриоты Украины", в которых звучали призывы "спасти Украину, где прозападные силы сражаются с пророссийскими сепаратистами» на Востоке". Тексты были написаны на корявом английском языке, в них сенаторов призывали отправить на Украину "опытных офицеров США и НАТО" для замены некомпетентных украинских офицеров.
По убеждению не называемых изданием сотрудников западных спецслужб, за этими письмами скрывается одна из первых попыток российского ГРУ вмешаться в политику США. При этом утверждается, что в этой попытке ГРУ преследовало две цели: деморализовать народ Украины и заставить поверить США в то, что на Украине не доверяют собственной армии.
В Washington Post даже назвали причастных к данной попытке вмешаться в политику США. Оказывается, за этими письмами якобы стояла в/ч 54777 — 72-й отдельный центр специальной службы ГРУ.
В Минобороны РФ даже не стали комментировать очередной вброс от американских СМИ.
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com/
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