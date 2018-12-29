Россия вводит новые санкции в отношении Украины. Соответствующее постановление российского правительства, в котором Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров, подписано сегодня. Ограничительные меры вводятся в ответ на санкции Украины в отношении России, сообщил Дмитрий Медведев в Twitter.Председатель российского правительства Дмитрий Медведев сегодня подписал постановление о введении ответных мер против санкций со стороны Украины. Данным постановлением Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров, это является ответной мерой на действия украинских властей.Под запрет попали пшеница, пиво, подсолнечное масло, консервированные овощи, хлеб, шоколад, вина, кондитерские изделия, готовая или консервированная рыба. Кроме этого запрещен ввоз турбин (за исключением турбин для гражданских воздушных судов), трансформаторов, гравия, щебня, известняка, мебели и ряда видов оборудования, в том числе для производства хлеба.Это уже третий пакет антиукраинских ограничительных мер, введенных Россией в ответ на украинские санкции. Под первый пакет санкций. введенный 1 ноября этого года, попали 322 украинских гражданина и 68 компаний. 25 декабря этого года премьер-министр подписал постановление о расширении санкционного списка еще на 200 физических и юридических лиц Украины. Третьим пакетом введен запрет на импорт украинских товаров.Специальные экономические санкции против физических и юридических лиц предусматривают блокировку и заморозку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала за пределы России.