В ЕС признали невозможность остановки строительства "Северного потока-2"

В Европе признали, что строительство газопровода "Северный поток-2" уже не остановить. Об этом заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер в интервью журналу Der Spiegel.Эттингер, ранее отвечавший в Евросоюзе за энергетику, в частности заявил, что газопровод строится уже давно и "остановить это строительство" просто невозможно. При этом еврокомиссар, не являющийся сторонником строительства "Северного потока-2", подчеркнул, что угрозы американского президента Дональда Трампа "тем более не являются основанием для остановки его строительства". В то же время Эттингер призвал российский "Газпром" не останавливать транзит газа через газотранспортную систему Украины, а заключить "честное соглашение" о дальнейшем ее использовании.Между тем, глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что после строительства и запуска российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", поставляющих газ в Европу в обход Украины, большую часть ГТС можно будет демонтировать в виду "нулевой прокачки". При этом Украина потеряет около 3 млрд. долларов, которые ей выплачивает Россия за транзит газа. Для сохранения транзита в Киеве предлагают продать часть ГТС Украины иностранному "партнеру", желательно из Европы. Именно это, по мнению Коболева" поможет заключить новый договор с Газпромом на транзит газа с 1 января 2020 года, после истечения в 2019 году старого.В это время в Газпроме заявили, что выполнение графика строительства "Северного потока - 2" позволяет говорить о возможном начале поставок газа по этому газопроводу с 1 января 2020 года.