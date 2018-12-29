На Западе назвали ядерный беспилотник "Посейдон" машиной "Судного дня"

Бесшумно двигающийся на глубине в километр со скоростью до 70 узлов "Посейдон" может незаметно приблизиться к побережью и устроить Армагеддон

После появления в российских СМИ информации о начале подводных испытаний российского атомного беспилотника "Посейдон", в различных западных изданиях появились материалы, в которых авторы обсуждают возможные последствия его применения. Как пишет "Российская газета", боевые возможности подводного дрона вызывают "искреннюю обеспокоенность" у экспертов в США.Британское издание Daily Express недавно сообщило, что в Соединенных Штатах российскую разработку уже назвали "машиной Судного дня". По мнению бывшего старшего советника американского Госдепа Кристиана Уитона, российские ученые разработали "машину Судного дня", способную уничтожить крупнейшие города Соединенных Штатов, расположенные на побережье. Взрыв российского ядерного дрона приведет к созданию гигантского радиоактивного цунами, который буквально смоет береговую линию США вместе со всей инфраструктурой, заявил он, добавив, что волна к тому же принесет радиацию.Хотя в открытых источниках указано, что "Посейдон" несет ядерную боеголовку мощностью в 2 мегатонны, аналитики Пентагона считают, что дрон может быть вооружен боеголовкой мощностью в десятки мегатон, способной уничтожить целые города и военно-морские базы.- заявили в Пентагоне.Американский физик Рекс Ричардсон косвенно подтвердил опасения американских военных, заявив, что подводный взрыв российского "Посейдона" способен вызвать цунами, сравнимое по разрушительной силе с обрушившимся на Японию в 2011 году. При этом еще и заражающего все окружающее радиацией.Ранее сообщалось, что российские военные проводят подводные испытания дрона в морской акватории, защищенной от разведывательных средств вероятного противника.