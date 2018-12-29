ПАО "Ил" приступил к созданию сверхтяжёлого самолёта на замену Ан-124

В России начались работы по созданию нового военно-транспортного самолета на замену Ан-124 "Руслан". Как заявил в интервью RT главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов, авиационный комплекс Ильюшина приступает к созданию нового самолета, тем самым снимая вопрос о необходимости воссоздания Ан-124.Как пояснил главный конструктор "Ила", в программу ПАО "Ил" внесено задание на создание Ил-106 на замену Ан-124. В КБ предприятия уже приступили к работам по новому самолету. При этом, Таликов отметил, что новый Ил-106 будет соответствовать всем современным требованиям и по пилотажному авиационному комплексу, и по ресурсу, и по перевозимым грузам. Планируется, что при обычной эксплуатации самолет будет перевозить 80 тонн груза, а при особых условиях эксплуатации сможет "поднять" 110-120 тонн. Грузовая кабина Ил-106 будет такогоо же размера, как и на Ан-124 "Руслан". Кроме новой авионики, самолет получит новые двигатели тягой 24-26 тонн, созданием которых занимаются в Объединенной двигателестроительной корпорации.Новый самолет будет создан в 2025-2026 годах, сообщил Таликов, именно такие сроки установило российское Минобороны. Разработки по данной тематике ведутся уже давно, но в 1990-х и 2000-х годах работа в рамках этого проекта была "вялотекущей".Ранее в Минобороны заявляли, что в государственной программе вооружений, рассчитанной до 2027 года, имеется проект создания сверхтяжелого самолета на замену Ан-124 "Руслан".