Бронемашина класса люкс
Если вы сомневались в существовании настоящих бронеавтомобилей класса люкс, можете не сомневаться: они существуют. К ним можно отнести модель Т-98 «Комбат» – бронированный внедорожник, разработанный в России и предназначенный для перевозки VIP-персон, в том числе в зоне боевых действий. Машина была спроектирована в Санкт-Петербурге конструкторским бюро Дмитрия Парфенова в тесном сотрудничестве с компанией «Автокад», имеющей богатый опыт бронирования автомобилей. На сегодняшний день Т-98 «Комбат» является одним из самых быстрых бронированных внедорожников во всем мире. Компания-производитель может обеспечить бронирование автомобиля от уровня защиты B2 до наивысшего B7+ (защита от пуль калибра до 12,7 мм включительно, в том числе выпущенных из крупнокалиберных пулеметов, снайперского оружия или противотанкового ружья)!
ООО «Автокад» занимается проектированием и выпуском бронированных автомобилей более 10 лет, а входящее в его структуру КБ Дмитрия Парфенова занимается созданием перспективных автомобилей еще с конца 1980-х – начала 1990-х годов. В 1991 году данное конструкторское бюро стало одним из первых в стране, которое разработало образцы перспективных бронированных автомобилей: инкассаторских и VIP-класса. Помимо всего прочего, компания осуществляла услуги по бронированию автомобилей заказчика, в том числе представительского класса, используя для этого собственные производственные мощности, расположенные на территории Кировского завода в Санкт-Петербурге.
Одной из самых известных разработок компании стал автомобиль особого назначения, получивший название «Комбат», спроектированный КБ Дмитрия Парфенова и построенный с использованием большого количества иностранных комплектующих. Машина сочетает в себе достоинства полноприводного джипа с комфортом лимузина и «танковой броней». Внедорожные качества данного автомобиля обеспечиваются использованием надежных и качественных узлов и агрегатов компании General Motors. На момент создания (начало 2000-х годов) в машине использовались последние достижения автомобильной промышленности. Комфорт водителя и пассажиров достигается за счет использования только высококачественных отделочных материалов и современной электроники импортного производства. Бронестекла для машины поставляет завод из города Гусь-Хрустального. Изначально «Комбат» производился в Санкт-Петербурге, но в 2009 году производство было перенесено в Эстонию, мелкосерийная сборка осуществляется в поселке Лоо под Таллинном.
Передняя панель и приборы внедорожника также достались в наследство от General Motors, по этой причине Т-98 соответствует требованиям обслуживания и диагностики в дилерской сети компании GM в России. В случае использования индивидуального интерьера, спроектировать который не составляет особого труда, у клиентов, купивших автомобиль, могли возникнуть трудности с сервисом и обслуживанием. А так, все необходимые операции по техническому обслуживанию своей машины клиент в состоянии проводить на любой доступной станции General Motors.
Предметом особой гордости компании «Автокад» является бронированный кузов машины. Он выполнен из высоколегированной стали шведского производства, кузов машины чрезвычайно прочен. Оболочка Т-98 «Комбат» двойная (корпус в корпусе). Она создается по специальной технологии и представляет собой металлокерамический сэндвич с сотовым наполнением. Использования технология обеспечивает автомобилю уровень защиты, превосходящий уровень защиты современных гражданских бронированных машин. Вышеперечисленные качества автомобиля, которые хорошо сочетаются с его брутальным внешним видом и по-настоящему «мужским» дизайном делают данный внедорожник не только надежным и безопасным средством передвижения, но и настоящей визитной карточкой владельца, его отличительной чертой. Стоит отметить, что необычный вид машины пришелся по душе представителям киноиндустрии. Автомобили «Комбат» снимались как в российских, так и в американских фильмах.
Специальный автомобиль Т-98 «Комбат» представлен в двух основных вариантах исполнения: 5-местный седан и 9(12) местный универсал, которые отличаются габаритными размерами и массой. Кузов внедорожника представляет собой цельнометаллическую конструкцию из высоколегированной стали, он выполнен по безрамной схеме. Такое решение обеспечивает максимальные прочностные параметры кузова и конструкции всего автомобиля в целом, сообщает сайт производителя. Шасси «Комбата» построено с применением узлов и агрегатов американской компании General Motors. К примеру, использовано рулевое управление, передняя и задняя подвеска, двигатель с трансмиссией производства GM, аналогичное оборудование используется на малотоннажных грузовых автомобилях С/К серии и тяжелых внедорожных автомобилях «Suburban 2500» усиленной серии производства компании General Motors. Помимо этого аналогичную трансмиссию и двигатель можно встретить на знаменитом американском внедорожнике «Hammer».
Без сравнений со знаменитым «Хаммером» обойтись очень сложно, но версия H1, по сути, является всего лишь результатом переделки под гражданский автомобиль стандартного армейского автомобиля повышенной проходимости HMMWV. Тогда как Т-98 изначально проектировался конструкторами в роли бронированного автомобиля повышенной проходимости люкс-класса. Именно поэтому называть «Комбат» русским «Хаммером» некорректно. На роль русского «Хаммера» гораздо лучше подходит гражданская версия армейского внедорожника «Тигр».
Назначение автомобиля выдает уже беглый внешний осмотр. Массивный передний бампер явно намекает нам на впечатляющий таранный потенциал «Комбата». Для снижения площади поражаемых поверхностей переднее стекло внедорожника состоит из трех элементов. Передняя оптика достаточно глубоко утоплена, что сразу же дает представление о толщине бронированных кузовных панелей, производящихся из качественной шведской стали. Также красноречиво отсутствие левой пассажирской двери – это дань безопасности. Это сделано для того, чтобы ограничить доступ в салон к охраняемой VIP-персоне нежелательных элементов. Таким образом, на автомобиле в кузове седан всего три двери (две правых и одна левая), на модели в кузове универсал к ним добавляются еще две двери в грузовой отсек. Также доступны обычные версии с двумя правыми и двумя левыми дверьми.
Как говорится в крылатом выражении, чем круче джип, тем дальше идти за трактором. И действительно крутизны автомобилю Т-98 не занимать. Однако, во-первых, данная машина формально не считается джипом, автомобиль выпускается в двух вариантах кузова – седан и универсал. А во-вторых, если эту машину удастся засадить на бездорожье, не каждый трактор сможет помочь. Снаряженная масса бронеавтомобиля в кузове седан с максимальным уровнем защиты составляет 4350 кг, в кузове универсал – 4550 кг. А засадить машину на бездорожье действительно можно, постоянный полный привод, огромный клиренс – 315 мм и специальная внедорожная резина – не панацея. Если вы решили испытать качества автомобиля вне дорог, лучше заранее определить маршрут и не останавливаться, закопаться при такой снаряженной массе машины не составляет труда, а вот вытащить застрявший автомобиль станет непростой задачей.
Внедорожник поставляется клиентам с двумя основными типами двигателей V8: GM-Vortec 8,1L мощностью 400 л.с. при 4200 оборотах в минуту и турбодизелем Duramax объемом 6,6 литра и мощностью 320 л.с. при 3100 оборотах в минуту. Данных моторов достаточно, чтобы разгонять многотонную машину до скорости 180 км/ч, хотя крейсерская скорость машины вполне укладывается в действующие в России ограничения. При этом до 100 км/ч бронированный автомобиль разгоняется за 10 секунд. Расход топлива составляет от 20 до 25 литров на 100 километров.
Машина достаточно привлекательна внешне, рубленый дизайн кузова, высокая посадка водителя и наличие камер кругового обзора помогают лучше чувствовать богатырские габариты автомобиля. Как отмечают люди, водившие «Комбат», управляется броневик ненамного хуже любого из тяжелых американских траков. Крейсерская скорость машины на наших дорогах – до 120 км/ч. Быстрее разогнаться можно (даже до 180 км/ч), но вряд ли стоит это делать. Мягкий разгон и плавное торможение – машина ультимативно диктует лишь подобный стиль вождения. При этом ширина более двух метров машине лишь на руку. Внедорожник невероятно устойчив и, что особенно важно, машина не склонна к опрокидыванию, в отличие от тех же бронированных Gelandewagen.
По заверениям компании-производителя, возможны различные варианты исполнения в плане бронирования, например:
Класс легкобронированный В2/B3, Рro – обеспечивает защиту от всех видов легкого стрелкового оружия (пистолеты ТТ, Макарова, пистолеты-пулеметы типа Узи). Толщина бронестали 1-3 мм, толщина остекления 14,5-20 мм.
Класс B6, HI.Pro (базовый) – обеспечивает защиту от автоматического и снайперского оружия калибра до 7,62-мм, в том числе от 7,62-мм пуль АК, 7,62-мм пуль винтовки СВД, 5,56-мм натовской пули винтовки M16. Толщина бронестали 6,5 + 3 мм, толщина остекления – 44 мм. Защита пола от взрыва тротила (200 грамм в эквиваленте), от гранат Ф-1, РГД-5.
Класс B7+, HI.Pro.S (специальное исполнение) – обеспечивает защиту от 7,62-мм бронебойной пули винтовки СВД, а также натовских винтовок того же калибра, всех видов автоматического оружия калибра 7,62-мм. Автомобиль оборудуется двойной энергопоглащающей защитой пола с сотовым наполнением, толщина энергопоглощающего сендвича доходит до 200 мм. Это обеспечивает защиту водителя и пассажиров от подрыва взрывного устройства массой 500 грамм в тротиловом эквиваленте. Толщина бронестали 6,5 + 4,5 мм, толщина остекления – 56 мм (облегченное) или 70 мм.
Помимо этого доступен класс защиты специальный STANAG NATO L3/4, который обеспечивает защиту от пуль калибра 12,7 мм, в том числе от пулемета ДШК или противотанкового ружья. Бронирование увеличено до 6,5-мм стали + керамическое наполнение + 6,5-мм сталь. Остекление – 70 мм (либо 100 мм). Пол машины двойной энергопоглощающий, дверные панели также выполнены двойными с энергопоглощением.
Автомобиль «Комбат» производится в двух основных вариантах комплектации «Патрульный автомобиль» и VIP. Основные отличия заключаются в использовании разных материалов отделки, систем и приборов электрооборудования. В комплектации VIP в отделке салона используются лишь натуральные материалы: кожа, дерево, доступен полный электропакет, установлена аудиосистема и выполняется специальная высококачественная покраска кузова. В версии VIP используются кресла второго ряда повышенной комфортности с увеличенным пространством для ног пассажиров. Дополнительно возможно установить на машину приборы навигации, камеры наружного обзора, телефон, компьютер, различное мультимедийное оборудование.
Технические характеристики Т-98 в кузове АС 1936 седан:
Габаритные размеры: длина – 5100 мм, ширина – 2100 мм, высота – 1830 мм.
Колесная база – 3340 мм.
Клиренс – 315 мм.
Снаряженная масса (класс защиты B7+) – 4350 кг.
Силовая установка – GM-Vortec 8,1 л. V8 максимальной мощностью 400 л.с.
Трансмиссия – 6-ступенчатая автоматическая «Allison».
Тормоза – дисковые.
Колеса – всесезонные BF Goodrich 315/70 R17 или вседорожные универсальные BFG 325/60R20 A/T (Pirelly).
Максимальная скорость – 180 км/ч.
Разгон до 100 км/ч – 10 секунд.
Грузоподъемность эксплуатационная – 600 кг, максимально допустимая – 850 кг.
Вместимость – 5 мест.
Источники информации:
https://www.t98.ru
https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/boevye-mashiny/t-98-kombat
http://autobelyavcev.ru/kombat-t98
Материалы из открытых источников
ООО «Автокад» занимается проектированием и выпуском бронированных автомобилей более 10 лет, а входящее в его структуру КБ Дмитрия Парфенова занимается созданием перспективных автомобилей еще с конца 1980-х – начала 1990-х годов. В 1991 году данное конструкторское бюро стало одним из первых в стране, которое разработало образцы перспективных бронированных автомобилей: инкассаторских и VIP-класса. Помимо всего прочего, компания осуществляла услуги по бронированию автомобилей заказчика, в том числе представительского класса, используя для этого собственные производственные мощности, расположенные на территории Кировского завода в Санкт-Петербурге.
Одной из самых известных разработок компании стал автомобиль особого назначения, получивший название «Комбат», спроектированный КБ Дмитрия Парфенова и построенный с использованием большого количества иностранных комплектующих. Машина сочетает в себе достоинства полноприводного джипа с комфортом лимузина и «танковой броней». Внедорожные качества данного автомобиля обеспечиваются использованием надежных и качественных узлов и агрегатов компании General Motors. На момент создания (начало 2000-х годов) в машине использовались последние достижения автомобильной промышленности. Комфорт водителя и пассажиров достигается за счет использования только высококачественных отделочных материалов и современной электроники импортного производства. Бронестекла для машины поставляет завод из города Гусь-Хрустального. Изначально «Комбат» производился в Санкт-Петербурге, но в 2009 году производство было перенесено в Эстонию, мелкосерийная сборка осуществляется в поселке Лоо под Таллинном.
Т-98 Комбат в кузове седан
Передняя панель и приборы внедорожника также достались в наследство от General Motors, по этой причине Т-98 соответствует требованиям обслуживания и диагностики в дилерской сети компании GM в России. В случае использования индивидуального интерьера, спроектировать который не составляет особого труда, у клиентов, купивших автомобиль, могли возникнуть трудности с сервисом и обслуживанием. А так, все необходимые операции по техническому обслуживанию своей машины клиент в состоянии проводить на любой доступной станции General Motors.
Предметом особой гордости компании «Автокад» является бронированный кузов машины. Он выполнен из высоколегированной стали шведского производства, кузов машины чрезвычайно прочен. Оболочка Т-98 «Комбат» двойная (корпус в корпусе). Она создается по специальной технологии и представляет собой металлокерамический сэндвич с сотовым наполнением. Использования технология обеспечивает автомобилю уровень защиты, превосходящий уровень защиты современных гражданских бронированных машин. Вышеперечисленные качества автомобиля, которые хорошо сочетаются с его брутальным внешним видом и по-настоящему «мужским» дизайном делают данный внедорожник не только надежным и безопасным средством передвижения, но и настоящей визитной карточкой владельца, его отличительной чертой. Стоит отметить, что необычный вид машины пришелся по душе представителям киноиндустрии. Автомобили «Комбат» снимались как в российских, так и в американских фильмах.
Специальный автомобиль Т-98 «Комбат» представлен в двух основных вариантах исполнения: 5-местный седан и 9(12) местный универсал, которые отличаются габаритными размерами и массой. Кузов внедорожника представляет собой цельнометаллическую конструкцию из высоколегированной стали, он выполнен по безрамной схеме. Такое решение обеспечивает максимальные прочностные параметры кузова и конструкции всего автомобиля в целом, сообщает сайт производителя. Шасси «Комбата» построено с применением узлов и агрегатов американской компании General Motors. К примеру, использовано рулевое управление, передняя и задняя подвеска, двигатель с трансмиссией производства GM, аналогичное оборудование используется на малотоннажных грузовых автомобилях С/К серии и тяжелых внедорожных автомобилях «Suburban 2500» усиленной серии производства компании General Motors. Помимо этого аналогичную трансмиссию и двигатель можно встретить на знаменитом американском внедорожнике «Hammer».
Т-98 Комбат в кузове универсал, модель 2005 года
Без сравнений со знаменитым «Хаммером» обойтись очень сложно, но версия H1, по сути, является всего лишь результатом переделки под гражданский автомобиль стандартного армейского автомобиля повышенной проходимости HMMWV. Тогда как Т-98 изначально проектировался конструкторами в роли бронированного автомобиля повышенной проходимости люкс-класса. Именно поэтому называть «Комбат» русским «Хаммером» некорректно. На роль русского «Хаммера» гораздо лучше подходит гражданская версия армейского внедорожника «Тигр».
Назначение автомобиля выдает уже беглый внешний осмотр. Массивный передний бампер явно намекает нам на впечатляющий таранный потенциал «Комбата». Для снижения площади поражаемых поверхностей переднее стекло внедорожника состоит из трех элементов. Передняя оптика достаточно глубоко утоплена, что сразу же дает представление о толщине бронированных кузовных панелей, производящихся из качественной шведской стали. Также красноречиво отсутствие левой пассажирской двери – это дань безопасности. Это сделано для того, чтобы ограничить доступ в салон к охраняемой VIP-персоне нежелательных элементов. Таким образом, на автомобиле в кузове седан всего три двери (две правых и одна левая), на модели в кузове универсал к ним добавляются еще две двери в грузовой отсек. Также доступны обычные версии с двумя правыми и двумя левыми дверьми.
Как говорится в крылатом выражении, чем круче джип, тем дальше идти за трактором. И действительно крутизны автомобилю Т-98 не занимать. Однако, во-первых, данная машина формально не считается джипом, автомобиль выпускается в двух вариантах кузова – седан и универсал. А во-вторых, если эту машину удастся засадить на бездорожье, не каждый трактор сможет помочь. Снаряженная масса бронеавтомобиля в кузове седан с максимальным уровнем защиты составляет 4350 кг, в кузове универсал – 4550 кг. А засадить машину на бездорожье действительно можно, постоянный полный привод, огромный клиренс – 315 мм и специальная внедорожная резина – не панацея. Если вы решили испытать качества автомобиля вне дорог, лучше заранее определить маршрут и не останавливаться, закопаться при такой снаряженной массе машины не составляет труда, а вот вытащить застрявший автомобиль станет непростой задачей.
Вариант оформления салона в Т-98 Комбат, в кузове универсал, модель 2010 года
Внедорожник поставляется клиентам с двумя основными типами двигателей V8: GM-Vortec 8,1L мощностью 400 л.с. при 4200 оборотах в минуту и турбодизелем Duramax объемом 6,6 литра и мощностью 320 л.с. при 3100 оборотах в минуту. Данных моторов достаточно, чтобы разгонять многотонную машину до скорости 180 км/ч, хотя крейсерская скорость машины вполне укладывается в действующие в России ограничения. При этом до 100 км/ч бронированный автомобиль разгоняется за 10 секунд. Расход топлива составляет от 20 до 25 литров на 100 километров.
Машина достаточно привлекательна внешне, рубленый дизайн кузова, высокая посадка водителя и наличие камер кругового обзора помогают лучше чувствовать богатырские габариты автомобиля. Как отмечают люди, водившие «Комбат», управляется броневик ненамного хуже любого из тяжелых американских траков. Крейсерская скорость машины на наших дорогах – до 120 км/ч. Быстрее разогнаться можно (даже до 180 км/ч), но вряд ли стоит это делать. Мягкий разгон и плавное торможение – машина ультимативно диктует лишь подобный стиль вождения. При этом ширина более двух метров машине лишь на руку. Внедорожник невероятно устойчив и, что особенно важно, машина не склонна к опрокидыванию, в отличие от тех же бронированных Gelandewagen.
Вариант оформления салона в Т-98 Комбат, в кузове седан
По заверениям компании-производителя, возможны различные варианты исполнения в плане бронирования, например:
Класс легкобронированный В2/B3, Рro – обеспечивает защиту от всех видов легкого стрелкового оружия (пистолеты ТТ, Макарова, пистолеты-пулеметы типа Узи). Толщина бронестали 1-3 мм, толщина остекления 14,5-20 мм.
Класс B6, HI.Pro (базовый) – обеспечивает защиту от автоматического и снайперского оружия калибра до 7,62-мм, в том числе от 7,62-мм пуль АК, 7,62-мм пуль винтовки СВД, 5,56-мм натовской пули винтовки M16. Толщина бронестали 6,5 + 3 мм, толщина остекления – 44 мм. Защита пола от взрыва тротила (200 грамм в эквиваленте), от гранат Ф-1, РГД-5.
Класс B7+, HI.Pro.S (специальное исполнение) – обеспечивает защиту от 7,62-мм бронебойной пули винтовки СВД, а также натовских винтовок того же калибра, всех видов автоматического оружия калибра 7,62-мм. Автомобиль оборудуется двойной энергопоглащающей защитой пола с сотовым наполнением, толщина энергопоглощающего сендвича доходит до 200 мм. Это обеспечивает защиту водителя и пассажиров от подрыва взрывного устройства массой 500 грамм в тротиловом эквиваленте. Толщина бронестали 6,5 + 4,5 мм, толщина остекления – 56 мм (облегченное) или 70 мм.
Помимо этого доступен класс защиты специальный STANAG NATO L3/4, который обеспечивает защиту от пуль калибра 12,7 мм, в том числе от пулемета ДШК или противотанкового ружья. Бронирование увеличено до 6,5-мм стали + керамическое наполнение + 6,5-мм сталь. Остекление – 70 мм (либо 100 мм). Пол машины двойной энергопоглощающий, дверные панели также выполнены двойными с энергопоглощением.
Т-98 Комбат в кузове седан, модель 2015 года
Автомобиль «Комбат» производится в двух основных вариантах комплектации «Патрульный автомобиль» и VIP. Основные отличия заключаются в использовании разных материалов отделки, систем и приборов электрооборудования. В комплектации VIP в отделке салона используются лишь натуральные материалы: кожа, дерево, доступен полный электропакет, установлена аудиосистема и выполняется специальная высококачественная покраска кузова. В версии VIP используются кресла второго ряда повышенной комфортности с увеличенным пространством для ног пассажиров. Дополнительно возможно установить на машину приборы навигации, камеры наружного обзора, телефон, компьютер, различное мультимедийное оборудование.
Технические характеристики Т-98 в кузове АС 1936 седан:
Габаритные размеры: длина – 5100 мм, ширина – 2100 мм, высота – 1830 мм.
Колесная база – 3340 мм.
Клиренс – 315 мм.
Снаряженная масса (класс защиты B7+) – 4350 кг.
Силовая установка – GM-Vortec 8,1 л. V8 максимальной мощностью 400 л.с.
Трансмиссия – 6-ступенчатая автоматическая «Allison».
Тормоза – дисковые.
Колеса – всесезонные BF Goodrich 315/70 R17 или вседорожные универсальные BFG 325/60R20 A/T (Pirelly).
Максимальная скорость – 180 км/ч.
Разгон до 100 км/ч – 10 секунд.
Грузоподъемность эксплуатационная – 600 кг, максимально допустимая – 850 кг.
Вместимость – 5 мест.
Источники информации:
https://www.t98.ru
https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/boevye-mashiny/t-98-kombat
http://autobelyavcev.ru/kombat-t98
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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