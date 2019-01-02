Бронемашина класса люкс

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Т-98 Комбат в кузове седан

Т-98 Комбат в кузове универсал, модель 2005 года

Вариант оформления салона в Т-98 Комбат, в кузове универсал, модель 2010 года

Вариант оформления салона в Т-98 Комбат, в кузове седан

Т-98 Комбат в кузове седан, модель 2015 года

Источники информации:

https://www.t98.ru

https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/boevye-mashiny/t-98-kombat

http://autobelyavcev.ru/kombat-t98

Материалы из открытых источников