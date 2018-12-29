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Минобороны Украины обвинило Россию в подготовке провокации с химоружием

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Украина обвинила Россию в подготовке диверсии против мирного населения с применением химических веществ на территории Донбасса. С обвинением выступил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, пишет украинскон издание УНИАН.

Минобороны Украины обвинило Россию в подготовке провокации с химоружием



Согласно заявлению Скибицкого, в середине декабря этого года на территорию Донбасса были направлены российские специалисты в области боевых отравляющих веществ для "подготовки диверсионно-террористического акта". Перед этим, по данным украинской разведки, в Донецкую и Луганскую республики с территории России были доставлены средства индивидуальной защиты для личного состава. После применения боевых отравляющих веществ против мирного населения республик Донбасса, добавил он, российские власти и СМИ будут выдавать химатаку, как применение химического оружия украинской армией.

О подготавливаемой ВСУ провокации с применением отравляющих веществ ранее заявляли в Донецкой народной республике. По данным разведки ДНР, в зону, контролируемую украинскими силовиками, уже прибыли вагоны с бочками с сильнодействующим химическим ядовитым веществом. Также сообщалось о появлении на подконтрольной Киеву территории группы британских специалистов с индивидуальными средствами химической защиты и ящиками со знаками химической опасности.

Таким образом можно сделать вывод, что киевская власть "готовит почву" перед провокацией с применением химического оружия, заранее обвиняя в этом Россию.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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