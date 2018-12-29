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Порошенко расширил прилегающую зону Украины

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Украинский президент Петр Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины". Закон устанавливает правовой статус и режим прилежащей морской зоны Украины, сообщается на сайте украинского лидера.

Порошенко расширил прилегающую зону Украины



Подписанный Порошенко закон расширяет контролируемую Украиной морскую территорию на 12 морских миль, тем самым доведя ее до 24 миль. Теперь в данной 24-мильной зоне, согласно новому закону, украинская погранслужба получает расширенные полномочия по остановке и досмотру судов, которые "нарушили украинское законодательство". Также в этой зоне усиливается контроль украинских властей за плаванием и пребыванием иностранных невоенных судов. Пограничники смогут останавливать, осматривать, задерживать или арестовывать корабли и членов их экипажа. Исключение составляют военные корабли и другие государственные плавсредства, используемые в некоммерческих целях.

Закон ранее был принят Верховной Радой Украины, где заявили, что он полностью соответствует Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Как заявили депутаты, в первую очередь закон направлен на предупреждение контрабанды и нелегальных заходов судов в закрытые порты неподконтрольной Киеву территорий Донецкой области и Крыма.

Закон вступает на следующий день после его публикации в государственных СМИ Украины.
Использованы фотографии:
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