Порошенко расширил прилегающую зону Украины

Украинский президент Петр Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины". Закон устанавливает правовой статус и режим прилежащей морской зоны Украины, сообщается на сайте украинского лидера.Подписанный Порошенко закон расширяет контролируемую Украиной морскую территорию на 12 морских миль, тем самым доведя ее до 24 миль. Теперь в данной 24-мильной зоне, согласно новому закону, украинская погранслужба получает расширенные полномочия по остановке и досмотру судов, которые "нарушили украинское законодательство". Также в этой зоне усиливается контроль украинских властей за плаванием и пребыванием иностранных невоенных судов. Пограничники смогут останавливать, осматривать, задерживать или арестовывать корабли и членов их экипажа. Исключение составляют военные корабли и другие государственные плавсредства, используемые в некоммерческих целях.Закон ранее был принят Верховной Радой Украины, где заявили, что он полностью соответствует Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Как заявили депутаты, в первую очередь закон направлен на предупреждение контрабанды и нелегальных заходов судов в закрытые порты неподконтрольной Киеву территорий Донецкой области и Крыма.Закон вступает на следующий день после его публикации в государственных СМИ Украины.