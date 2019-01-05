Когда власть начинает врать?

Источник: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9494

Вы никогда не задумывались над странным парадоксом, на который уже никто не обращает внимания? Мы настолько привыкли, что воспринимаем это как непреложную истину, что даже мыслей не возникает, что это неправильно. Просто так было всегда и так будет всегда. Пусть это и неправильно с точки зрения абсолютного большинства нормальных людей.Кто-то из нас может показать тех, кто с пеной у рта требовал повышения пенсионного возраста? Естественно, кроме тех говорящих телевизионных голов, что объясняли нам, что это будет хорошо. А может кто-то видел тех, кто выступает за повышение тарифов? А тех, кто от имени народа радовался очередным реформам образования, здравоохранения?Но есть вещи, которые даже не вызывают вопросов. Любой начальник сегодня исполняет свои обязанности хорошо. Вышестоящий начальник его хвалит. На торжественных собраниях подчиненные рассказывают, как под чутким руководством они добиваются постоянных трудовых побед и успехов. Правда, длится это всегда какой-то отрезок времени.Потом приходит другой начальник, и мы вдруг обнаруживаем, что тот, старый, развалил всё и вся. А организация, фирма, предприятие, вместо того чтобы постоянно побеждать, постоянно отстает. Те же представители общественности со слезами на глазах уже рассказывают о проблемах, которые они поднимали, а прежний начальник от них отмахивался, как от надоедливых мух.Ну прямо Украина, ни дать, ни взять.И вот наконец пришел человек, который будет болеть за предприятие. Которому не все равно, как работают подчиненные, сколько денег они несут домой в день получки. Человек, которого мы ждали сколько-то там лет. И так до следующей смены руководства.Этакий замкнутый круг под сферическим куполом.И вопросов таких, кстати, множество. После любых выборов, вне зависимости от того, кто победил, половина знакомых говорят о том, что они лично голосовали за другого. После любого общенародного праздника часть народонаселения рвет волосы на плешивой голове, чтобы заставить правительство подумать о стариках (детях, сиротах, инвалидах, ветеранах и прочих).Порой эти крики совершенно справедливы. А уж последнее время они не просто справедливы, а… даже и непонятно, как сказать, что представители власти просто обнаглели и творят беспредел.А мы ко всему этому привыкли. Мы смеёмся, мы не замечаем, мы уже не задумываемся над тем, почему и кем в нас заложена эта уверенность в неправильности мира. Почему мы считаем себя правильными, а мир вокруг, а значит, и окружающих нас людей неправильными...Всё прекрасно. Электорат всё понимает, электорат у нас умный. А если я не хочу быть электоратом? Если я хочу быть народом? Тогда что?А вот для таких "особо умных" и существует ВЦИОМ.Внешне вполне себе достойная организация. Изучает мнение россиян, дает прогнозы на реакцию народа по каким-то решениям. Добрые люди, которые живут ради нас. Люди, которые не щадя живота своего опрашивают "дорогих россиян" во всех уголках страны, чтобы узнать мнение народа вообще...Еще немного, и прямо, «кто, если не они», прозвучит.С одной стороны, ВЦИОМ необходим. Не нам, не другим людям, как бы этого ни хотелось бы. ВЦИОМ необходим правительству для принятия правильных решений. А с другой стороны?Почему-то происходит так, что моё личное мнение расходится с мнением большинства сограждан. Я вроде как враг собственного государства и народа получаюсь. Или настолько туп, что не понимаю великих идей нашего правительства.Хотите узнать, что вы враги государства? Не все, но многие? Легко. Буквально только что ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о доверии россиян к различным государственным институтам.Результаты очень показательны:— 86% респондентов одобряют деятельность армии;— 68,8% – РПЦ;— 57% – правоохранительных органов.Работу СМИ в целом одобряют 54,4%.Забавно и смешно, но у полицейских репутация лучше, чем у журналистов.А кто у нас вызывает неудовольствие?На первом месте, естественно, оппозиция — 41,6%. На втором — судебная система (36,4%).Нормально так? А вот так! Это срез российского общества на сегодня. Каждый может для себя решить, нормальный он гражданин или так, скрытый враг Кремля. Человек из другого мира. С противоположной ориентацией.А ведь есть и другие интересные данные ВЦИОМ. Вы обязаны одобрять деятельность Государственной думы, и вы её… одобряете! По крайней мере, такое одобрение растет семимильными шагами. С 31,4 до 35,5%!Ещё более показательны данные по Совету Федерации. Там народный «одобрямс» подрос аж до 39%! Правда, 8 из 10 тех, с кем мы разговаривали по этой теме, просто не понимают, зачем нужен Совет Федерации. А если копнуть глубже, вроде вашего представителя в СФ или как он там появился, то процент "знатоков" снижается до математической погрешности.До плинтуса.Особенно хорошо россияне относятся к деятельности Общественной палаты. Вот так сразу, с утра просыпаются и относятся сразу хорошо. Аж 42,6%.А теперь скажите мне, соответствуют ли эти цифры вашему настроению? Или вы почувствовали себя плохой частью народа? Почувствовали себя изгоем? Или (не приведи, господи, конечно) оппозиционером?Теперь еще один вопрос.Зачем власть с помощью вот таких опросов врет лично вам? Зачем она создает у вас чувство неполноценности? Почему вы постоянно в каких-то вопросах не со всеми? Почему вы неправильный гражданин?Либо зачем с помощью опросов отдельные группы организмов вводят в заблуждение власть?Опросы? Да ладно... Тут важно не что спрашивают, а где и как.Зайдите в православный храм и спросите там, поддерживают ли люди РПЦ. Можете зайти в ту же Общественную палату и получите почти 100-процентный результат поддержки. А вот если проведете опрос среди вокзальных бомжей, то выясните, что в России у людей почти нет персональных компьютеров.Понятно, что любой опрос, проведенный профессионалом, даст именно тот результат, который нужен заказчику. Просто надо знать, где и как проводить.Власть хочет внушить нам комплекс неполноценности? Внушить нам, что её действия, кроме нас, никто не осуждает? Внушить нам, что мы неполноценные граждане?А ведь внушила! В начале статьи мы говорили о вещах, которые алогичны, но уже воспринимаются обществом именно как норма. Как вполне логичные и правильные.В конце задаем тот же вопрос: зачем нужно нас всех обманывать? Зачем нужно врать народу? Зачем выдавать желаемое за действительное?Тупых много. Тех, кому все равно, — ещё больше. Но ведь есть и те, у кого голова не для прически или модной шляпы, а для размышлений. И размышления эти совсем не в пользу Кремля.Люди — существа мыслящие. Это факт. Они, люди, могут не только воспринимать информацию, но и делать выводы. А правительству, да и вообще руководству страны, это, кажется, не нужно. Дураками проще управлять, не правда ли?Хотя многие из нас помнят времена, когда власть врала напропалую народу, налево и направо рассказывая, насколько у нас все хорошо. И чем все это закончилось, мы тоже помним. Крахом Советского Союза.И вот потому, в предыдущей статье на эту тему, мы и решили повторить тот опрос, который провел ВЦИОМ. Чтобы посмотреть, насколько мы правы в своих размышлениях.Вопрос был задан тот же самый и точно так же, как у ВЦИОМ. Как вы оцениваете современную власть в плане эффективности.Всего проголосовало 897 человек.И вот какие результаты:Читатели "Военного обозрения" считают эффективными:МИД — 111 (12,37%).РПЦ — 63 (7,02%).МВД — 60 (6,69%).Министерство культуры — 28 (3,12%).Совет Федерации — 23 (2,56%).Министерство образования — 19 (2,12%).Министерство здравоохранения — 18 (2,01%).Государственную Думу — 18 (2,01%).Иногда складывается впечатление, что мы во второй серии присутствуем…