Египетским силовым структурам пора научиться работать на упреждение
Арабское издание на английском языке «Egypt Independent» с пометкой срочно сообщило о проведении в субботу, 29 декабря 2018 года, египетскими силовиками широкомасштабной антитеррористической операции.
Уже на следующий день после подрыва автобуса с иностранными туристами (в результате которого, по последим данным, погибло 4 и ранено 10 человек), силами египетского спецназа в различных районах страны были проведены антитеррористические рейды против ранее выявленных мест концентрации джихадистов.
Согласно официальном сообщению Министерства внутренних дел Египта, было уничтожено несколько ячеек радикальных исламистов, планировавших продолжение совершения террористических актов против объектов туристической инфраструктуры и против значимых как для местных христиан, так и для зарубежных христианских паломников, мест.
14 террористов было уничтожено в 11-м районе Большого Каира (это как раз близко к Гизе, по всей видимости, именно этот анклав напрямую был связан с закладкой радиоуправляемой мины на шоссе), 16 террористов было ликвидировано в слабозаселённых местностях Западной пустыни, а 10 – в районе города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова.
Таким образом, за сутки всего на территории Египта было устранено 40 радикальных джихадистов. Пленных нет. О потерях сил спецназа не сообщается.
На взятых базах исламских террористов было обнаружено большое число единиц огнестрельного оружия, боеприпасов, значительное количество взрывчатых веществ, а также множество образцов и проектов разнообразных взрывных устройств.
Остаётся только порадоваться успехам египетских силовых структур и надеяться на то, что это хотя бы частично позволит устранить опасность со стороны террористов в этой стране. Однако возникает законный вопрос: если анклавы джихадистов были заранее известны, то почему нельзя было специальным службам сработать на упреждение? Ведь только риск спада и без того небольшой туристической активности в Египте заставил власти принять должные меры…
Уже на следующий день после подрыва автобуса с иностранными туристами (в результате которого, по последим данным, погибло 4 и ранено 10 человек), силами египетского спецназа в различных районах страны были проведены антитеррористические рейды против ранее выявленных мест концентрации джихадистов.
Согласно официальном сообщению Министерства внутренних дел Египта, было уничтожено несколько ячеек радикальных исламистов, планировавших продолжение совершения террористических актов против объектов туристической инфраструктуры и против значимых как для местных христиан, так и для зарубежных христианских паломников, мест.
14 террористов было уничтожено в 11-м районе Большого Каира (это как раз близко к Гизе, по всей видимости, именно этот анклав напрямую был связан с закладкой радиоуправляемой мины на шоссе), 16 террористов было ликвидировано в слабозаселённых местностях Западной пустыни, а 10 – в районе города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова.
Таким образом, за сутки всего на территории Египта было устранено 40 радикальных джихадистов. Пленных нет. О потерях сил спецназа не сообщается.
На взятых базах исламских террористов было обнаружено большое число единиц огнестрельного оружия, боеприпасов, значительное количество взрывчатых веществ, а также множество образцов и проектов разнообразных взрывных устройств.
Остаётся только порадоваться успехам египетских силовых структур и надеяться на то, что это хотя бы частично позволит устранить опасность со стороны террористов в этой стране. Однако возникает законный вопрос: если анклавы джихадистов были заранее известны, то почему нельзя было специальным службам сработать на упреждение? Ведь только риск спада и без того небольшой туристической активности в Египте заставил власти принять должные меры…
- Использованы фотографии:
- Egypt independent
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