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Долгожданный С-350 "Витязь" пойдёт в войска в 2019 году

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Стало известно о том, что военнослужащие российских Вооружённых сил в 2019 году получат новый зенитный ракетный комплекс «Витязь». Речь идёт о долгожданном ЗРК С-350, который по первоначальным планам должен был «встать в строй» ещё в 2015-2016 годах. Однако эти планы подверглись заметной корректировке по ряду причин.

Долгожданный С-350 "Витязь" пойдёт в войска в 2019 году



Начальные работы по созданию этого средства ПВО были открыты в 2007 году.

Основное назначение С-350 «Витязь» - замена в войсках таких зенитных ракетных комплексов как С-300ПС и Бук-М1-2.

По своим боевым возможностям «Витязь» существенно превосходит эти зенитные ракетные комплексы, в том числе – в плане функционала радиолокационной станции.

Ракеты для комплекса С-350 «Витязь» испытывались с 2015 года.

В боекомплект «Витязя» входят 12 ракет с ГСН (головкой самонаведения). При этом ракеты могут быть двух типов: 9M96E2 и 9М100.

В общей сложности запланирована постановка на вооружения ВС РФ около 10 ЗРК С-350 «Витязь» до 2020 года.

О том, какие именно части первыми получат описываемый зенитный ракетный комплекс, на данный момент не сообщается. При этом отмечается, что в 2019 году на вооружение войск противовоздушной обороны России поступят два полковых комплекта ЗРК С-400 «Триумф».
Использованы фотографии:
Vitaly V. Kuzmin - http://vitalykuzmin.net/?q=node/513 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27929849
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