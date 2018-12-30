"Би-Би-Си" пожаловалась в МИД РФ из-за опубликованных данных своих сотрудников

Британская медиакомпания «Би-Би-Си» решила подать жалобу в министерство иностранных дел РФ в связи с публикацией персональных данных своих сотрудников. В "BBC" заявили о появлении сведений персонального характера 44 своих журналистов, работающих на территории Российской Федерации.Данные в виде имён и фотографий были опубликованы в социальных сетях. Первыми такого рода сведения были представлены в группе «Матери России».Британская компания посчитала российский МИД ответственным за появление личных данных журналистов. Заявлены, что «многие данные о журналистах нельзя было получить открытым способом». В руководстве компании заявили, что эти данные были доступны «российским властям». Это «прозрачный намёк» на то, что данные были направлены в СМИ и соцсети якобы «российскими властями».Российский МИД на эту минуту отмечает, что пока никакой жалобы не получал.Странно, но в «Би-Би-Си» почему-то ни слова не произнесли, когда на Западе в режиме общего доступа были опубликованы данные журналистов российской компании RT. В связи с этим ситуация напоминает нечто из серии «а нас-то за что?» И выглядела бы эта ситуация вполне анекдотично, если бы не та реальная проблема, которая обнажилась в последние годы. Эта проблема – существование, например, таких сайтов как украинский «Миротворец», курируемый западными спецслужбами.Напомним, что на неделе российский посол в Лондоне заявил о договорённостях по поводу взаимного возвращения российских и британских дипломатов в свои диппредставительства в двух странах. Процесс он назвал поэтапным, добавив, что, вероятно, на первом этапе удастся вернуть около половины сотрудников посольств.