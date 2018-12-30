В МИД Белоруссии заявили о нежелании РФ помогать в создании нового оружия
Взаимные претензии Минска и Москвы продолжили проявлять себя, фактически перекинувшись с экономического направления ещё и на сферу безопасности и военно-технического взаимодействия. В частности, глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей решил пояснить, почему РБ расширила партнёрство по созданию новых образцов оружия с Китайской Народной Республикой, чего нельзя сказать о партнёрстве с РФ.
Белорусский министр фактически обвинил Россию в нежелании углублять и расширять такого рода контакты в формате Союзного государства.
По словам Макея, сославшегося на президента Белоруссии Александра Лукашенко, военно-техническое партнёрство с Пекином стало расширяться, так как «российские партнёры не всегда готовы оказать (Беларуси) содействие в создании новых видов вооружений».
Такое заявление глава МИД Республики Беларусь сделал в интервью японской информационной службе NHK.
Владимир Макей отметил, что именно в тесной кооперации с Китаем были созданы дальнобойные реактивные системы залпового огня «Полонез».
Глава МИД Белоруссии заявил, что Минск видит взаимовыгодное сотрудничество с Китаем «вполне логически оправданным», и добавил, что это сотрудничество «не направлено против каких-то третьих стран». Макей отметил, что «никакого конфликта по этому поводу» между Минском и Москвой нет. При этом белорусский госчиновник показательно Россию называл «партнёром», а Китай – «друзьями».
Напомним, что несколько дней назад белорусский президент заявил о том, что Россию теперь стоит называть не братской страной, а партнёром, высказав претензии по поводу ценообразования на энергоносители для Белоруссии.
Белорусский министр фактически обвинил Россию в нежелании углублять и расширять такого рода контакты в формате Союзного государства.
По словам Макея, сославшегося на президента Белоруссии Александра Лукашенко, военно-техническое партнёрство с Пекином стало расширяться, так как «российские партнёры не всегда готовы оказать (Беларуси) содействие в создании новых видов вооружений».
Такое заявление глава МИД Республики Беларусь сделал в интервью японской информационной службе NHK.
Владимир Макей отметил, что именно в тесной кооперации с Китаем были созданы дальнобойные реактивные системы залпового огня «Полонез».
Глава МИД Белоруссии заявил, что Минск видит взаимовыгодное сотрудничество с Китаем «вполне логически оправданным», и добавил, что это сотрудничество «не направлено против каких-то третьих стран». Макей отметил, что «никакого конфликта по этому поводу» между Минском и Москвой нет. При этом белорусский госчиновник показательно Россию называл «партнёром», а Китай – «друзьями».
Напомним, что несколько дней назад белорусский президент заявил о том, что Россию теперь стоит называть не братской страной, а партнёром, высказав претензии по поводу ценообразования на энергоносители для Белоруссии.
- Использованы фотографии:
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